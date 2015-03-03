Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oyun geliştirme motoru Unreal Engine 4 ücretsiz oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9b
1
23
Oyunlar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Oyun geliştirme motoru Unreal Engine 4 ücretsiz oldu
Epic tarafından geliştirilen Unreal Engine piyasadaki en popüler oyun motorlarından birisi, Unreal Engine 4 ise geliştirilen oyun motorunun son sürümü ve bir çok yeteneğe sahip. Bugüne kadar 19 dolar aylık ücret karşılığında oyun geliştirmek için kiralanabilen oyun motoruna artık ücretsiz erişilebileceği açıklandı.

Oyun geliştirmek isteyen tüm geliştiriciler artık Unreal Engine 4'ün en güncel sürümünü ücret ödemeden kullanabilecekler. Ancak geliştirdikleri oyunun geliri bir çeyrek içinde (3 ay) 3 000 doları aşarsa bu kazançtan Epic'e pay bırakmaları gerekecek. 3 bin doları geçen 3 aylık gelirlerde gelirin %5ini isteyen Epic böylelikle oyun geliştirmek için başlangıç maliyetinin azaltılmasına imkan sunmuş oluyor.

Unreal Engine 4 oyun motoru ile hali hazırda PS4 , Xbox One , Linux ,SteamOS  ve mobil platformlarına oyun geliştirilebiliyor ve VR teknolojileri için içerik üretilebiliyor. Ayrıca oyun dışında mimarlık ve iç tasarımlar da bu oyun motoruyla çok başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Bu açıklamadan önce para ödeyerek oyun motorunu kiralayanlara 30 dolarlık bir Unreal Engine Store çeki verileceği de belirtildi.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orithyia 3 yıl
good news :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
güzelfatsam 4 yıl
By oyun motorlarindan en iyisi ve en basiti açik ara cryenginedir.Bir tıkla muhteşem grafik kalitesine ulaşılabilir.Ve en önemli özelliği follow graphtır.Bu özellik sayesinde kod bilgisi gerekmeden oyun yazılabilir.
Ama gel görki crytekin hatalı politikalarının sonucu motor şu an pert oldu.Biraz daha özen gösteseydi crytek motorun sunumu ve pazarlamasına ve son güncellemelerle motorun içeriğini değiştirmeseydi şu an bağımsız geliştiricilerin bir numaralı oyun motoru olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. eneox 4 yıl
Vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dedektif_dh 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 4 yıl
cryengine den de bekliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl javaprof
javaprof

cryengine den de bekliyoruz.

İkisi bir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sansarti 4 yıl
bu program zortladı oyun moyun hikaye ne koparırsak kar diyorlar millet safya bedava deyip atlıyorlar hemen..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umut.Caliskan 4 yıl
Benim anlamadığım bu programla direk nasıl oyun yapabileceğimiz? bunun hakkında DH olarak bir video veya makale yazarsanız sevinirim. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MAVİT 4 yıl
30$'lık çekimizi alalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 4 yıl
hadi toplanın Knight Online'ı bu motorla tekrar yazalım rezil edelim şu mgame mi.
15 yıllık oyunu hala yamalayıp devam eden rezil firmanın elinden alırız şerefsizim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Büyük_Darius 4 yıl
Oyun dünyası için FELAKET bir haber. Geçen nesilde arkadaşım xbox360 sahibiydi ve bütün oyunları Unreal Engine 3 ve 3.5 dan yapıldığı için o grimsi dandik grafik motorundan "ZEHİRLENDİ" ve acilen hastaneye kaldırdılar doktor acil Yoğurt tedavisine başlamıştı o derece durum vahimdi. Allahtan Sony oyun yapımcıları bu iğrenç oyun motoruna pek yaklaşmadılar .
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightForBeer 4 yıl
Zaten şimdiye kadar aylık 19 dolar üyelik ücreti vardı, bunu 3 ayla çarparsak yaklaşık 60 dolar eder. Ve bu yeni sistemde 3000 doların (minimum 3000 dolar olduğunu var sayıyorum) %5 ini istiyor buda 150 dolar eder. Bu nedenle siz daha çok kazanırsanız daha çok ödeyeceksiniz demek. Açıkcası ücretsiz değil fiyatını arttırmış anlamına geliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dnzprmksz 4 yıl FightForBeer
FightForBeer

Zaten şimdiye kadar aylık 19 dolar üyelik ücreti vardı, bunu 3 ayla çarparsak yaklaşık 60 dolar eder. Ve bu yeni sistemde 3000 doların (minimum 3000 dolar olduğunu var sayıyorum) %5 ini istiyor buda 150 dolar eder. Bu nedenle siz daha çok kazanırsanız daha çok ödeyeceksiniz demek. Açıkcası ücretsiz değil fiyatını arttırmış anlamına geliyor.

Hocam %5'lik Royalty Fee zaten hep vardı, aylık 19$ olan üyelik ücretini kaldırdılar ki bu da oyun geliştirmeye merakı olanlar için çok güzel fırsat yarattı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9002 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyunlar, unreal engine 4 ve
3 etiket daha geliştirme ücretsiz oyun motoru
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl MWC 2015: LG Watch Urbane & Urbane LTE 4 yıl Sony çıtayı yükseltti: Xperia Z4 Tablet, Android tabletlerin en iyisi olmaya aday! 4 yıl MWC 2015:Microsoft Lumia 640 XL tanıtıldı 4 yıl 5G ile kablosuz hız sınırları zorlanıyor saniyede 1GB veri transferi video inceleme 4 yıl Samsung Galaxy S6 Edge ve S6'nın oyun performansı video inceleme 4 yıl Sony'den orta segmente iddialı telefon: Xperia M4 Aqua video ön inceleme 4 yıl MWC 2015: LG G Flex 2 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim