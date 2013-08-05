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Oyun geliştiricileri : Yeni nesilde iPad, PS4 kadar önemli

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun geliştiricileri : Yeni nesilde iPad, PS4 kadar önemli

Son üç yılda mobil oyun sektörünün katettiği mesafe oldukça dikkat çekici ve masaüstü veya konsol oyunu devleri artık mobil pazara da büyük yatırımlar yapıyor. Sektörün önemli oyuncularının düşünceleri de mobil oyun segmentinin giderek daha önemli hale geleceği yönünde.

Runascape oyunun geliştiricisi Jagex CEO'su Mark Gerhard, platforma özel oyunların artık önemini yitirmeye başladığını ve geliştiricilerin platform seçimi konusunda açık fikirli olmaları ve tüm ekosistemler için çalışmaları gerektiğini belirtti. Gerhard ayrıca geliştiricilerin popüler oyunlarını port etme fikrinin üşengeçlik olduğunu ve bir oyunun tüm cihazlar ve tecrübeler için optimize edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Garhard'a göre PS4 ve Xbox One, önceki nesillere göre daha sınırlı bir kullanıcı kitlesine erişebilecek zira bu konsollar mobil cihazlar, akıllı sistemler, akıllı televizyonlar ve PC sistemleri ile birlikte dev bir ekosistemin üyeleri olacak ve şimdikinden daha büyük bir pazar payı elde etmesi pek mümkün değil.

Jagex, hali hazırda Runescape 3 versiyonunu yayınlamış durumda ve oyunu tabletlere de getirmek için sıkı bir çalışma içerisinde.  

http://www.techradar.com/news/gaming/ipad-as-important-as-ps4-in-next-gen-says-uk-s-biggest-independent-studio-1170616 Yorum Yaz
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SS10 5 yıl en beğenilen onkuba
onkuba

İpadi sağ tarafa bukmus direksiyon sol tarafa yatmis. Buna dikkat etselerdi keske.

Belki kameranın gerçek açısı o an sağa doğrudur
onkubaİpadi sağ tarafa bukmus direksiyon sol tarafa yatmis. Buna dikkat etselerdi keske.Belki kameranın gerçek açısı o ...
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french press 5 yıl
Yav he he
Dokunmatik ekranda fruit ninja oynamak isteyen mobil oyunlarda kalsın biz ****a bulaşmasın zaten
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MyWorldLife 5 yıl
Mobil CPU ve GPU'lar şuan bile oldukça güçlü.

Çok değil bir 6-7 sene sonra konsol kalitesi rahat yakalanır hatta geçilir diye düşünüyorum.

Artık oyun konsolları devri bitiyor. Elimizde inanılmaz güçlü cihazlar var. Herşeyimizi bu cihazlardan yapacağız. Oyunsa oyun iletişimse iletişim internetse internet.

Real Racing 3 ile neredeyse GT 5 kalitesi yakalnmış durumda mobilde.

HDMI çıkışı sayesinde yada WiFi ile gelecekte telefonları televizyona bağlayıp PS yada XBOX kalitesinde oyun deneyimi yaşayacağız.

bunlar benim görüşümdür
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dark-knight 5 yıl
Freemium oyun olayı aldı başını gitti. Real Racing 3 freemium olacağına 15-20 dolardan çıksa çok daha iyidi bir çok kişi için.
XCOM, Star Wars KOTOR, Sky Gamblers gibi çok sağlam oyunlar çıkıyor artık iPade. 5. Nesil iPadde Power VR 6 serisi gpu kullanılırsa artık iyice uçacak alet. Yakın zamanda çıkmış kaliteli yapımların iOS portlarını görebiliriz yine.
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Holk 5 yıl
Konu : Oyunlar artık mobil platformdada çok önemli. DH Üyeleri : "Direksiyon neden sağa yatmadı","Kamera açısı yüzünden". İşte bu yüzden forumu seviyorum
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ozeceze 5 yıl
Root ters olamaz mı? Oyunlarda ters fare gibi?
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Erkka 5 yıl
Görsellik açısından sola yatmış resmi sağa çevirmişler .Büyütecek bir şey yok.
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carter 5 yıl
İlk olarak mobil platformlardaki oyun mantığının değişmesi gerek. Oyunu sattıkları yetmiyormuş gibi bir de içerisinde bir çok ücretli içerik bulunmakta hal böyle olunca ne oyunun zevki kalıyor ne de çekiciliği. Bence bunları söylemek için daha çok erken.
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bilgehankalkan 5 yıl carter
carter

İlk olarak mobil platformlardaki oyun mantığının değişmesi gerek. Oyunu sattıkları yetmiyormuş gibi bir de içerisinde bir çok ücretli içerik bulunmakta hal böyle olunca ne oyunun zevki kalıyor ne de çekiciliği. Bence bunları söylemek için daha çok erken.

Konsol ve bilgisayar oyunları çift haneli rakamlarda satılırken mobil platform oyunları tek haneli rakamlarda satılmaya devam ediyor ve artık bazı oyunlar için harcanan emek neredeyse aynı seviyede hatta daha fazla. Hal böyle olunca üreticiler oyun fiyatını direkt artırıp dikkat çekmek yerine oyun içi satın alımlara yönlendiriyor kullanıcıları. Bu durum oyuncuların canını sıkıyor ancak durum maalesef şuan böyle, üretici hedeflediği parayı almak istiyor ve bunun karşılığında bu tür rahatsızlık verici uygulamalara yöneliyor. Kullanıcılar için avantajlı olan ise kalıteli yapıma en başında ucuza sahip olması, isterse ek harcama yapıp tüm içeriğe ulaşabilmesi.
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onkuba 5 yıl
İpadi sağ tarafa bukmus direksiyon sol tarafa yatmis. Buna dikkat etselerdi keske.
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SS10 5 yıl onkuba
onkuba

İpadi sağ tarafa bukmus direksiyon sol tarafa yatmis. Buna dikkat etselerdi keske.

Belki kameranın gerçek açısı o an sağa doğrudur
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giogo 5 yıl onkuba
onkuba
İpadi sağ tarafa bukmus direksiyon sol tarafa yatmis. Buna dikkat etselerdi keske.

sende dikkat etseydinde ipadin sağa döndürülmediğini anlasaydın.Kamera açısında öyle gözüküyor.
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NedenAllahım 5 yıl
Sony de zaten God of War gibi bir oyunu iOS'a verecekti.

Ya da inFamous serisini, Last of us. Neden vermesin ki?(!) Adamlar bu oyunlar için ps3 alıyor.
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