PC toplama sihirbazı oyun oldu

Genç bir geliştiricinin amatör amaçlarla hazırladığı PC toplama oyunu büyük ilgi görünce bağımsız yapım da gecikmedi. PC Building Simulator kısa süre önce Steam üzerinde erken erişime açıldı.

PC Building Simulator neler sunuyor?

Claudiu Kiss adındaki geliştirici projesini ilk olarak amatör amaçlarla itch.io platformu üzerinde alfa sürümüyle kullanıma sunmuştu. Kiss gerçeğe o kadar yakın bir proje geliştirmişti ki tıpkı normal hayatta olduğu gibi bileşenlerin mutlaka birbirine uyumu gerekiyordu ve bu sağlanmadığı takdirde bilgisayar çalışmıyordu.

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Oyun kendinize bir bilgisayar tamir mağazası açmanızı konu ediniyor. Hem belirli bir bütçe ile hayalinizdeki bilgisayarı toplayabiliyor, hem de tamirat için size gelen bilgisayarları onarıyorsunuz. Format atma, virüs taraması yapma, benchmark testleri çalıştırma, bileşenleri çıkarıp tekrar takma gibi pek çok çözüm üretmeniz gerekiyor. Eğer başarılı olursanız tanınmış bir PC bakım uzmanı olma yolunda ilk adımı atmış oluyorsunuz.

Gerçekçi fiziklerin yanında bileşenler de gerçek fiyatları ile listelenmiş. Bu bakımdan bütçeyi de dikkate almanız gerekiyor. Oyun kısa sürede 500 bin indirmeyi geride bırakınca bağımsız oyun için düğmeye basıldı.

29TL fiyat etiketine sahip olan oyun gerek grafikleri gerekse de gerçekçi yapısıyla bağımlılık yapıyor. Hali hazırda oyuna sanal bileşenler eklenmeye devam ediyor bu bakımdan bazı eksikliklerin olacağı belirtiliyor.

Oyun linki





