Pokemon GO, 2018 yılında Niantic'e 795 milyon dolar kazandırdı

Oyun dünyasına bambaşka bir boyut katan Pokemon Go, 2016 yılında piyasaya çıkmış ve kısa sürede bir fenomen haline gelmişti. Bağımlılık yapan Pokemon GO, yıllar geçmesine rağmen yapımcısına yüksek gelir sağlamayı başarıyor.

Niantic'den büyük başarı

Mobil istatistik sitesi Sensor Tower, Pokemon GO'nun 2018 yılından dünya çapında toplam 795 milyon dolarlık bir gelir elde ettiğini açıkladı. Paranın büyük bir bölümünün nereden geldiğine bakacak olursak eğer listede 262 milyon dolarlık harcamayla ABD'yi görüyoruz. Onları ise 239 milyon dolara yaklaşan harcama ile Japonya takip ediyor.

https://www.tweaktown.com/news/64333/pokemon-go-rakes-795-million-revenue-2018/index.html

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795 milyon dolarlık gelir bir önceki yıla görebir artış demek. Aynı zamanda kullanıcıların oyun için yaptığı günlük ortalama 1.6 milyon dolar harcama daçıkmış durumda. Bakalım oyunun yapımcısı, önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği yeni artırılmış gerçeklik oyunuile de aynı başarıyı gösterebilecek mi?