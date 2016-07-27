PES 2017′de Barselona fırtınası esecek

Futbol denildiğinde kuşkusuz akıllara ilk gelen yapımlardan olan PES serisinin heyecanla beklenen yeni oyununun yayınlanmasına yaklaşık bir buçuk ay süre kaldı. Oyuna dair grafik ve yapay zeka çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konami, son açıklamasıyla dünyanın en büyük kulüplerinden FC Barcelona ile en yüksek seviyede ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Premium Partnerlik ismiyle bilinen anlaşmaya göre Konami takımın futbolcularına ve tesislerine özel erişim hakkı kazanacak. Yani bu PES 2017'de Barselona’nın stadyumu ve futbolcuları -Messi modellemesinden anlaşılacağı üzere- çok daha gerçekçi olarak modellenecek anlamına geliyor. Ayrıca Camp Nou Stadyumu’ndaki neredeyse her müsabakada PES 2017’nin reklamları yayınlanacak ve oyun içerisinde futbolcuların gol sevinçleri, takımın pasa dayalı taktik anlayışı gerçeğe en yakın şekilde hazırlanacak. Üstlelik FC Barcelona’nın kulüp marşı Himno oyuna eklenirken takımın eski formaları ve efsane kadroları da PES 2017'de yer alacak.

Oyunun kapağında ise takımın yıldız oyuncularundan Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Ivan Rakitic ve Gerard Pique’nin yer alacağı paylaşılan kapak görselleriyle birlikte kesinleşti. PES 2017'nin 13-15 Eylül tarihlerinde satışa sunulması bekleniyor. Bakalım PES ve FIFA arasındaki ezeli rekabetin bu seneki kazananı kim olacak...