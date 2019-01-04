Pokemon GO, 2018 yılında Niantic'e 795 milyon dolar kazandırdı

Teknoloji Editörü
Oyun dünyasına bambaşka bir boyut katan Pokemon Go, 2016 yılında piyasaya çıkmış ve kısa sürede bir fenomen haline gelmişti. Bağımlılık yapan Pokemon GO, yıllar geçmesine rağmen yapımcısına yüksek gelir sağlamayı başarıyor.
Niantic'den büyük başarı
Mobil istatistik sitesi Sensor Tower, Pokemon GO'nun 2018 yılından dünya çapında toplam 795 milyon dolarlık bir gelir elde ettiğini açıkladı. Paranın büyük bir bölümünün nereden geldiğine bakacak olursak eğer listede 262 milyon dolarlık harcamayla ABD'yi görüyoruz. Onları ise 239 milyon dolara yaklaşan harcama ile Japonya takip ediyor.795 milyon dolarlık gelir bir önceki yıla göre %39'luk bir artış demek. Aynı zamanda kullanıcıların oyun için yaptığı günlük ortalama 1.6 milyon dolar harcama da 2.2 milyon dolara çıkmış durumda. Bakalım oyunun yapımcısı Niantic, önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği yeni artırılmış gerçeklik oyunu Harry Potter ile de aynı başarıyı gösterebilecek mi?
https://www.tweaktown.com/news/64333/pokemon-go-rakes-795-million-revenue-2018/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Niantic bir de Ingress oyununun içine Prime ile etmese iyiydi. Tamam janjanlı olmuş ama stabilite PoGo düzeyinde ve bisiklet vs. azıcık hareketli oynanmıyor...