Otobüs bileti platformu Govego büyümeye devam ediyor

Ortak bilet platformlarının giderek arttığı son yıllarda farklılaşmak zaruri olmaya başladı. Bilet platformları daha çok teknik destek ve iade politikaları ile seyahat etmek isteyenlerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

GoveGo nedir?

2014 yılından bu yana sadece otobüs bileti satışına odaklanan Govego bünyesinde barındırdığı 200’den fazla otobüs firmasının yanı sıra son bir saate kadar çevrim içi iade imkânı ile de farklılaşmak amacında.

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Mobil uygulamaları üzerinden de aynı tecrübeyi sunan Govego bugüne kadar toplamda 11 milyon tekil ziyaretçiye ulaşmış durumda. Aylık 500 binin üzerinde tekil ziyaretçisi olan platform bu alanda ilk 4 arasına da girmiş durumda.

7/24 satış sonrası destek hizmeti ve müşterilerin yolculuklarında yaşayabildikleri memnuniyetsizliklerde firmalar nezdinde sağladığı destek yine öne çıkan konular arasında.