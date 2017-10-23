Oyun ve Eğlence Fuarı CNR Games Week İstanbul'da geri sayım başladı

Dijital oyun dünyasının en yeni oyunları, teknolojileri ve fenomen oyuncuları CNR EXPOYeşilköy'de düzenlenecek Video Oyunları ve Teknolojileri Fuarı CNR Games Week İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Drone şovlar, dijital gösterileri, cosplay yarışmaları, E-spor turnuvaları, oyun geliştirme seminerleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak CNR Games Week İstanbul Fuarı her yaştan oyun severlere 2 Kasım'da kapılarını açacak.

Oyunlarla ilgili amatör ve profesyonel herkesin bir şeyler bulabileceği ve ziyaretçilerine her türlü oyunu deneyebilme şansı sunacak fuarda, oyun severler aynı zamanda 3 Kasım'da piyasaya çıkacak Call of Duty : World War II ile Assassin Creed Origins, Forza Motorsport 7, Doughlings gibi pek çok oyunu ilk kez oynama fırsatı bulacak.

Bilet Fiyatları

Fuarda, dört gün boyunca geçerli olacak kombine biletin fiyatı 60 TL, hafta içi günlük ziyaretçi bileti 20 TL, hafta sonu iki günlük ziyaretçi fiyatı ise 35 TL. Biletler online alındığı durumlarda kombine biletlerde 30 TL'lik pin kodu, hafta içi biletlerde 5 TL'lik oyun pin kodu, hafta sonu biletlerinde ise 10 TL'lik pin kodu ziyaretçilere hediye ediliyor.

CNR Games Week İstanbul biletini online olarak alan ziyaretçiler fuarda, Virtuix Omni ile turnuvaya katılma, ana sahnede hayranı olduğu 'Youtuber'larla karşılaşma yapabilme ve 'Yarış Drone'larını özel gözlüklerle deneyebilme şansı bulacaklar. Ayrıca bir çok sürpriz etkinliğe de katılabilecekler.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Oyun_ve_Eglence_Fuari_CNR_Games_Week_istanbulda_Geri_Sayim_Basladi-88754.htm