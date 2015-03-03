Özçekim çubuğunu unutturacak kablosuz çözüm: Podo

Selfie ya da Türkçe karşılığıyla özçekim, son dönemin en popüler akımları arasında yer alıyor. Kişilerin sırf bu çekimleri daha geniş açıda yapabilmek adına kamera çubukları taşıdığı günümüzde, Podo isimli kablosuz kamera modeli konuya çok daha toplu ve kullanışlı bir çözüm getiriyor.

Hayata geçebilmek adına Kickstarter üzerinde destek arayan ve 50,000$'lık hedefine sadece 2,000$ kalan Podo, temel olarak iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarla (Pogo uygulaması temelinde) Bluetooth teknolojisi üzerinden kablosuz olarak iletişim kuran bir kamera modeli. 2 x 2 x 1-inç'lik boyutu ve 51 gramlık ağırlığıyla her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturan ürün, 8MP çözünürlükte fotoğraflar, 720 piksel çözünürlükte ise saniyede 30 kare video çekimleri yapabiliyor. 8'li LED flaşıyla düşük ışıklı ortamlarda da üst seviye kalite vaat eden Podo, 600 mAh gücündeki bataryasıyla da 4GB'lık dahili hafızasının da el verdiği düzeyde 2 saate yakın video çekimi yapabiliyor.

Esas farkını istenilen her türlü yüzeye yapışabiliyor olmasıyla koyan ürün, bunu arkasında yer alan mikro seviyedeki vantuz birimleri (Benzer bir yapıyı video incelemesine burada yer verdiğimiz 3DCool Evrensel Araç Tutacağı'nda da görmüştük) sayesinde yerine getiriyor. Bu sayede herhangi bir yapışkan madde kullanılmadan oldukça ilginç açılara konumlandırılabilen, ayrıca güçlü mıknatıs taşıyan ve kirlenme durumlarında vantuz bölümünün yıkanmasıyla görevini yapmaya devam edebilen Pogo, dahili ivmeölçer birimiyle de her zaman doğru açıda çekimler yapabiliyor. Kafa bölümü hareketli tasarlanarak ciddi seviyede çekim esnekliği kazandırılan ilginç kamera, özel uygulaması üzerinden de birçok çekim ve paylaşma desteğini kişilere sunuyor.

Kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Pogo, yapılacak en az 79$ fiyat etiketiyle 2015 Ağustos ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/podolabs/podo-the-first-stick-and-shoot-camera?ref=recommended