Oyunları ve WhatsApp’ı bir kenara bırakırsak en çok kullandığınız uygulama hangisi? [Anket #10]

Bazı mobil uygulamalar, hayatımızın değişmez parçası haline geldi. Hiç kuşku yok ki günümüzde WhatsApp, en çok kullanılan ve en yaygın uygulama olarak gösteriliyor. Dostlarımızla, akrabalarımızla, iş arkadaşlarımızla WhatsApp’tan iletişime geçiyoruz.

En çok kullandığımız uygulamanın WhatsApp olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Peki ikinci uygulama hangisi? Hikâye özelliğinin eklenmesi ile Instagram, günümüzün en aktif sosyal medyası oldu. Diğer tarafta günümüzün televizyon kutusu olarak adlandırabileceğimiz YouTube var. Twitter ve Facebook’un kullanımı azalsa da her iki platform da tahtını koruyor.

DonanımHaber’in mobil uygulaması DH, yaklaşık 3 aydır AppStore ve Google Play Store’dan indirilebiliyor. İstatistiklere baktığımızda pek çok kişinin masaüstü ve mobil siteler yerine DH uygulamasını kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz.

DH indirme linki: App Store || Google Play Store

DonanmHaber ailesine soruyoruz. WhatsApp’tan sonra en çok kullandığınız mobil uygulama hangisi?

WhatsApp’tan sonra en çok kullandığınız mobil uygulama hangisi? DH Instagram YouTube Twitter Facebook Spotify Netflix Diğer (Yorumda belirtiniz) Oy Ver 1828 kişi oy verdi. Sonuçları Göster WhatsApp’tan sonra en çok kullandığınız mobil uygulama hangisi? DH Instagram YouTube Twitter Facebook Spotify Netflix Diğer (Yorumda belirtiniz) Anket Sonlandı 1828 kişi oy verdi. Sonuçları Göster WhatsApp’tan sonra en çok kullandığınız mobil uygulama hangisi? 4% DH 80 oy 30% Instagram 556 oy 29% YouTube 535 oy 11% Twitter 210 oy 5% Facebook 83 oy 10% Spotify 179 oy 2% Netflix 28 oy 9% Diğer (Yorumda belirtiniz) 157 oy 1828 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön