Outlook bu yıl sonuna doğru Windows RT platformuna gelebilir





Geçen yıl tabletlere özel olarak pazara sunulan Windows RT işletim sisteminin pek çok eleştirilen tarafının yanında Outlook eksikliği de uzun süredir dile getiriliyor.





Bunun yanında bazı kaynaklar Microsoft'un Windows RT için Outlook çalışmalarına başladığını zaman zaman gündeme getirmişti. Yeni bilgilere göre Microsoft'un kampüsü etrafında bazı çalışanlar Surface RT üzerinde Outlook uygulamasını test ederken görüldü.





Olaya şahit olan kaynaklar yazılımın dağıtıma hazır bir sürüm halinde olduğu ve en geç sonbahar döneminde kullanıcılara sunulacağının altını çiziyor.





Outlook RT sürümünün gecikmesi ise iki nedene bağlanıyor. Birisi ARM üzerinde yazılımın çalışırken sık sık çökmesi ve senkronizasyon hatası vermesi. İkincisi ise batarya tüketimini artırması. Kaynaklar bu iki hatanın giderildiğini belirtiyor.





ZDNet editörü Mary Jo Foley'in elde ettiği bilgiler ise Microsoft'a üst seviye kurumsal ortaklarından baskı geldiği ve bunun sonucunda Office ekibinin ağırlığını bu noktaya verdiği yönünde. Microsoft Outlook RT'yi bir güncelleme halinde vermeyecek. Yazılım 365 aboneliği içerisinde yer alacak. Foley de Windows 8.1 Blue güncellemesi ile birlikte Office 2013'ün de güncelleneceğini ve Outlook RT sürümünün platforma ekleneceğini ifade ediyor.

http://www.slashgear.com/microsoft-outlook-to-reportedly-hit-windows-rt-this-year-06276733/