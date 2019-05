Şu anda 1 kişi burada

Özel video: Yeni Xbox One S kutusundan çıkıyor

Microsoft'un tasarımı ve bazı teknik özellikleri yenilenen Xbox One versiyonu Xbox One S kutusundan çıkıyor. BSC ofisinden Gökhan Yılmaz ile yeni Xbox One S'i keşfetmeye ne dersiniz?