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Otterbox, iPhone 5 ve 5S için hazırladığı 2000 mAh bataryalı yeni kılıfı Resurgence'yi tanıttı

4 yıl
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iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Otterbox, iPhone 5 ve 5S için hazırladığı 2000 mAh bataryalı yeni kılıfı Resurgence'yi tanıttı
Akıllı telefonlar için ürettiği dayanıklı kılıflar ile tanınan OtterBox, günün yoğun temposunda batarya problemi yaşamamak isteyen iPhone 5 ve 5S kullanıcıların için hazırladığı yeni kılıfı Resurgence'yi tanıttı.
Farklı zevklere yönelik dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan OtterBox Resurgence, daha önce de birçok benzerini gördüğümüz gibi Apple'ın iPhone 5 ile iPhone 5S modellerine hem ciddi bir koruma (Askeri sınıf MIL STD 810G ) sağlıyor hem de 2000 mAh'lık lityum-iyon bataryasıyla güç takviyesi yapabiliyor. Nispeyen ince gövdesinde LED bildirim ışığı yer alan ve buradan batarya durumu hakkında bilgi veren kılıf, firmanın geliştirdiği özel teknoloji sayesinde de telefon %100 şarj olduğu zaman otomatik olarak kendini kapatabiliyor.
100$ fiyat etiketine sahip olduğu belirtilen OtterBox Resurgence, firmanın resmi site üzerinden satın alınabiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.digitaltrends.com/mobile/otterbox-resurgence-power-case-iphone/#!2zTBR Yorum Yaz
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BerkhanBalta 4 yıl en beğenilen
Tasarım rezalet.
1 Yanıt Yanıtla +14
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lerolande 4 yıl
İşte bu sefer tam kumanda oluyor telefon :) Çıkmasa daha iyiydi, tasarım berbat :)
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busterr 4 yıl
Buna 100$ verecek enayiyi bulurlarsa satsınlar. Yarı fiyatına bunun 3-4 katı bataryaya sahip yedek şarj üniteleri varken..
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Götterfunken 4 yıl
Morphie forever
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bunu kim taşıcak
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Reddemon35 4 yıl
Binlerce lira öde şarjın 1 gün bile gitmesin sonra yine para öde ilave batarya şarj cihazı al elimizde şarj kablosu hastanede serum takılı hastalara döndük.
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assasin34 4 yıl
apple soylesinlerde iphone6'ya pil koymayi unutmasinlar..!!!
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mehmedaltair 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Ciginix 4 yıl
Yapmayın işte bunu!
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aycibin 4 yıl
home tuşunun altı fazla kaba olmuş
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murad35 4 yıl
Demirdokum klima kumandasi... :)
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Whole Lotta Rosie 4 yıl
Bu sefer cidden kumanda gibi olmuş işte :D
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The Times 4 yıl
tasarım yapacaklarına önce bataryayı inceltmeye uğraşsınlar.
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