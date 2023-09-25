Boeing, bombardıman uçaklarını geliştirmek için Fortnite'ın oyun motorunu kullanıyor

Tam Boyutta Gör Boeing şirketi, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 60 yıllık B-52 stratejik bombardıman uçaklarında kullanılacak yeni Rolls-Royce F-130 motorları sanal ortamda test etmek için, Fortnite nişancı oyununa güç veren Unreal Engine 5 yazılımın yeteneklerine başvurdu.

Tam Boyutta Gör Oyun motorunun 3 boyutlu ortamı, pilotların ve teknisyenlerin modernize edilmiş uçağın dijital bir kopyasıyla etkileşime girmesine olanak tanıyor. Motoru çalıştırma ve kapatma gibi süreçleri deneyimleme imkanı sunan bu teknoloji, daha verimli bir öğrenme deneyimi sunmak için hayata geçirildi.

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"Maliyeti ve teslimat süresini azaltıyor"

Boeing'in bombardıman uçaklarından sorumlu kıdemli direktörü Jennifer Wong bunun "gerçekten etkileyici, güçlü bir araç" olduğunu ifade etti. Deneyimli isim ayrıca Unreal Engine 5 gibi ticari dijital yazılımların "hiper-gerçekçilik yetenekleri" ile maliyeti ve teslimat süresini azalttığını vurguladı.

Tam Boyutta Gör Unreal Engine 5 sayesinde, pilotlar ve bakım personeli stratejik bombardıman uçağının modernizasyonu tamamlanmadan çok önce geri bildirim alabiliyorlar. Wong ayrıca B-52 yükseltme programının sadece motor değişikliğinden ibaret olmadığını, Boeing'in uçaktaki ekranları, kokpitleri ve diğer aviyonik sistemleri de güncelleyeceğini söyledi.

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