Otel olarak hizmet verebilen otonom araç tasarlandı

Teknoloji Editörü
Birçok teknoloji şirketinin sürücüsüz araçlara yatırım yaptığı günümüzde, bu teknolojiyi ileri seviyeye taşımak isteyen şirketler de yok değil. ABD'de faaliyet gösteren Aprilli tasarım stüdyosu Uber'in otel odası şeklinde hizmet veren otonom bir araç konseptini tasarladı.
Yorucu yolculuklara son verebilir
Toronto merkezli tasarım stüdyosu Aprilli, trafikte kaybedilen saatlerin verimli olarak kullanılabileceği fütüristik bir çözüm ürettiğini açıkladı. Firmanın "Autonomous Travel Suite" konsepti, bir otel odasının kolaylığını ve konforunu otonom sürüş gücüyle birleştiriyor. Bunu seyahat ederken uyuyabileceğiniz, çalışabileceğiniz ve yemek yiyebileceğiniz ultra lüks bir Über olarak düşünebilirsiniz.Aprilli'nin sitesine göre bu otonom araç, uyuyabileceğiniz, çalışmalarını yürütebileceğiniz ve tuvalet ihtiyacınızı da karşılayabileceğiniz tam donanımlı bir taşıma çözümüdür. Hayata geçirilir mi veya ne zaman geçirilir orası bilinmez ama Aprilli'nin bu çözümü, ulaşım açısından oldukça umut verici bir fikir olarak görünüyor.
http://www.aprilli.com/autonomous-travel-suite/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle