Periscope'a 360 derece canlı yayın özelliği geldi

Özellikle mobil cihaz kullanıcıları arasında giderek daha popüler hale gelmeye başlayan online canlı yayın sektörü adım adım gelişmeye devam ediyor. Bu alanda hizmet veren bir numaralı isimlerden Periscope ise hem daha fazla kişiye ulaşabilme hem de mevcut kitleyi elinde tutabilme adına yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

360 derece canlı yayın özelliğine kavuştu. Şimdilik sadece sınırlı kullanıcı grubu için hayata geçirilen içeriklere web sitesi ve mobil uygulama üzerinden ulaşabilmek mümkün. Kısa süre önce grup yayınlarını hayata geçiren platform son güncelleme ile nihayetözelliğine kavuştu. Şimdilik sadece sınırlı kullanıcı grubu için hayata geçirilen içeriklere web sitesi ve mobil uygulama üzerinden ulaşabilmek mümkün.

Facebook Live ve kısa süre önce Alex Pettitt ve Brandee Anthony tarafından gerçekleştirilen Periscope’un ilk 360 derece yayınını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. ve kısa süre önce canlı yayın desteğine kavuşan Instagram 'ın geniş kitlelere ulaşmasını engellemek isteyen Periscope’un önündeki en büyük problem ise tahmin edebileceğiniz gibi kullanıcı yelpazesi. Zira Twitter, Instagram ve Facebook’un aktif üye sayıları karşılaştırıldığında Periscope’un bir adım öne çıkabilmek için yenilikçi özellikler sunması gerekiyor. Platformun ünlü isimlerindenvetarafından gerçekleştirilen Periscope’un ilk 360 derece yayınını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://medium.com/@periscope/introducing-live-360-video-a74be5c821cb#.15bm5z58y