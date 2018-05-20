Otomobillerin akıllı telefonlarla uzaktan park edilebilmesine izin geliyor

Günümüz teknolojisinde otomobillerin sadece akıllı telefondaki bir uygulama sayesinde uzaktan park edilebildiği bilinen bir durum. Otomobil reklamlarında sıklıkla gördüğümüz bu teknolojinin gerçek hayata uyarlanabilmesi için, ülkelerin yasalarına uygun hale getirilmeleri gerekiyor. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklama ile uzaktan kumandalı park teknolojisinin kanunlara uygun hale getirildiğini ve önümüzdeki ay bu sisteme geçileceğini açıkladı.

Sürücülerin araçlarından 6 metre uzakta olmaları gerekiyor

Yapılan açıklamaya göre bu araçların akıllı telefonlar yardımı ile uzaktan park edilebilmesi, dar alanlara girmekte zorlanan veya garajı küçük olan sürücülere kolaylık sağlayacak ve maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçecek. Pierce Brosnan'ın başrolünü oynadığı 1997 yapımı Tomorrow Never Dies filminde James Bond'un, Ericsson cep telefonunu kullanarak BMW 750iL modelini uzaktan kontrol ettiği bu fantastik sahneye artık çevremizde de şahit olabileceğiz.

Önceki dönemde bir aracın cep telefonu ile kontrol edilmesinin yasalara aykırı bir durum olduğunu belirten İngiltere Ulaştırma Bakanlığı: "Yürürlükteki kanunlar, sürücülerin araçlarında iken bir mobil cihaz kullanmalarının yasak olduğu yönünde. Yeni geçilecek bu sistemde, sürücülerin araçlarından altı metre uzakta olmaları kaydıyla uzaktan kumandalı park cihazları kullanmalarına izin veriliyor." şeklinde bir açıklama yayınladı. En usta sürücünün bile dar bir park alanı karşısında zorlanabileceğini belirten yetkililer, bu yasanın sigorta ve nakliye şirketlerinden büyük destek aldığını ifade ediyorlar.

https://news.sky.com/story/park-like-a-pro-with-the-help-of-your-smartphone-11375513