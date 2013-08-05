Oyun geliştiricileri : Yeni nesilde iPad, PS4 kadar önemli





Son üç yılda mobil oyun sektörünün katettiği mesafe oldukça dikkat çekici ve masaüstü veya konsol oyunu devleri artık mobil pazara da büyük yatırımlar yapıyor. Sektörün önemli oyuncularının düşünceleri de mobil oyun segmentinin giderek daha önemli hale geleceği yönünde.





Runascape oyunun geliştiricisi Jagex CEO'su Mark Gerhard, platforma özel oyunların artık önemini yitirmeye başladığını ve geliştiricilerin platform seçimi konusunda açık fikirli olmaları ve tüm ekosistemler için çalışmaları gerektiğini belirtti. Gerhard ayrıca geliştiricilerin popüler oyunlarını port etme fikrinin üşengeçlik olduğunu ve bir oyunun tüm cihazlar ve tecrübeler için optimize edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.





Garhard'a göre PS4 ve Xbox One, önceki nesillere göre daha sınırlı bir kullanıcı kitlesine erişebilecek zira bu konsollar mobil cihazlar, akıllı sistemler, akıllı televizyonlar ve PC sistemleri ile birlikte dev bir ekosistemin üyeleri olacak ve şimdikinden daha büyük bir pazar payı elde etmesi pek mümkün değil.





Jagex, hali hazırda Runescape 3 versiyonunu yayınlamış durumda ve oyunu tabletlere de getirmek için sıkı bir çalışma içerisinde.

http://www.techradar.com/news/gaming/ipad-as-important-as-ps4-in-next-gen-says-uk-s-biggest-independent-studio-1170616