PES 2019 demo çıkış tarihi açıklandı

Şampiyonlar Ligi'ni EA Sports'a kaptıran KONAMI, bu sene PES hayranlarını tatmin etmekte zorlanacak. Oyundaki değişikliklerin önceden denenebileceği demo sürümü, 8 Ağustos'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC platformundaki oyunseverlerin beğenisine sunulacak.
Toplam 12 takımın yer alacağı demoda Online hızlı maç ve çevrimdışı hazırlık maçı modu bulunacak. Oyuncular herhangi bir para vermeden multiplayer maç yapabilecek. Demoda bulunacak takımlar şöyle:
- Barcelona
- Schalke 04
- Liverpool
- Inter
- Milan
- Monaco
- São Paulo
- Flamengo
- Palmeiras
- Colo-Colo
- Arjantin
- Fransa
Pro Evolution Soccer 2019, 30 Ağustos'ta yani FIFA 19'dan yaklaşık 1 ay önce çıkışını gerçekleştirecek. Demo için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:
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Pes 2018 Fifadan bu sene gayet iyiydi.
Önyargınız denememenizden dolayı ve de yeniliğe açık olmamanızdan.
144 hz mönitörde maç keyfi insanın içinin yağları eriyor.