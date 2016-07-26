Pokemon Go rekora doymuyor: İndirme sayısı 75 milyonu geçti

Google Play Store’daki rekoruyla başarısını taçlandırdı. İlk olarak 6 Temmuz’da yayınlanan ve şu an 32 ülkede resmi olarak indirilebilen Pokemon Go , henüz -ülkemiz de dahil- diğer coğrafyalara açılmamış olmasına rağmen çok kısa bir süre zarfında büyük başarılara imza atıyor. Hatırlayacağınız üzere ilk haftasında App Store’da tüm zamanların en fazla indirilen uygulaması ünvanını elde eden yapım bu kez’daki rekoruyla başarısını taçlandırdı.

Sensor Tower’ın açıkladığı verilere göre Android platformunda yayınlandıktan sadece 19 gün sonra 50 milyon indirme barajını geçen oyun bu sayıya en kısa sürede ulaşan oyun oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse aynı eşik değerine Color Switch'in 77 günde, Slither.io’nun 81 günde, Candy Crush Jelly Saga’nın 112 ve Agar.io'nun ise 123 günde ulaştığını söyleyebiliriz. Dünya çapında 75 milyondan fazla indirildiği tahmin edilen Pokemon Go, her iki platformdaki veriler göz önüne alındığında hem maddi açıdan hem de indirme sayılarıyla tüm zamanların en hızlı büyüyen oyunu olarak adını altın harflerle yazdırıyor.

Niantic Labs’ın CEO’su John Hanke ise yaptığı açıklamada oyuna kısa süre içerisinde Pokemon takası, eğitimi, alışverişi gibi özelliklerinin geleceğini ve en önemlisi sürpriz yeni Pokemon’ların eklenebileceğini müjdeledi. Duyurulan son yeniliklerle birlikte Pokemon Go’nun yaklaşık iki ay içerisinde 100 milyon barajını geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

https://sensortower.com/blog/pokemon-go-50-million-downloads