Orta seviye Google Pixel iddiaları

Nexus programı yerine ağırlığını daha fazla koyduğu Pixel cihaz programına başlayan Google çıtayı hep yüksek tutmaya çalıştı. Bu nedenle de Google Pixel hep amiral gemi seviyesine yönelik olarak kaldı. Şimdi ise şartlar değişiyor.

Orta seviye donanım

Sektörden gelen bilgilere göre Google, gelişmekte olan pazarlara yönelik olarak orta seviye bir Pixel telefonu üzerinde çalışıyor. Orta seviye olduğu için haliyle pek çok donanım da kırpılmış olarak gelecek. Fiyatlandırma sayesinde Google daha büyük bir tüketici kitlesine hitap edebilecek.

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Orta seviye Google Pixel telefonun ilk olarak Hindistan’da Temmuz veya Ağustos aylarında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Google’ın Hindistan’ı seçmesinin nedeni ise ülkede bu markaya olan büyük ilgi. Daha önce Nexus akıllı telefonu önemli bir pazar payı elde etmişti.

Google ayrıca distribütörü Redington üzerinden ülkede varlığını daha da arttırmayı amaçlıyor. Yeni satış mağazaları ve perakende mağazalarda özel tanıtım alanları bu planlar arasında. Ayrıca Google Home, Google Wifi ve Pixelbook satışları da yakında başlayacak.