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Oyun severlere kötü haber: Red Dead Redemption 2 ertelendi

Rockstar Games, büyük heyecanla beklenen western oyunu Red Dead Redemption 2'nin ertelendiğini duyurdu. Şirket fanların acısını hafifletmek için oyundan 7 yeni ekran görüntüsü yayınladı.
2 yıl
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1
14
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Rockstar Games, yaklaşmakta olan western oyunu Red Dead Redemption 2'nin ertelendiğini ve 2018'in bahar ayında piyasaya çıkacağını duyurdu. Şirket hayal kırıklığını hafifletmek için oyundan yeni ekran görüntüleri yayınlamış durumda.
Rockstar, oyun hakkında daha fazla bilginin "bu yaz" ortaya çıkacağını açıklamadan önce yaptığı duyuruda "Bu gecikmenin neden olduğu hayal kırıklıkları için çok özür dileriz, ama biz sadece hazır olduğu zaman oyunu sunmamız gerektiğine inanıyoruz" dedi.
Şirket, beklenen oyunun geliştirilmesi için "ekstra zamana" ihtiyaç duyduklarını ve final sürümünün mümkün olan en iyi deneyimi sağlaması adına bu şekilde bir karar aldıklarını söylüyor. Rockstar Games, oyundan alınan 7 yeni ekran görüntüsü paylaştı.

Rockstar'ın yeni konsollar için geliştirdiği ilk oyun

Resimlere baktığımızda oyunun poyansiyel ana karakteri, ay ışığında bir grup haydut, bir ormanlık alan, çölde ilerleyen yük arabası, patlamaya hazır iki tabanca ve köprüden geçen bir trenin tasvir edildiğini görüyoruz.
Red Dead Redemption 2'nin hala çok istek alan PC sürümüyle ilgili resmi bir açıklama yok. Şu an için oyunun sadece PS4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürüleceğini biliyoruz. 2010'da çıkan orjinal "Red Dead Redemption" bir anda klasikler arasına girerken halen ünlü geliştiricinin en iyi oyunlarından biri olarak gösteriliyor.
Stüdyonun son oyunu Grand Theft Auto 5, iyi satmaya devam ediyor ve tüm zamanların en çok satan video oyunlarından biri olmuş durumda. GTA 5 ilk olarak 2013'te Xbox 360 ve PS3 için piyasaya sürülmüştü. Bu yüzden Red Dead Redemption 2 aslında Rockstar'ın yeni konsollar için geliştirdiği ilk oyun olacak. Aşağıdaki galeri aracılığıyla ertelenen oyunun yeni ekran görüntülerine bakabilirsiniz.

http://www.rockstargames.com/newswire/article/60210/Red-Dead-Redemption-2-Is-Now-Coming-Spring-2018 Yorum Yaz
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odeon99 1 yıl
Oynamak isterdim
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aycibin 1 yıl
hikaye 1'de son bulmuştu.baya da güzel son bulmuştu.2'de nerden başlayacak acaba.
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MertTezcan56 1 yıl
bu belliydi zaten
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TheNewAtilla 2 yıl
Pcye çıksa bile 5 sene boyunca 30 dolardan aşağıya inmez. Gerek yok. Ben wild west online'ı ve far cry 5'i bekliyorum.
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axaxa 2 yıl
Şaşırtmadı
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DH Misafiri 2 yıl
Güzel haber artık PS5'e de gelir daha iyi olur
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FieSTaA 2 yıl
konsollar yenileniyordu sözde, inşallah direkt onlara çıkmış bir şekilde gelir.
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huseyincarnege 2 yıl
ertelenmese şaşıcaktım :s
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stalker(1979) 2 yıl
Belki de PS5 için de hazırlıyorlar?
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Ivana89 2 yıl
Oyuncular için son basketbol yöneticisi. mybasketteam.com/...
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oyun, rockstar games ve
8 etiket daha red dead redemption 2 erteleme 2018 western kovboy Oyunlar Yazılım Onur Seven
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