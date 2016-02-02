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Otonom Porsche hayali olanlara üzücü bir haber

Son zamanların bir arada en çok kullanılan iki popüler kelimesi otonom ve otomobil görünüşe göre Porsche için pek bir anlam ifade etmiyor. Firma CEO’su konuya mesafeli duruşlarını dile getirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Otonom Porsche hayali olanlara üzücü bir haber
 
Google ile oldukça hız kazanan sürücüsüz otomobil çalışmaları diğer otomobil üreticilerinin de bu alana yoğunlaşması ile sık sık gündeme gelir oldu.  Birçokları için kulağa oldukça hoş gelen sürücüsüz otomobil fikri, otomobil kullanmayı sevenler için ise pek de cezbedici gelmiyor. Otomobil kullanmayı bir işten ziyade keyif olarak gören insanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. Porsche CEO’su Oliver Blume’da verdiği bir röportajda firmanın bu konuda ki görüşünü özetledi.

CEO, Alman gazetesine verdiği röportajda büyük otomobil üreticileri ile spor otomobil üreticileri arasındaki farka vurgu yaparak konfor odaklı lüks otomobil üreticileri gibi otonom otomobiller geliştirme konusunda geleceğe yönelik herhangi bir planları olmadığını belirtti.

Blume daha önce de “Porsche sahipleri otomobillerini kendileri sürmek ister” şeklindeki ifadesi ile bir Porsche kullanmanın keyifliliğine vurgu yapmıştı. CEO, son röportajında otonom otomobillere ilişkin plan yapmadıklarını belirtirken büyük teknoloji şirketleri ile bu konuda herhangi bir çalışmada bulunmayacaklarını “iPhone’nun yeri cebinizdir yollar değil” diyerek ifade etti.
Otonom Porsche hayali olanlara üzücü bir haber
 

2025 yılı için Boston Consulting Group ‘un otonom otomobillere ilişkin ön görüsü, 42 milyar dolar değerinde %13’lük bir pazar payına sahip olacakları yönünde.

Sürücüsüz otomobillere yönelik “sıkıcı oldukları için üretmeyeceğiz” gibi bir tavır sergileyen Porsche’nin teknolojiye mesafeli durması gibi bir durum söz konusu değil. Blume 2018 yılı için 911’in 50 km menzilli “plug-in hybrid” bir modelini piyasaya süreceklerini de belirtti. 

Firma ayrıca tamamen elektrikli otomobili Mission E için 1.1 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu. Emisyon skandalı ile başı dertli olan Volkswagen, elektrikli otomobiller konusunda kat edeceği yolu kendine çare olarak görürken, benzer bir yol haritasını bünyesindeki diğer markalar için de şekillendirmeye başlamış gibi görünüyor.

2020’de satışa başlanılacağı düşünülen ve konsept olarak tanıtılan Mission E şimdilik 600 beygir güç, 15 dakikalık hızlı şarj sonrası 400 km, tam şarj ile 500 km menzil ve 0-100 km hızlanmada 3.5 saniye vaat ediyor. 2020’de ne gibi iyileştirmeler ile piyasaya çıkar bilinmez ama Mission E bu konsept hali ile menzil hariç, Tesla Model S’in şimdilik gerisinde kalıyor.

Volkswagen Group’a bağlı olan Lamborghini de sürücüsüz otomobillere ilişkin benzer bir açıklamada bulunmuştu. Görünen o ki Volkswagen süper otomobil kanadı için sürücüsüz otomobilleri pek de gerekli görmüyor. 


http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-porsche-hybrid-idUSKCN0V90XZ Yorum Yaz
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ilgazarda 3 yıl en beğenilen
Porsche alıp otonom kullanmak isteyen varsa akıl sağlığından şüphe etmek gerek.
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DH Misafiri 3 yıl
Böyle markaların araçlarına otonom sürüş koyması saçmalık olur ben bu arabayı sürmek için alıyorum tabi jeep ve 4 kapılı modellerine koyulabilir ama 911 e otonom sürüş koyması mallık olur aynı şekilde ferrarininde koyması mallık olur
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kadirirdem 3 yıl
Porsche alacaksan kendim kullanacan abi yoksa bir ise yaramaz gerçi olamayacağından sorun yok
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porsche911gt2 3 yıl
Okadar beygiri sağ ayağımın altında hissetmek yerine duyguları olmayan yapay zekaya mı emanet edeyim yani.
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aycibin 3 yıl
Cok mantikli hamle.otonom alacaksa porsche almak salaklik olur.nesi uzucu haberin anlamadim.
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Like a Sir 3 yıl
OverClocK1ng
Firma CEO’su konuya mesafeli duruşlarını dile getirdi.Büyük hata. Zira akıllı şirketler bu konu üzerine düşüp, şimdiden kendilerini geliştirmeye başladılar. Porsche ise sonradan otonom işine girmeye karar verirse, yarışa geride başlamış olacak. Kendileri bilirler.Gelecek bence otonom arabalar, otonom taşımacılık ve drone taşımacılığında..

porsche yi otonom kullandıktan sonra ne anlamı kalacak ...
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ilgazarda 3 yıl en beğenilen
Porsche alıp otonom kullanmak isteyen varsa akıl sağlığından şüphe etmek gerek.
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Gray Code 3 yıl
Kimse de dememiş ; 'Porsche'um olsa otonom mu sürerim' diye
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OverClocK1ng 3 yıl
"Firma CEO’su konuya mesafeli duruşlarını dile getirdi."
Büyük hata. Zira akıllı şirketler bu konu üzerine düşüp, şimdiden kendilerini geliştirmeye başladılar. Porsche ise sonradan otonom işine girmeye karar verirse, yarışa geride başlamış olacak. Kendileri bilirler.
Gelecek bence otonom arabalar, otonom taşımacılık ve drone taşımacılığında..
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mementopolis 3 yıl
Otonom arac = Teleferik.
Sürücülü Araba = Atli Cengaver :D
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