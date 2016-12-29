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Periscope'a 360 derece canlı yayın özelliği geldi

Periscope için yayınlanan son güncelleme ile uygulamada 360 derece canlı yayın dönemini resmen başlattı. İlk yayını ise platformun ünlü isimlerinden Alex Pettitt ve Brandee Anthony yaptı.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Özellikle mobil cihaz kullanıcıları arasında giderek daha popüler hale gelmeye başlayan online canlı yayın sektörü adım adım gelişmeye devam ediyor. Bu alanda hizmet veren bir numaralı isimlerden Periscope ise hem daha fazla kişiye ulaşabilme hem de mevcut kitleyi elinde tutabilme adına yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.
Kısa süre önce grup yayınlarını hayata geçiren platform son güncelleme ile nihayet 360 derece canlı yayın özelliğine kavuştu. Şimdilik sadece sınırlı kullanıcı grubu için hayata geçirilen içeriklere web sitesi ve mobil uygulama üzerinden ulaşabilmek mümkün.
Facebook Live ve kısa süre önce canlı yayın desteğine kavuşan Instagram'ın geniş kitlelere ulaşmasını engellemek isteyen Periscope’un önündeki en büyük problem ise tahmin edebileceğiniz gibi kullanıcı yelpazesi. Zira Twitter, Instagram ve Facebook’un aktif üye sayıları karşılaştırıldığında Periscope’un bir adım öne çıkabilmek için yenilikçi özellikler sunması gerekiyor. Platformun ünlü isimlerinden Alex Pettitt ve Brandee Anthony tarafından gerçekleştirilen Periscope’un ilk 360 derece yayınını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

https://medium.com/@periscope/introducing-live-360-video-a74be5c821cb#.15bm5z58y Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zero fear 2 yıl
Periscope önce müstehcen yayınları halletsin.
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nForcer 2 yıl
İsmi lazım değil bir avukatın uykusu 360 derece olarak kaydedilip izlenebilecek mi şimdi?
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Eminn72 2 yıl nForcer
banko izleriz
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kadirirdem 2 yıl
Farklılık olarak güzel olmuş tabi ki...
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