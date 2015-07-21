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Özel Gmail adresleri aylık 2$ karşılığında sizin olabilir

3 yıl
3,4b
1
9
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Özel Gmail adresleri aylık 2$ karşılığında sizin olabilir

Google'ın yıllardır kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu Gmail elektronik posta hizmeti, kabuk değiştirmeye başlıyor. Yakında hem kişisel hem de kurumsal kullanıcılara ücret karşılığında özel Gmail adresleri tanımlanacak. 

Google reklamları içerisinde fark edilen tabloya göre isim@adresiniz şeklinde belirlenmiş özel Gmail adresleri aylık 2$ karşılığında kullanıcılara sağlanacak. Burada 15GB ücretsiz alan haricinde ekstra bir alan olmayacak. 

İsim@şirketiniz şeklinde kurumsal kullanıcılara yönelik Gmail adresleri ise kullanıcı başı aylık 5$ ücret talep ediyor. Bu pakette 24 saat teknik destek, 30GB depolama alanı ve kurumsal yönetim araçları da hediye ediliyor. 

Diğer kurumsal paket ise kullanıcı başı aylık 10$ ücret istiyor. Bu pakette arşivleme, kolay keşif araçları, sınırsız depolama alanı, üye sayısı 5'ten az ise 1TB depolama alanı, 24 saat teknik destek, kurumsal yönetim araçları özellikleri bulunuyor. 

Google'ın yeni ücretlendirme sistemini ne zaman sunacağına dair herhangi bir bilgi yok. Ancak reklam gösterimleri ile ilgi çekmeye çalıştığı ve bir iki ay içerisinde kullanıma sunulabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.gsmarena.com/exclusive_gmail_custom_address_feature_pops_up_ahead_of_launch-blog-13109.php Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Domaini almadan o sekilde bu adresleri alamazsınız. E domaini aldıktan sonra herhangi bir gmail hesabina yonlendirirsiniz zaten hesabı. Hali hazirda google drive 15 gb yer veriyor. Ya haberin içeriği eksik yada google keriz arıyor.
Domaini almadan o sekilde bu adresleri alamazsınız. E domaini aldıktan sonra herhangi bir gmail hesabina yonlendirirsiniz zaten hesabı. Hali hazirda google dri...
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DH Misafiri 3 yıl
Özel domainleri ile gmail kullanmak isteyenlere bütün Google Apps paketini kitlemek yerine tekil olarak bunu teklif etmesi bence iyi bir gelişme. Ama ben de Yandex'i tercih ederim. Ettim de zaten.
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Domaini almadan o sekilde bu adresleri alamazsınız. E domaini aldıktan sonra herhangi bir gmail hesabina yonlendirirsiniz zaten hesabı. Hali hazirda google drive 15 gb yer veriyor. Ya haberin içeriği eksik yada google keriz arıyor.
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kadirirdem 3 yıl
zaten yokmuydu bu sistem ban ver diye biliyorum sunum değişmiş gibiii.....
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VatandA.Ş. 3 yıl
Ayda 2 dolar buna vereceğime yılda 2 dolar verir domaini üzerime alır sınırsız hesap açarım yandex mx kayıtlarını onlara yönlendirmemize ücretsiz izin veriyor zaten. Yandex bile olmasa piyasada bir sürü ücretsiz hosting sağlayan şirket var kayıt ol birine kullan özgürce istediğin kadar mail adresini..
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interwap 3 yıl
zaten vardi. Sunumu degistirmisler ve gelistirmisler.
Eskiden domaine ya siz sahip olup mx kayitlarini yonlendiriyordunuz yada godady den almaniza google aracilik ediyordu. Artik goole domain de satiyor.
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Batuist 3 yıl
ama domain ismine sahip olmanız gerekiyor. öyle verdim 2 doları al isim adres yada şirket adı diyemiyorsunuz ..Haberi yazarken bunuda belirtmeliydiniz. Biz mi tamamlayalım eksiklerinizi.. Sonra yanlış anlaşılabilir.
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umut_baris 3 yıl
Bence alınır.
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DH Misafiri 3 yıl
yandex kurumlar bunu ücretsiz yapıyor (patlamaz inşallah diyelim)
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balcis 3 yıl
zoho kullanıyorum, domain alıp buna bağladım, ikinci domain'im, şahsen bir amatör olarak hiçbir sorun yaşamadım.
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