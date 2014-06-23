Otterbox, iPhone 5 ve 5S için hazırladığı 2000 mAh bataryalı yeni kılıfı Resurgence'yi tanıttı

Akıllı telefonlar için ürettiği dayanıklı kılıflar ile tanınan OtterBox, günün yoğun temposunda batarya problemi yaşamamak isteyen iPhone 5 ve 5S kullanıcıların için hazırladığı yeni kılıfı Resurgence'yi tanıttı.

Farklı zevklere yönelik dört farklı renk seçeneğiyle hazırlanan OtterBox Resurgence, daha önce de birçok benzerini gördüğümüz gibi Apple'ın iPhone 5 ile iPhone 5S modellerine hem ciddi bir koruma (Askeri sınıf MIL STD 810G ) sağlıyor hem de 2000 mAh'lık lityum-iyon bataryasıyla güç takviyesi yapabiliyor. Nispeyen ince gövdesinde LED bildirim ışığı yer alan ve buradan batarya durumu hakkında bilgi veren kılıf, firmanın geliştirdiği özel teknoloji sayesinde de telefon %100 şarj olduğu zaman otomatik olarak kendini kapatabiliyor.

http://www.digitaltrends.com/mobile/otterbox-resurgence-power-case-iphone/#!2zTBR