Oyun geliştirme motoru Unreal Engine 4 ücretsiz oldu

Epic tarafından geliştirilen Unreal Engine piyasadaki en popüler oyun motorlarından birisi, Unreal Engine 4 ise geliştirilen oyun motorunun son sürümü ve bir çok yeteneğe sahip. Bugüne kadar 19 dolar aylık ücret karşılığında oyun geliştirmek için kiralanabilen oyun motoruna artık ücretsiz erişilebileceği açıklandı.



Oyun geliştirmek isteyen tüm geliştiriciler artık Unreal Engine 4'ün en güncel sürümünü ücret ödemeden kullanabilecekler. Ancak geliştirdikleri oyunun geliri bir çeyrek içinde (3 ay) 3 000 doları aşarsa bu kazançtan Epic'e pay bırakmaları gerekecek. 3 bin doları geçen 3 aylık gelirlerde gelirin %5ini isteyen Epic böylelikle oyun geliştirmek için başlangıç maliyetinin azaltılmasına imkan sunmuş oluyor.



Unreal Engine 4 oyun motoru ile hali hazırda PS4 , Xbox One , Linux ,SteamOS ve mobil platformlarına oyun geliştirilebiliyor ve VR teknolojileri için içerik üretilebiliyor. Ayrıca oyun dışında mimarlık ve iç tasarımlar da bu oyun motoruyla çok başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Bu açıklamadan önce para ödeyerek oyun motorunu kiralayanlara 30 dolarlık bir Unreal Engine Store çeki verileceği de belirtildi.