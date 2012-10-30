Otellini : ARM'ın masaüstünde şansı yok





Son yıllarda mobil cihazlara olan talebin artmasıyla altın çağını yaşamaya başlayan ARM mimarisi, farklı projelerle masaüstü ve sunucu segmentine de düşük enerji profilli işlemcilerini taşımayı planlıyor. Hatta bazı sunucu örneklerinde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Samsung, Exynos 5 Dual işlemcili Chromebook modelini satışa sundu. AMD de 2014 yılında Opteron platformunda ARM işlemci entegrasyonuna hazırlandığını duyurdu.



ARM'ın bu cephede payından kapması gerektiği lider firma Intel ise taze rakibine hiç şans tanımıyor.



AllThingsD sitesine konuşan Intel'in patronu Otellini, VIA ve Transmeta gibi iki düşük profilli işlemci uzmanı firmanın da şansını denediğini ve başarısız olduğunu, hatta Transmeta'nın 2009 yılında tarihe karıştığını belirtti. Otellini en iyi yonganın kazandığı pazarda ARM'ı da benzer bir sonun beklediğini iddia etti.



Otellini ayrıca Windows RT işletim sistemini, mobil platformlara efsane x86 yazılımlarını sunması bakımından önemli bir adım olarak görüyor.



Aslında Otellini'nin ARM'a karşı bakış açısının bir benzeri akıllı telefon pazarında Intel'e karşı besleniyor. Ancak Raspberry Pi gibi geliştirici kartları ARM'ın masaüstü segmentinde başarılı olabileceğinin en büyük kanıtı. ARM mimarisinin geniş çapta benimsenmesi başarıya giden kapıyı aralayacaktır. Zamanı içerisinde Otellini'nin ne kadar haklı olduğunu göreceğiz.







http://www.bit-tech.net/news/hardware/2012/10/26/otellini-arm-death/1