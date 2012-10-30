Otellini : ARM'ın masaüstünde şansı yok

Haber Editörü
Son yıllarda mobil cihazlara olan talebin artmasıyla altın çağını yaşamaya başlayan ARM mimarisi, farklı projelerle masaüstü ve sunucu segmentine de düşük enerji profilli işlemcilerini taşımayı planlıyor. Hatta bazı sunucu örneklerinde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Samsung, Exynos 5 Dual işlemcili Chromebook modelini satışa sundu. AMD de 2014 yılında Opteron platformunda ARM işlemci entegrasyonuna hazırlandığını duyurdu.
ARM'ın bu cephede payından kapması gerektiği lider firma Intel ise taze rakibine hiç şans tanımıyor.
AllThingsD sitesine konuşan Intel'in patronu Otellini, VIA ve Transmeta gibi iki düşük profilli işlemci uzmanı firmanın da şansını denediğini ve başarısız olduğunu, hatta Transmeta'nın 2009 yılında tarihe karıştığını belirtti. Otellini en iyi yonganın kazandığı pazarda ARM'ı da benzer bir sonun beklediğini iddia etti.
Otellini ayrıca Windows RT işletim sistemini, mobil platformlara efsane x86 yazılımlarını sunması bakımından önemli bir adım olarak görüyor.
Aslında Otellini'nin ARM'a karşı bakış açısının bir benzeri akıllı telefon pazarında Intel'e karşı besleniyor. Ancak Raspberry Pi gibi geliştirici kartları ARM'ın masaüstü segmentinde başarılı olabileceğinin en büyük kanıtı. ARM mimarisinin geniş çapta benimsenmesi başarıya giden kapıyı aralayacaktır. Zamanı içerisinde Otellini'nin ne kadar haklı olduğunu göreceğiz.
ARM'ın bu cephede payından kapması gerektiği lider firma Intel ise taze rakibine hiç şans tanımıyor.
AllThingsD sitesine konuşan Intel'in patronu Otellini, VIA ve Transmeta gibi iki düşük profilli işlemci uzmanı firmanın da şansını denediğini ve başarısız olduğunu, hatta Transmeta'nın 2009 yılında tarihe karıştığını belirtti. Otellini en iyi yonganın kazandığı pazarda ARM'ı da benzer bir sonun beklediğini iddia etti.
Otellini ayrıca Windows RT işletim sistemini, mobil platformlara efsane x86 yazılımlarını sunması bakımından önemli bir adım olarak görüyor.
Aslında Otellini'nin ARM'a karşı bakış açısının bir benzeri akıllı telefon pazarında Intel'e karşı besleniyor. Ancak Raspberry Pi gibi geliştirici kartları ARM'ın masaüstü segmentinde başarılı olabileceğinin en büyük kanıtı. ARM mimarisinin geniş çapta benimsenmesi başarıya giden kapıyı aralayacaktır. Zamanı içerisinde Otellini'nin ne kadar haklı olduğunu göreceğiz.
http://www.bit-tech.net/news/hardware/2012/10/26/otellini-arm-death/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yusuf Yusuf. Ondan...
Piyasada ilk olarak ARM'i kendi cözümleri olan Tegra ile bir bakima denemis olacak ki bu yola basvurdu. Yanlis bildigin olay ise Nvidia bunu gercekten masaüstü icin hazirliyor. Mobil alana girmesi daha kolay.
blogs.nvidia.com/...
Neden bu zamana kadar yollamamasinin nedeni olarak tahminim cpu tarafinda tatmin edici performansi görmemesi. Kurtarici rolü kimseye bicmedim ama tek bir firma üzerinde yogunlasmam hicbir zaman. Farkindaysan Moda masaüstünden mobil alana ve cpu'dan gpu kaymaya basladi. Intel ve Amd ikiside ayni sekilde buna ayak uydurmaya calisiyor. Amd apu ile ve Intel'se Haswell ile daha fazla bu yöne gidiyor. Iki taraftada ciplerde CPU tarafinda gelisme %leri baya düstü. Cünkü burda rekabet yok Intel karsisinda AMD gücsüz kaliyor. Ama GPU tarafinda ise asagi yukari her jenerasyondan digerine geciste %30 bir artis var ve ayni zamanda enerji tüketimini azaltiyorlar. Ve mobil alanda GPU'nun degeri artan cözünürlülük savasiyla gittikce artti. Peki birde söyle düsün her zaman CPU+gpu yerine bu konsept GPU+cpu olsa nasil olur?? Tek hedef masaüstü degil zaten linki okursan görürsün. Haswell gibi büyük bir alana hitap etmeyi planliyor, ne kadar basarili olur ya da olmaz ben onu tartismaya acmadim ama burda Intel'in etrafindaki gelismeleri kötüymüs gibi lanse etmesi onlarin da tekirdinligini gösteriyor. Intel'in tabi ki elinde büyük bir koz var; Kendi Fabrikalari. 22nm cip üretip satisa sunan tek firma olacak Haswell ile ve bu hizla devam ederse arayi acmaya, büyük avantaj yakalar ama GPU tarafinda sorunlarin oldugu da ortada. Burda kendi düsündükleri mi söyledim ve Nvidia bu alanda Kepler ile enerji tüketimini baya düsürdü. Maxwell konusunda daha bilgiler yok denecek kadar az ama yol haritasinda ki veriler dogruysa ileriye dogru büyük bir adim atacaktir Nvidia
