Boeing, bombardıman uçaklarını geliştirmek için Fortnite'ın oyun motorunu kullanıyor

Teknoloji Editörü
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Boeing şirketi, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 60 yıllık
B-52 stratejik bombardıman uçaklarında kullanılacak yeni Rolls-Royce F-130 motorları sanal ortamda test etmek için, Fortnite nişancı oyununa güç veren Unreal Engine 5 yazılımın yeteneklerine başvurdu.
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Oyun motorunun 3 boyutlu ortamı, pilotların ve teknisyenlerin modernize edilmiş uçağın
dijital bir kopyasıyla etkileşime girmesine olanak tanıyor. Motoru çalıştırma ve kapatma gibi süreçleri deneyimleme imkanı sunan bu teknoloji, daha verimli bir öğrenme deneyimi sunmak için hayata geçirildi.
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"Maliyeti ve teslimat süresini azaltıyor"
Boeing'in bombardıman uçaklarından sorumlu kıdemli direktörü
Jennifer Wong bunun "gerçekten etkileyici, olduğunu ifade etti. Deneyimli isim ayrıca Unreal Engine 5 gibi ticari dijital yazılımların güçlü bir araç" " ile maliyeti ve teslimat süresini azalttığını vurguladı. hiper-gerçekçilik yetenekleri"
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Unreal Engine 5 sayesinde, pilotlar ve bakım personeli stratejik bombardıman uçağının modernizasyonu tamamlanmadan çok önce
geri bildirim alabiliyorlar. Wong ayrıca B-52 yükseltme programının sadece motor değişikliğinden ibaret olmadığını, Boeing'in uçaktaki ekranları, kokpitleri ve diğer aviyonik sistemleri de güncelleyeceğini söyledi.
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.