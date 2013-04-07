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Outlook bu yıl sonuna doğru Windows RT platformuna gelebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Outlook bu yıl sonuna doğru Windows RT platformuna gelebilir

Geçen yıl tabletlere özel olarak pazara sunulan Windows RT işletim sisteminin pek çok eleştirilen tarafının yanında Outlook eksikliği de uzun süredir dile getiriliyor.

Bunun yanında bazı kaynaklar Microsoft'un Windows RT için Outlook çalışmalarına başladığını zaman zaman gündeme getirmişti. Yeni bilgilere göre Microsoft'un kampüsü etrafında bazı çalışanlar Surface RT üzerinde Outlook uygulamasını test ederken görüldü.

Olaya şahit olan kaynaklar yazılımın dağıtıma hazır bir sürüm halinde olduğu ve en geç sonbahar döneminde kullanıcılara sunulacağının altını çiziyor. 

Outlook RT sürümünün gecikmesi ise iki nedene bağlanıyor. Birisi ARM üzerinde yazılımın çalışırken sık sık çökmesi ve senkronizasyon hatası vermesi. İkincisi ise batarya tüketimini artırması. Kaynaklar bu iki hatanın giderildiğini belirtiyor.

ZDNet editörü Mary Jo Foley'in elde ettiği bilgiler ise Microsoft'a üst seviye kurumsal ortaklarından baskı geldiği ve bunun sonucunda Office ekibinin ağırlığını bu noktaya verdiği yönünde. Microsoft Outlook RT'yi bir güncelleme halinde vermeyecek. Yazılım 365 aboneliği içerisinde yer alacak. Foley de Windows 8.1 Blue güncellemesi ile birlikte Office 2013'ün de güncelleneceğini ve Outlook RT sürümünün platforma ekleneceğini ifade ediyor.

http://www.slashgear.com/microsoft-outlook-to-reportedly-hit-windows-rt-this-year-06276733/ Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl
Windows rt tum x86 uygulamalarini sorunsuz calistiramadigi surece bir yere gidemez. Bunu gormek icin vizyoner yada uzman olmaya gerek yok. Uygulamasi olmayan platform olu dogmustur. Muhtemel nedeni, microsoft x86 uygulamalarini effektif bir sekilde arm'a port edemiyor. Yazilimi tasarlandigi donanimin disinda calistirmak o kadar kolay is degil. Bir kac uygulamayi port etmek baska sey, milyonlarca yazilimi emule etmek tamamen ayri sey. Yada intelin baskisi var. Rt yi feda etmek zorunda kaldi.
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eofdred 6 yıl
rt android ve ipad e rakip olarak geldi x86 ya gerek yok hali hazırda daha iyi bir platform. 700bin tane uygulama safsata spekülasyon 200 den fazla uygulama kullanmayacaksın nasıl olsa windows rt her işini görecek bir sistem ve office ile birleşince rakiplerini alt ediyor. tek alt edemediği rakibi yine aynı fiyat aralığında satılan atom işlemcili win 8 tabletler. rt yi beğenmeyen onları alabilir. rt nin gelecek nesillerde x86 ye geçmesi söz konusumu bilmiyoruz tabi. tegra 3 çok zayıf kaldı o sisteme
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ZenithSoole 6 yıl
RT yi ayrı bir isimde sunmak yerine Blue ile ikisini birleştirsin.Boyut olarak farklı olacak tabi ama isim olarak aynı olmalı..Tam geliştirirse rt başarı yakalayabilir.Ama eksiklikler giderilmesi lazım.
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darkaura 6 yıl
Tabi sene sonuna rt kalirsa
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