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Gençler Facebook'u daha az kullanıyor

Araştırma şirketi Pew Research Center gençlerin sosyal medya alışkanlıklarına dair bir rapor yayınladı. Çalışmaya göre gençlerin Facebook kullanımları gittikçe azalıyor.
11 ay
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Öncü araştırma şirketlerinden Pew Research Center gençlerin sosyal medya, internet ve akıllı telefon kullanımları ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporda, son zamanlarda gençlerin tercih ettikleri sosyal medya platformlarında değişiklikler yaşandığı belirtiliyor.

Facebook'un genç popülasyonu düşüyor

Pew Research Center, 2015 yılında yayınladığı benzer bir çalışmada, 13 ila 17 yaşındakilerin %71'inin Facebook, yarısının Instagram ve %41'inin ise Snapchat kullandığı ortaya çıkmıştı. Yeni araştırma da ise gençlerin sadece %51'i Facebook kullandığını belirtiyor. Rapora göre ABD'li gençlerin %85'inin YouTube, %72'sinin Instagram, %69'unun ise Snapchat kullandıkları açıklandı.
Araştırma şirketinin çalışmasında, gençlerin %95'inin bir akıllı telefona sahip olduğu belirtilirken 2015 yılında bu sayının %73 olduğu ifade ediliyor. Ankete katılanların %45'i interneti neredeyse sürekli kullandıklarını söylerken, önceki çalışmada bu sayının da %24 olduğunu belirtelim. Araştırmanın, bu yıl 7 Mart - 10 Nisan tarihleri arasında 1.058 ebeveyn ve 743 genç ile gerçekleştirildiği de açıklamalar arasında yer alıyor.

http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/ Yorum Yaz
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more34 11 ay en beğenilen
akrabalar bastı orayı paso belediyenin çiçek bahçelerini paylaşıyorlar :))
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Ray Kurzweil 11 ay
Facebook kullanan kaldı mı yahu?
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ADMİRAL41 10 ay
Facebook apachi kaynıyor
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Wake Up Lieutenant 11 ay
facebook'u en son ocak 2016 tarihinde kullanıp kapattım. instagram ise hayatımda kullanmadım.
twitter varken zaten gerek duymuyorum.
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mavizaman 11 ay
feysbuk bozdu iyice teyzeler dantel oya yemek tarifi paylaşıyor, dayılar siyaset peşinde.
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esmerbuyucu 11 ay
Youtube'da ki salak saçma videoları izlemek, Instagram'da hava atmak, Snapchat'te filte yapmak varken Facebook neden kullansınlar...
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Holy-Ghost 11 ay
İnsanların internet kimlikliği, firmaların bedava web sayfasıyken , yapılabilecek ve gelir elde etmek için milyonlarca değişik yolu varken vasıfsızca ads üstüne oynayarak kendini, klişeler arasına soktu hatta öyleki reklamlar denetlenmiyor bile en basit yalancı ve dolandırıcı reklamlar, daha ciddisi analyticanın yaptığı gibi manipülasyon reklamları.
Ayrıca elindeki 2 farklı platforma (facebook,instagram) aynı özellikleri sunarak iyice batırdı
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Omisis046 11 ay
Facebook yaşlı mekanı oldu.
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Ray Kurzweil 11 ay
Facebook kullanan kaldı mı yahu?
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MRTCVK 11 ay
Sadece Login özelliği için açık tutuyorum onun haricinde kullanmıyorum.Bu haber doğrudur çünkü dinamnikler değişti.
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berkayjan 11 ay
Çoğu bayan Instagram'da olunca tabii erkekleri çektiler instaya Facebook'tan. Bana sorarsanız hala PC'de ve telefonda en kullanışlı, en bilgi veren platform hala Facebook'tur. Instagram'da adam gibi bilgi alamazsınız, gündemi takip edemezsiniz, yorumlarda özgürce tartışıp, okuyamazsınız.
2 Yanıt Yanıtla +2
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j3ddy 11 ay berkayjan
Haber alıp gündemi takip etmek istiyosan Twitter'dan daha iyisi yok bence. Facebook'ta her 4 gönderiden biri beğeni isteyen sitelerle dolu.
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Scutari 10 ay berkayjan
Bilgi, haber almak istiyorsan Twitter ve Scope. Zaten ikisi de aynı şirket. Diğerleri eğlencelik, fasa fiso.
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Whippoorwill 11 ay
Yakın zamanda eski dinamikliklerini iyice kaybecekler. Artık moda İnstagram gençler arasında ama o da mâlum adamın.
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facebook, snapchat ve
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