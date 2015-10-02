Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Outlook'un Web srümüne beğenme ve bahsetme özellikleri geldi

3 yıl
1b
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Outlook'un Web srümüne beğenme ve bahsetme özellikleri geldi
 
Yazılım devi Microsoft'un popüler e-posta servisi Outlook, Web sürümünde "beğenme" ve "bahsetme" özelliklerini kazandı.
Bu sayede Facebook ya da Twitter'a benzer bir kullanım yapısına kavuşan Web için Outlook, artık gelen e-postların beğenilmesine imkan tanıyor ve bu özellikle toplu mesajlarda ortak fikirlerin oluşması için yaratıcı bir çözüm oluşturuyor. Ayrıca artık e-posta içerisinde "@isim" formatıyla kişilerden bahsedilmesine imkan tanıyan Outlook, böylelikle yine toplu mesajlar odağında kişiye özel içerik yazılmasına aracılık ediyor ve bazı kargaşaların önüne geçebilmesine de yardımcı oluyor.
Microsoft'un konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 
Outlook'un Web srümüne beğenme ve bahsetme özellikleri geldi
 

https://blogs.office.com/2015/09/30/likes-and-mentions-coming-to-outlook-on-the-web/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Sıhhatli" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl iPhone 6S Plus inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim