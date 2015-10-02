Outlook'un Web srümüne beğenme ve bahsetme özellikleri geldi

Yazılım devi Microsoft'un popüler e-posta servisi Outlook, Web sürümünde "beğenme" ve "bahsetme" özelliklerini kazandı.

Bu sayede Facebook ya da Twitter'a benzer bir kullanım yapısına kavuşan Web için Outlook, artık gelen e-postların beğenilmesine imkan tanıyor ve bu özellikle toplu mesajlarda ortak fikirlerin oluşması için yaratıcı bir çözüm oluşturuyor. Ayrıca artık e-posta içerisinde "@isim" formatıyla kişilerden bahsedilmesine imkan tanıyan Outlook, böylelikle yine toplu mesajlar odağında kişiye özel içerik yazılmasına aracılık ediyor ve bazı kargaşaların önüne geçebilmesine de yardımcı oluyor.

Microsoft'un konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://blogs.office.com/2015/09/30/likes-and-mentions-coming-to-outlook-on-the-web/