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Orta seviye Google Pixel iddiaları

Pixel serisi akıllı telefonlarını daha geniş bir kitleye ulaştırmak isteyen Google, donanım tarafında kırpmalar yapacağı orta seviye bir Pixel telefonu üzerinde çalışıyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Orta seviye Google Pixel iddiaları

Nexus programı yerine ağırlığını daha fazla koyduğu Pixel cihaz programına başlayan Google çıtayı hep yüksek tutmaya çalıştı. Bu nedenle de Google Pixel hep amiral gemi seviyesine yönelik olarak kaldı. Şimdi ise şartlar değişiyor.

Orta seviye donanım

Sektörden gelen bilgilere göre Google, gelişmekte olan pazarlara yönelik olarak orta seviye bir Pixel telefonu üzerinde çalışıyor. Orta seviye olduğu için haliyle pek çok donanım da kırpılmış olarak gelecek. Fiyatlandırma sayesinde Google daha büyük bir tüketici kitlesine hitap edebilecek.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Orta seviye Google Pixel telefonun ilk olarak Hindistan’da Temmuz veya Ağustos aylarında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Google’ın Hindistan’ı seçmesinin nedeni ise ülkede bu markaya olan büyük ilgi. Daha önce Nexus akıllı telefonu önemli bir pazar payı elde etmişti.

Google ayrıca distribütörü Redington üzerinden ülkede varlığını daha da arttırmayı amaçlıyor. Yeni satış mağazaları ve perakende mağazalarda özel tanıtım alanları bu planlar arasında. Ayrıca Google Home, Google Wifi ve Pixelbook satışları da yakında başlayacak.

 

https://www.androidcentral.com/google-reportedly-working-mid-range-pixel-aimed-emerging-markets Yorum Yaz
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Mianfei 1 yıl
GOOGLE İLE ALAKAM BİR TEK PLAYSTORE
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Bukalemun 1 yıl
Google diye başlayınca amacı da zaten bu olmalıydı. Nexus 4 eksiklerle doluydu. Nexus 5 kamera da (+pil) çuvalladı. 6 zaten gelmedi :)) SD 652 / 4 GB ram / 64 GB hafıza ve bu dizay bir ürün çıkarsa koysa ( Lenovo P2 var ) 999 TL herkes alabilirdi halen !!! Sağolsun Xiaomi var da muhtaç kalmadık G(k)omediye...
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hanıncipsi 1 yıl
Nexus ve Pixel serisi kullanamamak hep içimde kalmıştır.
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arel.gr 1 yıl hanıncipsi
aynen !
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Osret 1 yıl
Nexus 5'te Google zirveyi yaşadı. Çok güzel telefondu be hâlâ özlerim o telefonumu ama garantisi bittikten sonra bozuldu
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Whippoorwill 1 yıl
Ben zannetmiyorum. Orta seviyeden ekmek yiyen partnerlerini düşünerek uzak dururlar bence orta seviyeden.
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