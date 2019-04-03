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Otomobil satışlarındaki sert düşüş Mart ayında da devam ediyor

ODD'nin 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin paylaştığı satış rakamlarına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralma sürüyor. Satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 geriledi.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının yılın ilk çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44.16 azalarak 88 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

ODD’nin paylaştığı verilere göre, 2019’un ilk çeyreğindeki otomobil satışları geçen yıla nazaran büyük oranda geriledi. Yüzde 43.74 oranında gerilemenin görüldüğü satışlar bu yıl 68 bin 812 adet oldu. Hafif ticari araç pazarındaki düşüş de az değil. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 19 bin 657 adet gerçekleşen hafif ticari araç satışları geçen yıla göre yüzde 45.58 geriledi.

Sadece Mart ayına ilişkin rakamlar da düşüşte 

Sadece 2019’un Mart ayına ilişkin verilere baktığımızda da durum aynı. Mart ayında 49 bin 221 adet gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satışlarının bir önceki aya (Şubat) nazaran gözle görülür derecede arttığı görülse de, 2018’in Mart ayındaki satışlarla kıyaslandığında yüzde 35.53 oranında düşüş yaşandığı fark ediliyor.

Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.40, hafif ticari satışları da yüzde 35.98 oranında düşmüş durumda. Satış rakamları da otomobil pazarı için 38 bin 628, hafif ticari araç pazarı için 10 bin 593 adet olarak açıklandı.


http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/2410/BasinBulteni%202%20Nisan%202019.pdf Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
115bin makam aracını ucuza satsınlar vatandaşa.
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mladenbmv 1 ay
asgari ücretli bir insan 1veya iki tane çocuğu olsun ücret 2180 tl agi dahil.elektrik su doğlagaz tlf adsl veya fiber bunları toplamı zaten 800 tl civarı.kaldı sana 1300 tl ayda 4 pazar olsa 100 den 400 kaldı 900 onuda market te gidiyor en az 700 tl sana kalıyor 200 tl hiç gezmeye gitmeden eğe çocuklar giycek eşya extra çikolata donrudma v.s elde kalmadı para.zaten en ucuz araba şu an 85,000 tl .ayda 500 tl olsa taksit para ayırdı diyelim kaç sene çalışması gerek bir kişinin.e kredi çekti oldu sana 100,000 tl en az.64 ay 1,560 tl ye geliyor aylık araba taksiti.ailede iki kişi çalışsa bile 64 ay 5+6 yıl taksit ödemesi gerekli vergi kasko sigorta yakıt oldu sana 120,000 tl.
asgari ücretli bir insan 1veya iki tane çocuğu olsun ücret 2180 tl agi dahil.elektrik su doğlagaz tlf adsl veya fiber bunları toplamı zaten 800 tl civarı.kaldı...
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kreat 1 ay The.Mafia
The.Mafia
Alınan vaergiler ve dövizin yükselmesi ile kredi faizlerinin yüksek olaması sıfır araç satışlarının düşmesi çok normal

