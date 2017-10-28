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Özbekistan ile 1000 Ejder Yalçın 4x4 üretimi için anlaşma imzalandı

Nurol Makina ile UzAuto şirketi arasında yapılan anlaşma ile bölge ülkelerine satılmak üzere 1000 adet Ejder Yalçın 4x4'ün Özbekistan'da ortak üretilmesine yönelik mutabakata varıldı
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,4b
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Özbekistan'ın UzAuto şirketi ile Nurol Makina arasındaki mutabakata göre 24 adet araç Türkiye'de üretilecek. Geri kalanlar ise Özbekistan'da kurulacak üretim hattında üretilecek. 
Özbekistan ile ortak üretim konusunda anlaşma sağlayan Nurol Makina, burada üretilen Ejder Yalçın 4x4'lerin bölge ülkelerine satışını planlıyor.
Bir çok ülkeye ihraç edilen ve terörle mücadelede de emniyet güçlerinin büyük yardımcısı olan Ejder Yalçın 4x4 hem heybetiyle hem de balistik korumasıyla ön plana çıkıyor.
Patlasa dahi gidebilen run flat lastiklere sahip olan Ejder Yalçın 4x4, v hull gövde sayesinde mayınlı saldırılardan en az hasarla kurtulunmasını sağlıyor. Araç içi barut gazı tahliye fanları bulunan aracın kapılarında mayın ve eyp patlamalarına karşı özel kilit sistemi bulunuyor. Personelin araç içerisinden hedef olmadan dışarıya atış yapabilmesine imkan sağlayan mazgalları da bulunan Ejder Yalçın 4x4 kullanım amacına göre 11 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip. 
-32 ve +55 derecelerde çalışabilen araç saatte 120 kilometre hıza ulaşabilirken aynı zamanda 700 kilometre menzile sahip.  7.75 metre dönüş yarıçapı bulunan Ejder Yalçın 4x4 farklı konfigürasyonlarla üretiliyor.

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emre_virüs 2 yıl en beğenilen BekirTemel
Kardeş üretilen araçlar Özbekistan ve çevre ülkeler için ortak üretimin amacı Sovyet etkisinde kalan Türki devletlerde pazar kapabilmek.
Öyle fabrikayı Çin'e kuran elektronik şirketleri ile bir tutma yorumundan ben onu anladım çünkü.
Türkiye'deki fabrika hala duruyor burada amaç Iş birliğini ve sinerjiyi gelistirmek.
Kardeş üretilen araçlar Özbekistan ve çevre ülkeler için ortak üretimin amacı Sovyet etkisinde kalan Türki devletlerde pazar kapabilmek.Öyle fabrikayı Çin...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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BekirTemel 2 yıl
milli aracımızı kendi ülkemizde, vatandaşlarımıza istihdam sağlayarak üretemiyoruz gayet net haber işte.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Yself83 1 yıl
Hiçbir ülke kendi yağında kavrulamaz. Özellikle Avrupa,Amerika,Rusya,Çin gibi ülkelerle sağlanamayan ticaretleri, Özbekistan,Pakistan,Azerbaycan gibi ülkeler ilen devam ettirebilir. Bence mantıklı bir hamle,hem bu sayede Asya kıta sına ilk adım atmış olunur
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar içeğini bilmeden yorum yapmayın. Bu haber çok güzel bir gelişme. Buradaki fabrika devam ediyor zaten. Oraya üretim hattı kurma sebebi siparişin yüksek olması. mesela 100 tane deseydi oraya fabrika kurmazdı burda üretilirdi. çünkü maliyeti karşılayabilmeli. 1000 adet sipariş harika birşey. Ejder yalçın yerli üretim millidir. örnek vereyim. Burada TUSAŞ ta 80 li yıllarda f 16 lar montajı yapıldı fabrikada. Şimdi o zaman amerika bize f 16 yapmayı mı öğretti? hayır. Amerika f 16 parçalarını hazır gönderdi burda montaj yapıldı, haberlere bakıyoruz ki türkiye f16 üretiyor vayyy be. yorumları çarpıtmayalım yanlış haber yapmayalım. Montaj yaptıktan sonra f 16 yapmış olmuyorsunuz. Teknoloji kazandırmıyor. Bu haberdede aynı şey var. Nurol holding, ejder yalçını üreten firmadır. Yabancı ülkeye montaj hattı kuracak burdan hazır parçalar gidecek orda montaj olacak. Olay bundan ibaret. O bölgedeki türki cumhuriyetlere istihdam ve iş öğretiyoruz, en önemlisi orayı rusyanın etkisi altından kurtarıyoruz, o ülkeler hep rus ürünleri kullanırdı. Şimdi o ülkeleri kazanıyoruz çok şükür.
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Bluflame 2 yıl
yaw bu nasıl iş, hiç kimse bizimle silah teknolojisi paylaşmaz, biz adamların ülkesinde fabrika kurup altyapılarını geliştiriyoruz, ha bide bunlar bu aracı bizim düşmanlarımıza satarsa kendi silahımızla vurulmuş oluruz.
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olağan_şüpheli 1 yıl Bluflame
Orijinalden alıntı: Bluflame
yaw bu nasıl iş, hiç kimse bizimle silah teknolojisi paylaşmaz, biz adamların ülkesinde fabrika kurup altyapılarını geliştiriyoruz, ha bide bunlar bu aracı bizim düşmanlarımıza satarsa kendi silahımızla vurulmuş oluruz.

Yahu saçma sapan mesajlar yazmayın.Yorumunu okuyanda atom bombası fabrikası kuruyoruz sanacak. kaldıki üretimin hepsi orada olmaz muhtemelen çoğu burdan üretilen parçaların orada montajlanmasından ibarettir.
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SDLGranada 2 yıl
Güzel güzel.Özbeklerle anlaşmamız iyi olmuş oralara bizim reklamımızı yaparlar
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BekirTemel 2 yıl
milli aracımızı kendi ülkemizde, vatandaşlarımıza istihdam sağlayarak üretemiyoruz gayet net haber işte.
1 Yanıt Yanıtla +8
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emre_virüs 2 yıl BekirTemel
Kardeş üretilen araçlar Özbekistan ve çevre ülkeler için ortak üretimin amacı Sovyet etkisinde kalan Türki devletlerde pazar kapabilmek.
Öyle fabrikayı Çin'e kuran elektronik şirketleri ile bir tutma yorumundan ben onu anladım çünkü.
Türkiye'deki fabrika hala duruyor burada amaç Iş birliğini ve sinerjiyi gelistirmek.
1 Yanıt Yanıtla +27
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smart1978 2 yıl
Vatandasa ne ?
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javaprof 2 yıl
Bu ne biçim milli savunma haberi yav hiç bir yerde ahmet gözütok yazmıyor.
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