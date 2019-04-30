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Oyuncak robot üreticisi Anki kapanıyor

Cozmo ve Vector isminde yapay zeka destekli oyuncak robotlar üreten Anki firması kapanıyor. Finansal sorunlar sebebiyle bu kararı veren şirketin 200 çalışanı işsiz kalacak.
3 hf.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Oyuncak robot üreticisi Anki kapanıyor
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Geliştirdiği oyuncak robotlarla tanınan Anki firmasının kapanacağı öğrenildi. 200 milyon doların üzerinde yatırım toplayan Anki, Cozmo ve Vector isminde robotlarını satışa sunmuştu. Bu robotlar neredeyse canlıymış gibi hareketler yapabiliyor ve konuşmalarınıza cevap verebiliyor. Hatta Vector içerisinde Amazon’un sesli asistanı Alexa bile mevcut. Ancak görünen o ki yaşanan finansal sıkıntılar sebebiyle firma çalışmalarını sonlandırmak zorunda kaldı.

1.5 milyon adet robot satılmıştı

Anki geçtiğimiz sene 1.5 milyon adet robot sattığını açıklamıştı. Aradan 9 ay geçti ve bu rakam tahmin edebileceğiniz gibi çok daha yüksek olabilir. Tüm bu satışlar yeterli gelmediği ve 30 Nisan tarihi itibariyle yatırımcılarla anlaşmalar bittiği için firma çıkmaza girdi. Bünyesinde 200 çalışan barındıran Anki, çalışanlarının yeni işler aramaya yönelmesini tavsiye etti.

Çalışmalarına 2013 yılında akıllı telefon yardımıyla kontrol edilen Anki Drive ile başlayan firma Apple geliştirici konferansında da kendine yer bulmuştu. Sempatik hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Anki oyuncaklar çoğu kişi tarafından ilgiyle karşılandı.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan dikey televizyon"

Sonuç olarak farklı ve ilginç bir sektör oluşturan firmanın kapanması üzücü bir haber. Firma yarın itibariyle yazılım ve donanım kolundaki tüm işleri sonlandıracak. Daha önce Anki tarafından üretilen robotları görmediyseniz alt tarafta bulunan video üzerinden inceleyebilirsiniz.


https://www.engadget.com/2019/04/29/anki-robotic-toy-startup-closing/ Yorum Yaz
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cengiz7 3 hf. en beğenilen
Bu işte bi gariplik var. 200 milyon dolar üzerinde yatırım alıyorsun ve geliştirdiğin şey öyle ahım şahım bir şey de değil. Üstüne bir de satışlardan gelen para var ve sen mali sıkıntıya düşüyorsun. Sanırım şirkette de ayakkabı kutusu sevenler var.
Bu işte bi gariplik var. 200 milyon dolar üzerinde yatırım alıyorsun ve geliştirdiğin şey öyle ahım şahım bir şey de değil. Üstüne bir de satışlardan gelen para...
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OverClocK1ng 3 hf.
Anki! Ne kadar da başarılıymış robotun.
Kapatacak ne vardı sanki.

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nefendim 3 hf. OverClocK1ng
Üzülmeyin hocam, birkaç tane almak lazım kapanmadan
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cengiz7 3 hf. en beğenilen
Bu işte bi gariplik var. 200 milyon dolar üzerinde yatırım alıyorsun ve geliştirdiğin şey öyle ahım şahım bir şey de değil. Üstüne bir de satışlardan gelen para var ve sen mali sıkıntıya düşüyorsun. Sanırım şirkette de ayakkabı kutusu sevenler var.
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suslu76 3 hf. cengiz7
Yanlis yonetilmesi yetiyor aslinda. $200M cok buyuk bir para degil. Bir uzman muhendisin firmaya maliyeti senelik $300-400K'yi bulabiliyor
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