kk . her ne kadar ölçeklenebilir sistem olarak tasarlansa da, yağlı müşterilerin olduğu alan yerine daha çok masaüstü mobil hedeflenir veya oraya düşerlerse ve bazılarının tahminleri gibi sonuçlanırsa kötü olur, benim beklentim de bu yönde(ölçeklenebilir olacağına göre zaten kırpık halleri masaüstü/mobile iner ona bişey dediğim yok). Nvidia için daha önemli olan daha üst pazarlar en başta. HPC için, yağlı müşterilerin olduğu alanı daha az tercih edecekse, zaten en başlardakinden farklı bi yolda ilerliyorlar gibi olacaklar demek(AMD/Intel'den bağımsız bütün HPC sistemini kendi kartlarıyla kontrol edebildikleri). Çünkü hepsine birden bütün pazarlara rahatça yetişecek imkanları yok. ileride de o kadar rahat olacağını sanmıyorum. 28nm ye düşen herkez gibi rahatsız olacaklar. Tegra 28nm olmamasının avanajlarını kullanıyor. Sağda solda yazıldığının aksine 20nm ler ve aşağısı herkez için hayal.
Bu zmana kadar geliştirme aşamalarında anaları ağladı resmen, çünkü 2 farklı ISA'yı birbirine sokmak, hybrid hale getirmek kolay değil. Bu saatte yazmak zoruma gidiyo diye uzatmayacam kesip atacam ama Denver / echelon için zaman aleyhlerine işliyor. Şu an tak diye CPU/GPU hybridi çıkartabilselerdi turnayı gözünden vururlardı (hybrid derken AMD APU gibi şeyden bahsetmediğimi biliyorsun umarım, hybrid ISA / ACMP den bahsediyorum, ACMP = asimetrik chip multi procesor). İlerleyen zmanlarda onlarda ilerleyecek elbette de, hem AMD hem Intel hemde bazı diğerleri çok farklı alanlarda çok fazla değişik şeyler peşindeler. Nvidia için hepsi birer rakip durumunda ama tek bi temel ürün ile, farklı yapılardaki farklı ürünlere karşı rekabet peşinde koşacaklar, AVX2'den TSX'e HSA'ya, 50 GFLOP/watt veren varolan ürünlere vs gibi şeylerle başetmek zorunda.
Teknik detay yerine orda burda bulunan bilgi kırıntılarıyla idare etmeye çalıştıkça sağlıklı sonuçlar çıkaramıyoruz bazen ama iddia ettikleri şeyleri iddia ettikleri seviyede başarabilmeleri içn hala çok zaman var(belki 3-5 sene var,2015-2017 ve 14-10nm gibi, yeni detay bilmyirum. ISA ilgili bazı şeylerden dolayı en az 2 yıl ötelendi. Gerçi biri bu bahsettiğim ISA swapping i başardıklarını ama dediğim gibi analarının ağladığını söyledi. Bundan sonra belki daha hızlı ilerlerler). Yine dediğim gibi zman ilerledikçe karşılaşrına rakip teknoloji olarak çok fazla şey beliriyor ve belirecek gibi de duruyor.
edit: Bill Dally'nin Nvidia'da "Performance = Efficiency , Efficiency = Locality" buna göre hareket ettiğini biliyorum. Geciktiren şeylere karşın, yine yukarda yazdıklarım bence Nvidia açısından endişe verici olmalı. bugun tak diye çıksa çok şey değişir. 6ay sonra Haswell'in neler yapabileceğini gördükten sonra işe yaramayabilir onun gibi(haswelli masaüstü çipi,bak bunnla karşılaştır anlamında da yazmadım umarım bu da anlaşılıyordur. Yapısal olarak getirdiği bazı ilaveler var, ilave execution portu ve bunun HT verimini arttırabilmesi gibi, AVX2 ve autovectorization / scatter/ gather olayları gibi).
Bu arada Intel kullanıyorum.
Telefonla röportaj yaparken PC piyasasından faln bahsediyorlar. Eleman AMD'yi küçük görüp, Intelin Quallcom, Nvidia gibi rakipleri olacağını WinRT'nin buna imkan vereceğini faln söylüyor. Bunun üstünde Otellini Via,Transmeta gibi gelip gitmeler olur diyor.
Sonra AllD'de yayınlanıyor, ordan da diğer sitelere yayılıyor. En can alıcı yerleri manşet edilip "FLash Flash Intel ARM'ye parmak gösterip züeee dedi" oluyor ://
Transmeta zaten iflas etti. İflas etmeden önce ne yaptı, Intel'e çok büyük kazık attı, patentlerimi ihlal etti vs. diye. Sonuçta 250 milyon $ kopardı. x86 uyumlu olan mimarisi bilmemnesi vardı. Ama sonuçta iflas etti. Via'nıın da durumu malum, o kadar berbat ötesi pazarlama reklam departmanları ile hiç hiçbişey yapamazlar. Memlekette arasan bulamıyorsun. Via'nın bu yönde girişimi de var mı bilmiyorum.
