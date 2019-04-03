Otomobil satışlarındaki sert düşüş Mart ayında da devam ediyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının yılın ilk çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2019 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44.16 azalarak 88 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

ODD’nin paylaştığı verilere göre, 2019’un ilk çeyreğindeki otomobil satışları geçen yıla nazaran büyük oranda geriledi. Yüzde 43.74 oranında gerilemenin görüldüğü satışlar bu yıl 68 bin 812 adet oldu. Hafif ticari araç pazarındaki düşüş de az değil. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 19 bin 657 adet gerçekleşen hafif ticari araç satışları geçen yıla göre yüzde 45.58 geriledi.

Sadece Mart ayına ilişkin rakamlar da düşüşte

Sadece 2019’un Mart ayına ilişkin verilere baktığımızda da durum aynı. Mart ayında 49 bin 221 adet gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satışlarının bir önceki aya (Şubat) nazaran gözle görülür derecede arttığı görülse de, 2018’in Mart ayındaki satışlarla kıyaslandığında yüzde 35.53 oranında düşüş yaşandığı fark ediliyor.

Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.40, hafif ticari satışları da yüzde 35.98 oranında düşmüş durumda. Satış rakamları da otomobil pazarı için 38 bin 628, hafif ticari araç pazarı için 10 bin 593 adet olarak açıklandı.

http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/2410/BasinBulteni%202%20Nisan%202019.pdf