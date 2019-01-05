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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otel olarak hizmet verebilen otonom araç tasarlandı

Sürücüsüz araç teknolojisine hazırlandığımız şu günlerde, ABD merkezli Aprilli isimli şirket, otel odası olarak hizmet veren otonom bir araç tasarladı. İşte Uber'in otel konseptinin detayları.
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Birçok teknoloji şirketinin sürücüsüz araçlara yatırım yaptığı günümüzde, bu teknolojiyi ileri seviyeye taşımak isteyen şirketler de yok değil. ABD'de faaliyet gösteren Aprilli tasarım stüdyosu Uber'in otel odası şeklinde hizmet veren otonom bir araç konseptini tasarladı.

Yorucu yolculuklara son verebilir

Toronto merkezli tasarım stüdyosu Aprilli, trafikte kaybedilen saatlerin verimli olarak kullanılabileceği fütüristik bir çözüm ürettiğini açıkladı. Firmanın "Autonomous Travel Suite" konsepti, bir otel odasının kolaylığını ve konforunu otonom sürüş gücüyle birleştiriyor. Bunu seyahat ederken uyuyabileceğiniz, çalışabileceğiniz ve yemek yiyebileceğiniz ultra lüks bir Über olarak düşünebilirsiniz.
Aprilli'nin sitesine göre bu otonom araç, uyuyabileceğiniz, çalışmalarını yürütebileceğiniz ve tuvalet ihtiyacınızı da karşılayabileceğiniz tam donanımlı bir taşıma çözümüdür. Hayata geçirilir mi veya ne zaman geçirilir orası bilinmez ama Aprilli'nin bu çözümü, ulaşım açısından oldukça umut verici bir fikir olarak görünüyor.

http://www.aprilli.com/autonomous-travel-suite/ Yorum Yaz
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gun 4 ay en beğenilen
Otonom karavan olsa çok iyi olur aslında. Tır gibi olsun geniş ve büyük olsun uyuya uyuya gidersin kalır gelirsin.
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Cute Hentai 4 ay
Ülkemizde bu durumu farklı amaçlar için kullanan kişiler vardı. Haberler de konusu geçmişti. Otobüsü otele çevirmişlerdi, pardon otobüs şeklinde ...... Eski nesil bilir ne olduğunu.
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kraix 4 ay
2100 de belki
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dmlatmr92 4 ay
Böyle haberler çok değişiğime gidiyor. Dünya nereye gidiyor gibi hissediyorum :)
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gun 4 ay en beğenilen
Otonom karavan olsa çok iyi olur aslında. Tır gibi olsun geniş ve büyük olsun uyuya uyuya gidersin kalır gelirsin.
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esmerbuyucu 4 ay
Eyvah taksiciler taşlamasın.
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