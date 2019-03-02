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Akıllı telefon yüzünden ölümlerde artış yaşanıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre trafik kazaları artıyor, ancak en şaşırtıcı olanı, çoğu yayanın dikkat dağıtıcı davranışlarından dolayı öldürülmüş olmaları. İşte konunun detayları.
2 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD'de yapılan bir araştırma, akıllı telefon bağımlılığının ne kadar tehlikeli bir düzeye geldiğini gösteriyor. Yayınlanan rapora göre akıllı telefon bağımlılığı yüzünden meydana gelen trafik kazalarında, yaya ölümlerinin 2018 yılında son 30 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığı açıklandı.

Akıllı telefon bağımlılığı tehlikesi

Rapora göre, sadece akıllı telefonun trafik kazalarının ardındaki neden olarak görülmemesine dikkat çekilerek, aynı zamanda yayaların da yürürken dikkatleri dağıldığından dolayı rekor sayıda ölümcül kazaya sebebiyet verdiği belirtiliyor. Akıllı telefonların trafiğin ortasında kötüye kullanılması, yaya ölümlerini 1990'dan beri hiç görülmemiş seviyelere getirdi.

Karayolu Güvenliği Birliği Genel Müdürü Jonathan Adkins konuyla ilgili olarak: "Çok fazla yaya ölüyor. Bu yüksek önceliğe sahip olmalı." ifadelerini kullandı. Trafik kazalarına kurban gidenlerin sayısının ise, Android ve iOS işletim sistemlerinin yayılmaya başladığı 2009 yılından sonra artış gösterdiğine dikkat çekiliyor. Bu kazaların gerçekleşmemesi için nasıl önlemler alınacağı ise şimdilik muamma.

https://www.phonearena.com/news/Pedestrian-deaths-30-year-high-phone-distraction_id114159 Yorum Yaz
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Bay Robot 2 ay en beğenilen
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sounderland 2 ay
Akıllı cihazları hayatımıza soktuğumuz andan itibaren pekte yaşıyor sayılmazdık..
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~Lion King~ 2 ay
Çok sayıda kaza atlattım telefona bakacağım diye. Bir an evvel bu alışkanlığı bırakacağıma söz verdim kendime.
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intel7mix 2 ay
Dünya bu kadar kişi fazla bir şekilde gidiyorlar. En azından katliam yok.
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scorpion20 2 ay intel7mix
her hastalığa çare zamanla bulunuyor yine de öleceğiz sadece sebepler farklı olacak
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Mr. Jingles 2 ay
Bir an sağlıkla ilgili bir konu olduğunu düşünmüştüm ki meğerse kişisel hatalar yüzündenmiş. Kanser haberi görmedik iyi bari sevindim ölümlerin başka sebepten olmasına.
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Celonfix 2 ay
Önemli değil. 7.5milyar insan nüfusu var azalması lazım bunun. Kısacası doğal seçilim.
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Tugrul_512bit 2 ay
Cep telefonu çok feci bir icat. Radyasyonu ayrı, veri sızdırması ayrı.
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Bay Robot 2 ay en beğenilen
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crazywinner3 2 ay Bay Robot
Bunu yazmaya geldim geri dönüyorum
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joven 2 ay
Kullanmayı bile sorun yok elde telefon avere avere
cadde sokak dolaşmak akıllı insan işi olmasa gerek.
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sounderland 2 ay
Akıllı cihazları hayatımıza soktuğumuz andan itibaren pekte yaşıyor sayılmazdık..
1 Yanıt Yanıtla +9
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hamza5806 2 ay sounderland
Hakikaten oyle zamani su gibi emiyor ve bir ise yaradığı da yok
Hayatimiza oyle entegre oldu ki çıkaramıyoruz da whatsappsiz navigasyonsuz hayat çok zor
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akıllı telefon, kaza ve
5 etiket daha trafik kazası telefon bağımlılığı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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