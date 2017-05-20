Otomotiv devlerine 553 milyon dolar hava yastığı cezası

Japon otomobil ekipmanları tedarikçisi Takata’nın ürettiği hava yastıklarındaki problem hem Takata’ya hem de bu hava yastıklarını kullanan otomobil devlerine ceza şeklinde yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Takata hatalı hava yastıkları üreterek yaralanmalara ve ölümlere neden olduğu için ABD tarafından 1 milyar dolarlık ceza ödemeye mahkum edilirken şimdi de otomobil üreticileri araç sahiplerinin masraflarını karşılayacak.

Miami’de görülen davada mahkeme ile uzlaşan Toyota, Subaru, Mazda ve BMW hava yastığındaki problem nedeniyle aracını tamire götüren sürücüler ve hava yastığı yüzünden bedensel hasar gören kişiler için toplamda 553 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul etti. Ödeme kapsamında araç sahipleri yaklaşık 500 dolarlık bir ödeme alırken aracı kiralayan kişilerde zarar gördükleri kadar ödeme alabilecek.

Eski Model Araçlar Daha Riskli

2000 ile 2016 yılı arasında geri çağrılan araçlar için geçerli olan uzlaşma, 9.2 milyon Toyota aracı, 2.6 milyon Subaru aracı, 2.3 milyon BMW aracı ve 1.7 milyon Mazda aracı kapsıyor. Bu araçlar arasında ABD güvenlik düzenleyicilerine göre, 2002-2006 model BMW 3 Serisi, 2003-2006 model Mazda6, 2005-2008 Subaru Legacy model ve 2003-2007 model Toyota Corolla otomobiller yüksek risk sınıfında bulunuyor.

Takata tarafından üretilen hava yastıkları çarpışma anında çok hızlı bir şekilde açılarak etrafa ve sürücülerin vücuduna şarapnel parçası fırlamasına neden olurken zaman zaman herhangi bir tehlike olmaksızın kendiliğinden açılarak sürücüleri tehlikeye sokuyordu. Bu yastıkları kullanan toplamda 100 milyonun üstünde otomobil geri çağrılarak ABD tarihinin en kapsamlı geri çağırma operasyonu yapılmış ve hem Takata’ya hem de otomobil üreticilerine dava açılmıştı.

Onlarca Kazadan Sorumlu

Dünya çapında 16 ölüm ve 180 yaralanmadan da sorumlu tutululan Takata hava yastıklarını kullandıkları için Toyota 278.5 milyon dolar, BMW 131 milyon dolar, Mazda 76 milyon dolar, Subaru ise 68 milyon dolar ödeyecek. Federal mahkemede aynı nedenle devam eden davada Nissan, Honda ve Ford için ise henüz karar açıklanmadı.

http://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/19/business/toyota-subaru-mazda-bmw-agree-pay-553-million-settle-suit-takata-air-bags/#.WSAzl3OEbqA