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Pokemon Go rekora doymuyor: İndirme sayısı 75 milyonu geçti

Tüm dünyayı kasıp kavuran Pokemon Go rekorları altüst etmeye devam ediyor. Açıklanan son verilere göre kısa süre içerisinde en hızlı büyüyen oyun olmayı başaran yapım Play Store'da da rekor kırdı.
2 yıl
5b
1
14
Mobil Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İlk olarak 6 Temmuz’da yayınlanan ve şu an 32 ülkede resmi olarak indirilebilen Pokemon Go, henüz -ülkemiz de dahil- diğer coğrafyalara açılmamış olmasına rağmen çok kısa bir süre zarfında büyük başarılara imza atıyor. Hatırlayacağınız üzere ilk haftasında App Store’da tüm zamanların en fazla indirilen uygulaması ünvanını elde eden yapım bu kez Google Play Store’daki rekoruyla başarısını taçlandırdı.
Sensor Tower’ın açıkladığı verilere göre Android platformunda yayınlandıktan sadece 19 gün sonra 50 milyon indirme barajını geçen oyun bu sayıya en kısa sürede ulaşan oyun oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse aynı eşik değerine Color Switch'in 77 günde, Slither.io’nun 81 günde, Candy Crush Jelly Saga’nın 112 ve Agar.io'nun ise 123 günde ulaştığını söyleyebiliriz. Dünya çapında 75 milyondan fazla indirildiği tahmin edilen Pokemon Go, her iki platformdaki veriler göz önüne alındığında hem maddi açıdan hem de indirme sayılarıyla tüm zamanların en hızlı büyüyen oyunu olarak adını altın harflerle yazdırıyor.
Niantic Labs’ın CEO’su John Hanke ise yaptığı açıklamada oyuna kısa süre içerisinde Pokemon takası, eğitimi, alışverişi gibi özelliklerinin geleceğini ve en önemlisi sürpriz yeni Pokemon’ların eklenebileceğini müjdeledi. Duyurulan son yeniliklerle birlikte Pokemon Go’nun yaklaşık iki ay içerisinde 100 milyon barajını geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

https://sensortower.com/blog/pokemon-go-50-million-downloads Yorum Yaz
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Neyinkafasi 2 yıl en beğenilen Ussuz
UssuzAdam
Baydı artık bu pokemon muhabbeti...

Sizde baydınız.Girmeyin ozaman.Car car car bıktırdınız iyice.
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Ussuz 2 yıl
Baydı artık bu pokemon muhabbeti...
1 Yanıt Yanıtla +5
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huseyincarnege 2 yıl
evet suçluyum pokemon oynadım :)
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cherkesomer 2 yıl
inadına indirmiyorum len
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Pranker 2 yıl
Baydı valla ne pokemonmuş...
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wolf silver 2 yıl
Her 6 uygulamadan sadece pokemon bende var. Geçen bir arkadaş arabayla gezip pokemon avına çıkıyorum diyordu..
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kadirirdem 2 yıl
o 75 milyonun içinde galiba tek ben yokum...
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Master_Evil 2 yıl
bi burda çıkmadı oyun
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BekirTemel 2 yıl
hakkıdır,efsanedir o bir koca nesil için.
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emre1393 2 yıl
Asıl hileciler bitirecek oyunu, nereye baksam millet nasıl hile yaparız diye kafa yoruyor. Bıraktım oynamıyorum, firma hilecilerin hepsini banlayacağız diyip banlayana kadar da oynamam.
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olağan_şüpheli 2 yıl
6 uygulamanın 6 sı da yok bende.
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benhuraxu 2 yıl
Pokemonlar birebir savaş yapabilmeliydi. İnternetten online olarak.
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darkdiva 2 yıl benhuraxu
benhuraxu

Pokemonlar birebir savaş yapabilmeliydi. İnternetten online olarak.

Nintendo konsolundaki ana oyunlarında onu yapabiliyoruz zaten. Zamanla buna da gelir.
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Ussuz 2 yıl
Baydı artık bu pokemon muhabbeti...
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Neyinkafasi 2 yıl Ussuz
UssuzAdam
Baydı artık bu pokemon muhabbeti...

Sizde baydınız.Girmeyin ozaman.Car car car bıktırdınız iyice.
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