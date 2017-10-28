Özbekistan ile 1000 Ejder Yalçın 4x4 üretimi için anlaşma imzalandı

Özbekistan'ın UzAuto şirketi ile Nurol Makina arasındaki mutabakata göre 24 adet araç Türkiye'de üretilecek. Geri kalanlar ise Özbekistan'da kurulacak üretim hattında üretilecek.

Özbekistan ile ortak üretim konusunda anlaşma sağlayan Nurol Makina, burada üretilen Ejder Yalçın 4x4'lerin bölge ülkelerine satışını planlıyor.

Bir çok ülkeye ihraç edilen ve terörle mücadelede de emniyet güçlerinin büyük yardımcısı olan Ejder Yalçın 4x4 hem heybetiyle hem de balistik korumasıyla ön plana çıkıyor.

Patlasa dahi gidebilen run flat lastiklere sahip olan Ejder Yalçın 4x4, v hull gövde sayesinde mayınlı saldırılardan en az hasarla kurtulunmasını sağlıyor. Araç içi barut gazı tahliye fanları bulunan aracın kapılarında mayın ve eyp patlamalarına karşı özel kilit sistemi bulunuyor. Personelin araç içerisinden hedef olmadan dışarıya atış yapabilmesine imkan sağlayan mazgalları da bulunan Ejder Yalçın 4x4 kullanım amacına göre 11 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip.

-32 ve +55 derecelerde çalışabilen araç saatte 120 kilometre hıza ulaşabilirken aynı zamanda 700 kilometre menzile sahip. 7.75 metre dönüş yarıçapı bulunan Ejder Yalçın 4x4 farklı konfigürasyonlarla üretiliyor.