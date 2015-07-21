Özel Gmail adresleri aylık 2$ karşılığında sizin olabilir

Google'ın yıllardır kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu Gmail elektronik posta hizmeti, kabuk değiştirmeye başlıyor. Yakında hem kişisel hem de kurumsal kullanıcılara ücret karşılığında özel Gmail adresleri tanımlanacak.





Google reklamları içerisinde fark edilen tabloya göre isim@adresiniz şeklinde belirlenmiş özel Gmail adresleri aylık 2$ karşılığında kullanıcılara sağlanacak. Burada 15GB ücretsiz alan haricinde ekstra bir alan olmayacak.





İsim@şirketiniz şeklinde kurumsal kullanıcılara yönelik Gmail adresleri ise kullanıcı başı aylık 5$ ücret talep ediyor. Bu pakette 24 saat teknik destek, 30GB depolama alanı ve kurumsal yönetim araçları da hediye ediliyor.





Diğer kurumsal paket ise kullanıcı başı aylık 10$ ücret istiyor. Bu pakette arşivleme, kolay keşif araçları, sınırsız depolama alanı, üye sayısı 5'ten az ise 1TB depolama alanı, 24 saat teknik destek, kurumsal yönetim araçları özellikleri bulunuyor.





Google'ın yeni ücretlendirme sistemini ne zaman sunacağına dair herhangi bir bilgi yok. Ancak reklam gösterimleri ile ilgi çekmeye çalıştığı ve bir iki ay içerisinde kullanıma sunulabileceği tahmin ediliyor.

http://www.gsmarena.com/exclusive_gmail_custom_address_feature_pops_up_ahead_of_launch-blog-13109.php