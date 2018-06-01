Gençler Facebook'u daha az kullanıyor

Öncü araştırma şirketlerinden Pew Research Center gençlerin sosyal medya, internet ve akıllı telefon kullanımları ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporda, son zamanlarda gençlerin tercih ettikleri sosyal medya platformlarında değişiklikler yaşandığı belirtiliyor.

Facebook'un genç popülasyonu düşüyor

Pew Research Center, 2015 yılında yayınladığı benzer bir çalışmada, 13 ila 17 yaşındakilerin %71'inin Facebook, yarısının Instagram ve %41'inin ise Snapchat kullandığı ortaya çıkmıştı. Yeni araştırma da ise gençlerin sadece %51'i Facebook kullandığını belirtiyor. Rapora göre ABD'li gençlerin %85'inin YouTube, %72'sinin Instagram, %69'unun ise Snapchat kullandıkları açıklandı.

Araştırma şirketinin çalışmasında, gençlerin %95'inin bir akıllı telefona sahip olduğu belirtilirken 2015 yılında bu sayının %73 olduğu ifade ediliyor. Ankete katılanların %45'i interneti neredeyse sürekli kullandıklarını söylerken, önceki çalışmada bu sayının da %24 olduğunu belirtelim. Araştırmanın, bu yıl 7 Mart - 10 Nisan tarihleri arasında 1.058 ebeveyn ve 743 genç ile gerçekleştirildiği de açıklamalar arasında yer alıyor.

http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/