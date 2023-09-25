Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Boeing, bombardıman uçaklarını geliştirmek için Fortnite'ın oyun motorunu kullanıyor

    Fortnite nişancı oyununun temel aldığı popüler Unreal Engine 5 oyun motoru, Boeing'in 60 yıllık B-52 bombardıman uçaklarının modernize edilmesine yardımcı oluyor.
    Boeing, bombardıman uçaklarını geliştirmek için Fortnite'ın oyun Tam Boyutta Gör
    Boeing şirketi, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 60 yıllık B-52 stratejik bombardıman uçaklarında kullanılacak yeni Rolls-Royce F-130 motorları sanal ortamda test etmek için, Fortnite nişancı oyununa güç veren Unreal Engine 5 yazılımın yeteneklerine başvurdu.
    Boeing, bombardıman uçaklarını geliştirmek için Fortnite'ın oyun Tam Boyutta Gör
    Oyun motorunun 3 boyutlu ortamı, pilotların ve teknisyenlerin modernize edilmiş uçağın dijital bir kopyasıyla etkileşime girmesine olanak tanıyor. Motoru çalıştırma ve kapatma gibi süreçleri deneyimleme imkanı sunan bu teknoloji, daha verimli bir öğrenme deneyimi sunmak için hayata geçirildi.

    Boeing, bombardıman uçaklarını geliştirmek için Fortnite'ın oyun Tam Boyutta Gör

    "Maliyeti ve teslimat süresini azaltıyor"

    Boeing'in bombardıman uçaklarından sorumlu kıdemli direktörü Jennifer Wong bunun "gerçekten etkileyici, güçlü bir araç" olduğunu ifade etti. Deneyimli isim ayrıca Unreal Engine 5 gibi ticari dijital yazılımların "hiper-gerçekçilik yetenekleri" ile maliyeti ve teslimat süresini azalttığını vurguladı.

    Boeing, bombardıman uçaklarını geliştirmek için Fortnite'ın oyun Tam Boyutta Gör
    Unreal Engine 5 sayesinde, pilotlar ve bakım personeli stratejik bombardıman uçağının modernizasyonu tamamlanmadan çok önce geri bildirim alabiliyorlar. Wong ayrıca B-52 yükseltme programının sadece motor değişikliğinden ibaret olmadığını, Boeing'in uçaktaki ekranları, kokpitleri ve diğer aviyonik sistemleri de güncelleyeceğini söyledi. 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karaman alanya yolu nasıl vestel en iyi görüntü ayarları pes 2019 kasma sorunu wowwo güvenilir mi dupont seri no sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell XPS 15 9520
    Dell XPS 15 9520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız