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PES 2017′de Barselona fırtınası esecek

Pro Evolution Soccer serisinin yeni oyunu için dünya devi FC Barcelona ile Premium Partnerlik anlaşması imzalayan Konami oyuna dair ilk kapsamlı videoyu da yayınladı.
2 yıl
8,4b
1
11
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Futbol denildiğinde kuşkusuz akıllara ilk gelen yapımlardan olan PES serisinin heyecanla beklenen yeni oyununun yayınlanmasına yaklaşık bir buçuk ay süre kaldı. Oyuna dair grafik ve yapay zeka çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konami, son açıklamasıyla dünyanın en büyük kulüplerinden FC Barcelona ile en yüksek seviyede ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.
PES 2017′de Barselona fırtınası esecek
 
Premium Partnerlik ismiyle bilinen anlaşmaya göre Konami takımın futbolcularına ve tesislerine özel erişim hakkı kazanacak. Yani bu PES 2017'de Barselona’nın stadyumu ve futbolcuları -Messi modellemesinden anlaşılacağı üzere- çok daha gerçekçi olarak modellenecek anlamına geliyor. Ayrıca Camp Nou Stadyumu’ndaki neredeyse her müsabakada PES 2017’nin reklamları yayınlanacak ve oyun içerisinde futbolcuların gol sevinçleri, takımın pasa dayalı taktik anlayışı gerçeğe en yakın şekilde hazırlanacak. Üstlelik FC Barcelona’nın kulüp marşı Himno oyuna eklenirken takımın eski formaları ve efsane kadroları da PES 2017'de yer alacak.
Oyunun kapağında ise takımın yıldız oyuncularundan Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Ivan Rakitic ve Gerard Pique’nin yer alacağı paylaşılan kapak görselleriyle birlikte kesinleşti. PES 2017'nin 13-15 Eylül tarihlerinde satışa sunulması bekleniyor. Bakalım PES ve FIFA arasındaki ezeli rekabetin bu seneki kazananı kim olacak...

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Barni Moloztaş 2 yıl
Kapakta Nike sansürlenmiş forma lisanssız olmaz umarım
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tugares 2 yıl
Her anlamda Fifa ya az da olsa yaklaşmış ama Fifa hala gömlek gömlek üzerinde PES serisinin.
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iaaynaci 2 yıl
PES 17 BENİM OLACAK VURCAM KIRBACI... VURCAM KIRBACI... YAAA... :) ARKADAŞ ŞİMDİ YIL OLMUŞ 2017. ÜST DÜZEY TAKIMLARDAN BİRİSİ İLE DAHA YENİ YENİ SÖZLEŞME İMZALIYORSUN. PATENT ALIYORSUN Kİ HALEN BAZI TAKIMLAR DA PATENT OLMAYABİLİR. ÇAKMA İSİMLER YİNE YER ALABİLİR. ŞAHSEN PES'İN EN BÜYÜK DEZAVANTAJI MARKA/PATENT MESELESİ. HAA BİRDE YORULMAYAN, HER HALDE PAS ATABİLEN OYUNCU PORTFÖYÜ. BENCE KAZANAN FİFA OLMAYA DEVAM EDECEK. BELKİ OYNANABİLİRLİK AÇISINDAN OLMASA DA PAZAR SATIŞI VE GELİR DÜZEYİNDE ÖNDE OLMAYI BAŞARACAKTIR.
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trooe199 2 yıl
PES'de Barçayı kayırıyorlar zaten ne zaman barçaya karşı oynasam saçma sapan paslar saçma toplar atmaya başlıyo takım kesin yazılımsal olarak kayırıyorlar.
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CuCuK 2 yıl
Pc versiyona yine üvey evlat muamelesi yapıp, yine myclub modu hilelerden geçilmeyecek.bu sene fifa da momentum yerim daha iyi. En azından hileyi rakip değil oyun yapar.
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Lord Melkor 2 yıl
10 sene önce felan neysede şimdi Pes mi kaldı ?
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Barni Moloztaş 2 yıl
Çöp
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gcb1903 2 yıl
Pes 13 ve Pes 06 ve Fifa 05 ve Fifa 11 en iyileri idi. Maalesef nasıl oluyorsa güzel oyunu bozma konusunda birbirleri ile yarışıyorlar.
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featfromcrash 2 yıl
Suratlar iyi tamam güzel de, şu çimler kalenin fileleri..vs. grafikler yeterli seviyede değil gibi.
PES grafik konusunda FIFA nın gerisinde kalıyor.
Oynanabilirlik (Kontrol) olarak da FIFA, PES in gerisinde kalıyor.
24 GB ekran kartları çıkıyor ama hala tam randımanlı grafik-oynanabilirlik yok.
FIFA da PES de bence bu seviyelerin çok üstünde olması gerek.
Bi önceki oyunlarından çok fazla bir şey katmıyorlar.
Gerçekçilik hala istenilen seviyede değil.
Benim düşüncem tabiki, FIFA - PES fanları karşı çıkabilir.
Ancak bunca para verip sistem toplayıp oyunlara dünya kadar para veriyorsanız, bence oyuncular daha fazlasını hakediyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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hakemzsr 2 yıl featfromcrash
featfromcrash

Suratlar iyi tamam güzel de, şu çimler kalenin fileleri..vs. grafikler yeterli seviyede değil gibi.

PES grafik konusunda FIFA nın gerisinde kalıyor.

Oynanabilirlik (Kontrol) olarak da FIFA, PES in gerisinde kalıyor.

24 GB ekran kartları çıkıyor ama hala tam randımanlı grafik-oynanabilirlik yok.

FIFA da PES de bence bu seviyelerin çok üstünde olması gerek.

Bi önceki oyunlarından çok fazla bir şey katmıyorlar.

Gerçekçilik hala istenilen seviyede değil.

Benim düşüncem tabiki, FIFA - PES fanları karşı çıkabilir.

Ancak bunca para verip sistem toplayıp oyunlara dünya kadar para veriyorsanız, bence oyuncular daha fazlasını hakediyor.

Olaydan uzak olduğun okadar belliki nereden başlayım sana cevap yazmaya bilemedim.
Birinci dünyada gaming anlamında 24gb lık VGAlar henüz yok
ikincisi şuan için GTX1070 sahibiyim ve grafik anlamında iki oyunu da en üst ayarlarda yaklaşık 200fps civarında oynuyorum (60a sabit genelde) hem grafik olarak hem oynanabilirlik olarak fifa açık ara önde
ha son olarak da grafik kartım iki oyun açıkken fanlarını dahi döndürme zahmetinde bulunmuyor :)
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