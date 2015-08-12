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Outlook.com'a yeni partnerler eklendi

3 yıl
1,4b
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Outlook.com'a yeni partnerler eklendi
 
Geçtiğimiz Nisan ayında Office paketi için "Add-ins" isimli uygulama desteğini duyuran yazılım devi Microsoft, bugün bu desteğin Outlook.com tarafında anlaştığı yeni partnerleri tanıttı.
Outlook.com ön izlemesine dahil edilen yeni isimler arasında Evernote, Yelp, IFTTT ve Wunderlist yer alıyor. Daha önce de Uber, PayPal ve Boomerang ile anlaşmalar yapan Microsoft, bu sayede popüler e-posta servisini çok daha kullanışlı hale getiriyor. Bu sayede örneğin direkt olarak "Outlook.com" içerisinde Wunderlist temelli yapılacak listeleri oluşturulabiliyor, Evernote'a notlar kaydedilebiliyor, Uber için yolculuk planlaması ayarlanabiliyor ya da PayPal ile herhangi bir e-posta üzerinden ödemeli rezervasyon yapılabiliyor.
Microsoft'un konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Outlook.com'a yeni partnerler eklendi
 

https://blogs.office.com/2015/08/12/new-outlook-partner-add-ins-and-expanded-rollout-of-outlook-com-preview/ Yorum Yaz
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