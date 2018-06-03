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Oyunları ve WhatsApp’ı bir kenara bırakırsak en çok kullandığınız uygulama hangisi? [Anket #10]

DonanmHaber ailesine soruyoruz. Günümüzün en popüler uygulamasının WhatsApp olduğuna itiraz yok. Peki ikinci sıraya hangisi gelir? Instagram, Twitter, Facebook, DH, Spotify vs. hangisi?
11 ay
4,5b
1
29
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bazı mobil uygulamalar, hayatımızın değişmez parçası haline geldi. Hiç kuşku yok ki günümüzde WhatsApp, en çok kullanılan ve en yaygın uygulama olarak gösteriliyor. Dostlarımızla, akrabalarımızla, iş arkadaşlarımızla WhatsApp’tan iletişime geçiyoruz.

En çok kullandığımız uygulamanın WhatsApp olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Peki ikinci uygulama hangisi? Hikâye özelliğinin eklenmesi ile Instagram, günümüzün en aktif sosyal medyası oldu. Diğer tarafta günümüzün televizyon kutusu olarak adlandırabileceğimiz YouTube var. Twitter ve Facebook’un kullanımı azalsa da her iki platform da tahtını koruyor.

DonanımHaber’in mobil uygulaması DH, yaklaşık 3 aydır AppStore ve Google Play Store’dan indirilebiliyor. İstatistiklere baktığımızda pek çok kişinin masaüstü ve mobil siteler yerine DH uygulamasını kullanmayı tercih ettiğini görüyoruz. 

DH indirme linki: App Store || Google Play Store 

DonanmHaber ailesine soruyoruz. WhatsApp’tan sonra en çok kullandığınız mobil uygulama hangisi?

WhatsApp’tan sonra en çok kullandığınız mobil uygulama hangisi? Oy Ver 1828 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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ergenius 11 ay en beğenilen
Uygulamanın reklamını yapıyorsunuz ama uygulamada anket görülmüyor
Yanıtla +43
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jimhendrix 11 ay
Donanımhaberde bunu kullanıyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +22
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zwanzig 11 ay
+999
Böyle amatörlük olmaz. Tamam bir sürü eksiği var uygulamanın olabilir bir şey demiyoruz zamanla halledersiniz ama böyle bir konu açıp uygulamada anketin görünmediğini fark etmemek olacak iş değil.
+999Böyle amatörlük olmaz. Tamam bir sürü eksiği var uygulamanın olabilir bir şey demiyoruz zamanla halledersiniz ama böyle bir konu açıp uygulamada anketi...
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Yanıtla +16
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DH Misafiri 11 ay
Twittch, eklenmemesine şaşırdım doğrusu.
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erhanercan 11 ay
Reklamsız YouTube vanced krallar gibi
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The Ace of Spades 11 ay
Face-Messenger-Insta-Direct
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ø 11 ay
TurboScan
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sebatet 11 ay
Yout7be
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kymelria 11 ay
Telefon uygulaması canım. Arıyoruz insanları
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Evil Deeds 11 ay
Spotify - Netflix - YouTube - Reddit - Outlook
DH'nin uygulamasını daha kurmadım bile :)
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gcb1903 11 ay
Burası bir bilgisayar sitesi. Siz kendinizi mobile ne kadar yanlarsanız yanlayın mobil uygulamanız çöp olduğu sürece eski kalacaksınız. Türkiye'nin en çok tıklanan teknoloji sitesi, en büyük forumu olmasına rağmen nasıl bu duruma düştünüz anlayamıyorum.
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Tengrist 11 ay
sosyal medya uygulamalarını sildim yemek sepeti hepsi burada mail uygulamaları 1 tane finans uygulaması bir kaç oyun temiz iş sosyal medyadan kurtulmak kadar güzeli yok
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Johan Elmander 11 ay
Donanımhaber uygulaması kullanılamıyor ki.
Bana gelirsek SnapChat-Müzik-Twitter-YouTube-Instagram muhtemelen.
Snapchat ve Twitter sonralarında uçurum var.
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