ARM'nin masaüstü için çok çok fazla bi şansı olmadığı açık belli bi gelecek için. Karşımdaki makinanın yerne geçebilecek makina için çok uzak bi gelecek lazım.
Bilmeyenler için Samsungun Chromebook'u Cortex A15 ile full masaüstü deneyimi için sıkıntı yaratıyor. Yani tableti tablete göre kullanıyorsun, benim masaüstünde FF'i kullandığım gibi eklentilerle yeterince çok tab açıkken flash içerikler bilmemneler ile kullanamazsın. Zaten multi-tab browser experience için dudak bükenler var.
Yine çok kimse bilmez, ARM için linux desteği var, ama bütün üreticiler için neredeyse ayrı bi kernel ayrı bi linux var. Sırf dışarıya kapalı olsun, şurası değişmesin , kendi kapalı developer forumdakiler okusun anlasın diye tuhaf tuhaf değişiklikler var. Kimisi dev/lib altında bi yerde ayar saklarken, kimsi hiçbişey anlaşılmasın diye /dssef2/234fsf gibi yollara faln gidiyor. Birine uygun olan "Linux" u alıp diğer ARM cihazda takr takr kullanamazsın. Mutlaka sorun olur ki, zaten bazı firmalar kendi ARM temelli cihazlarına özel linux çıkartıyorlar (Nvidia, Linux for Tegra gibi). Linux için, masaüstü x86 da bile türlü zorluklar sorunlar varken ARM için olmaz.
WinRT kalıyor geriye, onda da daha önce benim yazığımı okuyn oldumu bilmiyorum (bende Anand'dan öğrendim), yerine göre çok kötü performans darboğazı olabilecek gibi duruyor. Genel olarak öyle usul usul cici cici bakarsanız bilmiyorum ama, masaüstündeki PC gibi kullanmaya kalkarsınız hemen suyu çıkar. bunun içnde çok sağlam donanım gerekir. Asusun WinRT cihazı, VivoTab'da (Tegra3) Offis de hızlıca bişeyler yazarak bile CPU kullanımı %50lere çıkıyor. Tamam Tegra3 süper bişey değil ama sırf yazı yazarak CPU kullanımı fırlıyorsa ileride raahatsız edici olabilir.
Anca düşük fiyat ve düşük beklentiler ile WinRT ve masaüstü bi miktar iş yapar. Zaten şimdiye kadar kaç tane Android kullanan masaüstü cihaz gördünüz ? Ancak düzgün olursa Medya Player / HTPC yerine kullanılabiliyor. O da ne istediğiniz nasıl istediğinizi bilirseniz. Alakasız durum da, hadi Sopcast Android içn var maç izleyebiliyorsunuz, TorrentStream StreamTorrent gibi şeyler sadece Win ve x86 da var. Noldu, Android cihaz pff oldu. tonla böyle şeyler var.
Sırf iş olsun diye, ARM'yi kral/kurtarıcı görenleri kenara ayırırsam, yukardaki son cümledeki minicik şeye varana kadar tonla şey var. Öyle tablette PS yi kullanıyorum demekle olmuyor işte(kullanıyorsan kullanıyorsundur neye ihtiyacın olduğunu biliyorsundur zaten , ama daha fazlasını istersen yok ve gereksiz yere fazlasını verebilirmiş gibi davranan da çok ).
@DantevsVergil Denver'ın bi gün masaüstüne geleceğini düşünüyorsan, geldiği gün masaüstüne gelmesine gerek kalmayacağını da düşünebilirsin. Hem tamamlanmasına daha çoooook var, hemde öncelikli kitle masaüstü değil.
Gereksiz yere daha x86'nın bilmemnesine yaklaşamamış çipler içn kurtarıcı rolü biçip kraldan çok kralcı olmayın. Kendine güvenen geliştirici var idiyse şimdiye kadar, şöyle deneysel amaçla, teknoloji demosu anlamında, bak neler yapabiliyoruz anlamında 300-500 tane 3ghz hızında ARM çipi hazılar SSD'li bilmemneli sistem kurar, sağa sola gönderir tepkilere bakardı. Ben duymadım hiç duyan var mı? En çok 2ghz hızında teknoloji demosu yapmışlardı kaç zman önce. Geliştiricilerin kendine biçmedikleri rolün kullanıcılar tarafından onlara atfedilmesi bana göre en tuhaf şeylerden biri.
Edit: Şimdi konuyu tekrar okuyunca daha iyi anladım, zaten AMD mevzu bahis değil, doğrudan ARM'den bahsedilmiş, bugün AMD'den de bu tarz bir haber çıkınca doğal olarak intelin bu açıklamasını AMD ye karşı sandım ama değilmiş.
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İşlemci, intel