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Oyun yapımcısı Zynga, ikinci çeyrekte 22.8 milyon dolar zarar açıkladı

6 yıl
8,5b
1
15
Oyunlar
knight
Haber Editörü
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Oyun yapımcısı Zynga, ikinci çeyrekte 22.8 milyon dolar zarar açıkladı
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Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook için zamanında FarmVille, CastleVille ve CityVille gibi birbirinden başarılı oyunların yapımına imza atan Zynga, 2012 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Paylaşılan sonuçların, analistlerin tahminlerinin altında kaldığını söylemek mümkün.
Analistler, Zynga'nın gelirlerinin yaklaşık 343 milyon dolar olacağını öngörüyordu. Ancak San Francisco, California merkezli oyun yapımcısı, 2011 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %10'luk artışla 332.5 milyon dolar gelir elde etti. Açıklanan net zarar ise 22.8 milyon dolar seviyesinde. Hatırlatmak gerekirse 2011 yılının aynı döneminde 1.4 milyon dolar kar elde edilmişti. Firmanın hisse başına kazanç tahmini 23-29 Cent aralığından, 4-9 Cent aralığına kadar gerilemiş durumda. FarmVille, CastleVille ve CityVille'in kullanıcı sayısının, birinci çeyrekten ikinci çeyreğe kadar 1/5 oranında düştüğü tahminleniyor. 
Oyun yapımcısı Zynga, ikinci çeyrekte 22.8 milyon dolar zarar açıkladı
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MustafaNr 6 yıl en beğenilen
Batsın da Kurtulalım Reklamlarından
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JoeyBane 6 yıl
Beter olsun. Bi bitmediniz..
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ShinoLexTazy 6 yıl
Adamlar bunca sene sadece düşman beslemiş baksanıza
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E_Aydin35 6 yıl
İnsanlar çiftçiliği bıraktı tabi, yenilik gerekiyor bir yapımla köşeyi ancak bir seneliğine dönerler sonra gelecekleri yer bazen ilk konumlarından bile kötü olabiliyor.. :)
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ShinoLexTazy 6 yıl
Herkesin dediği gibi batsınlarda kurtulalım rekalmlarından falan zaten gittikçe kötüleşiyorlar bi farmvilleye bakın bide şimdiki oyunların farmville gazeteye bile çıkmıştı okumuştum şimdi ki oyunlarıda dandik kendisi de dandik


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murdocklawless 6 yıl
millet sıkıldı artık bu şapşal oyunlardan.
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fizisyen 6 yıl
yanlış anlaşılıyor,
admlar 2011 e göre zaten yüzde10 büyümüş....
fakat, bekledikleri cirodan daha az ciro yapmışlar. bu anladıgıımız zarar değil.
sars demiş, kaardan zarar.
yani reklamlara devam :)
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sars 6 yıl
kardan zarar yani hikaye
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thunderwatcher 6 yıl
Allahım bu ne güzel haber! Bu ne büyük mutluluk? Gerçi bunlar batsa da Shitville serisinin ortadan kalkacağına inanmıyorum ama biraz olsun rahat nefes alırız en azından. Darısı ismi meyveyi çağrıştıran bazı diğer firmaların başına (her ne kadar zor görünse de)
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demirparcasi 6 yıl
Nasıl bir maliyetleri varsa artık 330 milyon doları nereye harcamışlar acaba? Sonuçta basit 3 tane oyun geliştiriyorlar.
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sweatcan 6 yıl
beter olsunlar :)
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galluptack1112 6 yıl
Hatırlatmak gerekirse 2011 yılının aynı döneminde 1.4 milyon dolar kar elde edilmişti.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Public_Enemy 6 yıl
beter olsun hırsızlar, oyunları hep tuzak dolu
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MustafaNr 6 yıl en beğenilen
Batsın da Kurtulalım Reklamlarından
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