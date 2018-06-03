Oyunları ve WhatsApp’ı bir kenara bırakırsak en çok kullandığınız uygulama hangisi? [Anket #10]

Bazı mobil uygulamalar, hayatımızın değişmez parçası haline geldi. Hiç kuşku yok ki günümüzde WhatsApp, en çok kullanılan ve en yaygın uygulama olarak gösteriliyor. Dostlarımızla, akrabalarımızla, iş arkadaşlarımızla WhatsApp’tan iletişime geçiyoruz.
En çok kullandığımız uygulamanın WhatsApp olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Peki ikinci uygulama hangisi? Hikâye özelliğinin eklenmesi ile Instagram, günümüzün en aktif sosyal medyası oldu. Diğer tarafta günümüzün televizyon kutusu olarak adlandırabileceğimiz YouTube var. Twitter ve Facebook’un kullanımı azalsa da her iki platform da tahtını koruyor.
DonanımHaber’in mobil uygulaması DH, yaklaşık 3 aydır AppStore ve Google Play Store’dan indirilebiliyor. İstatistiklere baktığımızda pek çok kişinin masaüstü ve mobil siteler yerine DH uygulamasını kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz.
DH indirme linki: App Store || Google Play Store
DonanmHaber ailesine soruyoruz. WhatsApp’tan sonra en çok kullandığınız mobil uygulama hangisi?
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Böyle amatörlük olmaz. Tamam bir sürü eksiği var uygulamanın olabilir bir şey demiyoruz zamanla halledersiniz ama böyle bir konu açıp uygulamada anketin görünmediğini fark etmemek olacak iş değil.