Sadece vergiler bile araba almamak için başlı başına bir neden.
Vergi zammı yaparak daha çok para toplayacağını zanneden bir hükümet.
Sanki paramız çok değerli. Dolar arttıkça araba fiyatları artıyor. Fiyatlar arttıkça vergisi artıyor. Ne güzel memleket.
The.MafiaAlınan vaergiler ve dövizin yükselmesi ile kredi faizlerinin yüksek olaması sıfır araç satışlarının düşmesi çok normal
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lterlemez 1 ay
Geçenlerde FORD aradı, "kampanyamız var, düşünüyor müsünüz?" diye. Dedim ki "aracım daha 5 yaşında, dalga mı geçiyorsunuz?", ayrıca ekledim üstüne basa basa "1.0L benim aracım ve aynısını getirmiyorsunuz artık". Zamanında 50 lira civarında aldığım Focus 1.0L 125HP Trend X modelini şimdi sadece Titanium modeli ile veriyorlar ve 160 bin lira civarında. O arabaya o kadar verene kadar (ki Allah söyletmesin, vermem de) gider neredeyse boş Volvo alırım daha iyi.
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deoks 1 ay
Vatandaş otomobili banka kredisi ile alıyordu. Kredi faizleri yükselince satışlar bıçak gibi kesilir tabi. Şahsen ben de krediler uygun olsa şu an sıfır bir araba alırdım.
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senersongur 1 ay
Düşsün de fiyatlar normale dönsün. Fabrikalar mantıklı indirimler yapsın.
Leon FR olması gereken seviye olan 60000TL'ye insin.
Dacia Duster 29.900TL'den başlasın.
Gerekirse devlet tanzim araba satışına başlasın.
Baz paket Golf 45000TL olsun.
Bu sayede ekonomi canlanır. Zamlar geri çekilir. Güzel günler ve bahar gelir.
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deoks 1 ay senersongur
Leon keşke o fiyata düşse de alsak.
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RaptorFX 1 ay
Elde bir corolla vardı alınacak o da yenilenmiş kasayla fiyatı uçtu. Bir tek geriye egea kaldı.
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Witcher3 1 ay
Ohh çok İyi olmuş, galerilerde havalı havalı oturan süslü püslü sarışın satış danışmanları artık açlıktan ağzınız kokar umarım !!!
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mcrew 1 ay
Ticari taksilerde ki plaka tahdidi kalksa
Araba satışları daha da düşer.
Şu an 50 liralık taksi ücretinin 20 lirası plaka dediğimiz teneke parçasına gidiyor.
50 liralık yere 30 liraya gidilse bu da paylaşımlı yolculukla 20 liraya düşse kimse arac almakla falan Uğraşmaz.
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celal_55 1 ay mcrew
kim o ranta el dokundurabilir hocam Allah aşkına.
Sen ateşe elini sokar mısın?Bu memleketteki taksi rantı ateşe dokunmak gibi yakar geçer adamı.Kimse dokunamaz.
Konuya gelirsek beter olsunlar bunlara su veren itfaiyenin hortumunu filler öpsün.500 tl için mal satmayan çakallar sizi.Kapımızda ağlayacaksınız inşallah.Bit yavruları sizi.
Pazarlık yok o renk gelmez bu donanım elimde yok sipariş ver 3 ay sonra gelir zamlı fiyat geçerli olur.Bıktık ulan sizin pisliklerinizden.
Batın gidin bir damla suya muhtaç kalın çakal yavruları sizi.
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mladenbmv 1 ay
asgari ücretli bir insan 1veya iki tane çocuğu olsun ücret 2180 tl agi dahil.elektrik su doğlagaz tlf adsl veya fiber bunları toplamı zaten 800 tl civarı.kaldı sana 1300 tl ayda 4 pazar olsa 100 den 400 kaldı 900 onuda market te gidiyor en az 700 tl sana kalıyor 200 tl hiç gezmeye gitmeden eğe çocuklar giycek eşya extra çikolata donrudma v.s elde kalmadı para.zaten en ucuz araba şu an 85,000 tl .ayda 500 tl olsa taksit para ayırdı diyelim kaç sene çalışması gerek bir kişinin.e kredi çekti oldu sana 100,000 tl en az.64 ay 1,560 tl ye geliyor aylık araba taksiti.ailede iki kişi çalışsa bile 64 ay 5+6 yıl taksit ödemesi gerekli vergi kasko sigorta yakıt oldu sana 120,000 tl.
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The.Mafia 1 ay
Alınan vaergiler ve dövizin yükselmesi ile kredi faizlerinin yüksek olaması sıfır araç satışlarının düşmesi çok normal
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kreat 1 ay The.Mafia
The.Mafia
Alınan vaergiler ve dövizin yükselmesi ile kredi faizlerinin yüksek olaması sıfır araç satışlarının düşmesi çok normal

Sadece vergiler bile araba almamak için başlı başına bir neden.
Vergi zammı yaparak daha çok para toplayacağını zanneden bir hükümet.
Sanki paramız çok değerli. Dolar arttıkça araba fiyatları artıyor. Fiyatlar arttıkça vergisi artıyor. Ne güzel memleket.
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Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
115bin makam aracını ucuza satsınlar vatandaşa.
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