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PC toplama sihirbazı oyun oldu

Kendinize ait bir PC bakım servisi açma hayaliniz varsa PC Building Simulator sanal ortamda bunu size sunuyor. Gerçekçi modellemeler ve fiyatlar ile oyun ilginizi çekecek.
1 yıl
3,8b
1
13
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Genç bir geliştiricinin amatör amaçlarla hazırladığı PC toplama oyunu büyük ilgi görünce bağımsız yapım da gecikmedi. PC Building Simulator kısa süre önce Steam üzerinde erken erişime açıldı.

PC Building Simulator neler sunuyor?

Claudiu Kiss adındaki geliştirici projesini ilk olarak amatör amaçlarla itch.io platformu üzerinde alfa sürümüyle kullanıma sunmuştu. Kiss gerçeğe o kadar yakın bir proje geliştirmişti ki tıpkı normal hayatta olduğu gibi bileşenlerin mutlaka birbirine uyumu gerekiyordu ve bu sağlanmadığı takdirde bilgisayar çalışmıyordu.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Oyun kendinize bir bilgisayar tamir mağazası açmanızı konu ediniyor. Hem belirli bir bütçe ile hayalinizdeki bilgisayarı toplayabiliyor, hem de tamirat için size gelen bilgisayarları onarıyorsunuz. Format atma, virüs taraması yapma, benchmark testleri çalıştırma, bileşenleri çıkarıp tekrar takma gibi pek çok çözüm üretmeniz gerekiyor. Eğer başarılı olursanız tanınmış bir PC bakım uzmanı olma yolunda ilk adımı atmış oluyorsunuz.

Gerçekçi fiziklerin yanında bileşenler de gerçek fiyatları ile listelenmiş. Bu bakımdan bütçeyi de dikkate almanız gerekiyor. Oyun kısa sürede 500 bin indirmeyi geride bırakınca bağımsız oyun için düğmeye basıldı.

29TL fiyat etiketine sahip olan oyun gerek grafikleri gerekse de gerçekçi yapısıyla bağımlılık yapıyor. Hali hazırda oyuna sanal bileşenler eklenmeye devam ediyor bu bakımdan bazı eksikliklerin olacağı belirtiliyor.

Oyun linki 



 

https://techcrunch.com/2018/03/27/build-your-own-pc-inside-the-pc-you-built-with-pc-building-simulator/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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redoracle 1 yıl en beğenilen
Zaten dolar 4tl oldu anca pc toplama oyunu oynarız bundan sonra.
3 Yanıt Yanıtla +92
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Ekrem71.5 1 yıl
Dolar Rabia oldu :)
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soneday 1 yıl
Gerçek benchmark sonuclarıda veriyormu?
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1 Avatar
Phenx 1 yıl



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Hoca 1 yıl
Bir zamanlar dolar 1 Tl 1 idi.
Rahat rahat toplardık PC'yi
Şimdi ev kredisi çekmeye korkar olduk.
Ne diyeyim artık 2. el bekler bizi.
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Mukarnas 1 yıl
Bilgisayar toplama oyunuda parayla 29lira/17,99euro(yurtdisi).. olmasada olur.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Namıssızım benim aklıma gelmişti :d
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Ekrem71.5 1 yıl
Dolar Rabia oldu :)
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denizbay1 1 yıl
Bir laptop anakartı oldu sana 370 TL + Gümrük vergisi! (HP Elitebook 8760w) Yazık değil mi bu ülkenin parasına? Yazık. Paramızın geldiği hale bak. Neredeyse yeni bir ikinci el laptop parası!
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grafman09 1 yıl
Bu hafta 50cc cup motor aldım Ruhsatı plakası 3300tl.
Arkadaş gitti Iphone aldı 5500 tl kusur..
Bu işte bir terslik var.. Alo, like, tik, oyun aracına bu kadar para günah!!
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soneday 1 yıl
Gerçek benchmark sonuclarıda veriyormu?
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redoracle 1 yıl en beğenilen
Zaten dolar 4tl oldu anca pc toplama oyunu oynarız bundan sonra.
3 Yanıt Yanıtla +92
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TsG 1 yıl redoracle



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TorukMactoo 1 yıl redoracle
Süperdi ya bu
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the_dedektif 2 ay redoracle
5,5 Tl
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S.Vettel 1 yıl
MAĞARA
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