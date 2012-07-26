Oyun yapımcısı Zynga, ikinci çeyrekte 22.8 milyon dolar zarar açıkladı

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook için zamanında FarmVille, CastleVille ve CityVille gibi birbirinden başarılı oyunların yapımına imza atan Zynga, 2012 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Paylaşılan sonuçların, analistlerin tahminlerinin altında kaldığını söylemek mümkün.



Analistler, Zynga'nın gelirlerinin yaklaşık 343 milyon dolar olacağını öngörüyordu. Ancak San Francisco, California merkezli oyun yapımcısı, 2011 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %10'luk artışla 332.5 milyon dolar gelir elde etti. Açıklanan net zarar ise 22.8 milyon dolar seviyesinde. Hatırlatmak gerekirse 2011 yılının aynı döneminde 1.4 milyon dolar kar elde edilmişti. Firmanın hisse başına kazanç tahmini 23-29 Cent aralığından, 4-9 Cent aralığına kadar gerilemiş durumda. FarmVille, CastleVille ve CityVille'in kullanıcı sayısının, birinci çeyrekten ikinci çeyreğe kadar 1/5 oranında düştüğü tahminleniyor.