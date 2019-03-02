Akıllı telefon yüzünden ölümlerde artış yaşanıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, akıllı telefon bağımlılığının ne kadar tehlikeli bir düzeye geldiğini gösteriyor. Yayınlanan rapora göre akıllı telefon bağımlılığı yüzünden meydana gelen trafik kazalarında, yaya ölümlerinin 2018 yılında son 30 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığı açıklandı.

Akıllı telefon bağımlılığı tehlikesi

https://www.phonearena.com/news/Pedestrian-deaths-30-year-high-phone-distraction_id114159

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Rapora göre, sadece akıllı telefonunardındaki neden olarak görülmemesine dikkat çekilerek, aynı zamanda yayaların da yürürken dikkatleri dağıldığından dolayı rekor sayıda ölümcül kazaya sebebiyet verdiği belirtiliyor. Akıllı telefonların trafiğin ortasında kötüye kullanılması, yaya ölümlerini'dan beri hiç görülmemiş seviyelere getirdi.Karayolu Güvenliği Birliği Genel Müdürükonuyla ilgili olarak: "Çok fazla yaya ölüyor. Bu yüksek önceliğe sahip olmalı." ifadelerini kullandı. Trafik kazalarına kurban gidenlerin sayısının ise,veişletim sistemlerinin yayılmaya başladığı 2009 yılından sonra artış gösterdiğine dikkat çekiliyor. Bu kazaların gerçekleşmemesi için nasıl önlemler alınacağı ise şimdilik