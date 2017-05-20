Jaguar I-Pace, Monako'da kamuflajsız olarak görüntülendi

Jaguar'ın tamamen elektrikli croosover aracının resmiyete kavuşmasına yalnızca birkaç aylık bir süre kala aracın en çok merak edilen yanlarından birisi açığa çıktı. İlk olarak karşımıza konsept olarak çıkan I-Pace, geçtiğimiz akşam Monako sokaklarında çekilen görüntülere göre konsept tasarımını büyük ölçüde koruyacak.

Monako'da tamamen kamuflajsız olarak görüntülenen araç o esnada çevreci yanını ve şık tasarımını öne çıkaracak bir reklam çekimi için kullanılıyordu. Aracın kamuflajsız yer aldığı video her ne kadar pek iyi kalitede olmasa da, üretim versiyonunun konsept versiyonda yer alan tasarım özelliklerinin çoğunu taşıdığı fark ediliyor. Üretim versiyonunda bazı ufak değişiklikler yer alması muhtemel olsa da I-Pace'in oldukça şık ve dikkat çekici bir araç olacağı rahatlıkla söylenebilir.

Aracın tasarımının yanında markanın duyurduğu kadarıyla bazı teknik detayları da bilinenler arasında. Gücünü 90 kWh'lik bir bataryadan alacak olan araç, daha iyimser olan NEDC derecelendirmesine göre tam şarj ile 500 km menzile, daha gerçekçi olan EPA'ya göre ise 354 km menzile sahip olacak. I-Pace'in bataryası, 50 kWh DC şarj cihazına bağlı olduğunda ise 90 dakikada %80 doluluk oranına erişecek. Ön ve arkada olmak üzere iki adet elektrik motoruna sahip olan Jaguar I-Pace, toplamda 400 bg güç ve 700 Nm torka sdahip olacak.

Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarında tanıtılması beklenen araç Magna Steyr'ın Avusturya'daki fabrikasında üretilecek.