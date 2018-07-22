Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PES 2019 demo çıkış tarihi açıklandı

Konami, Pro Evolution Soccer 2019 demosunun önümüzdeki hafta PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacağını duyurdu. Demoda online maç seçeneği bulunacak. Takım listesi ve demo detayları haberimizde.
10 ay
7b
1
7
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Şampiyonlar Ligi'ni EA Sports'a kaptıran KONAMI, bu sene PES hayranlarını tatmin etmekte zorlanacak.  Oyundaki değişikliklerin önceden denenebileceği demo sürümü, 8 Ağustos'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC platformundaki oyunseverlerin beğenisine sunulacak.
Toplam 12 takımın yer alacağı demoda Online hızlı maç ve çevrimdışı hazırlık maçı modu bulunacak. Oyuncular herhangi bir para vermeden multiplayer maç yapabilecek. Demoda bulunacak takımlar şöyle:
  • Barcelona 
  • Schalke 04
  • Liverpool
  • Inter
  • Milan
  • Monaco
  • São Paulo
  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Colo-Colo
  • Arjantin
  • Fransa
Pro Evolution Soccer 2019, 30 Ağustos'ta yani FIFA 19'dan yaklaşık 1 ay önce çıkışını gerçekleştirecek. Demo için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ribas0 10 ay
Ağustos 2018 çok erken bir tarih değil mi ya? Transfer sezonu nerdeyse hiçbir ligte bitmemiş olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matador_mirkhan 10 ay
Her sene alıyorum oyunu. Sadece alışkanlıktan...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertberat54 10 ay matador_mirkhan
Orjinal pes 2013 arıyorum elinde varsa alabilirim ? Ya da bana tavsiye edebileceğin bir yer var mı ? Oyunu bayağıdır arıyorum cevaplarsan sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 10 ay
10 yıl oldu ya la PES'i bırakalı Hey gidi hey! Ne oyundu be! Pes 2009, üzerine bir oyun yapamadılar :)
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
36 10 ay tobepeople
Aynen öyle bide 12 iyid galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VII_outLaw 10 ay tobepeople
Pes 2018 geri saracak derece de iyi; ben de sizin gibiydim ama bayağı sardı :)
Pes 2018 Fifadan bu sene gayet iyiydi.
Önyargınız denememenizden dolayı ve de yeniliğe açık olmamanızdan.
144 hz mönitörde maç keyfi insanın içinin yağları eriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mnyksvsc 10 ay
Colo-Colo nun başkanı Youtube Multiplayer kanalından Tunca Arslan :) en.wikipedia.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay HMD Global doğruladı: Nokia X5 global pazara geliyor 10 ay 2018 MacBook Pro sahipleri veri kurtarma sorunu yaşayabilir 10 ay Uber ve Lyft Twitch yayını yapan şoförün görevine son verdi 10 ay SpaceX hyperloop yarışmasında yeni rekor: Saatte 467 kilometre hız 10 ay Beş kameralı LG V40 ThinQ'nun özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı 10 ay Samsung Galaxy Note 9 bu kez Mercan Mavisi rengiyle karşımızda 10 ay Yeni Mazda 6'nın fiyatı ve Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu 10 ay Huawei'in yeni amiral gemisi telefonlarına güç verecek Kirin 980 işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı 10 ay SpaceX, uzun bir sürenin ardından iniş denemesi yaptı: İşte görüntüler 10 ay Yeni Peugeot 508'in hibrit versiyonu 2019'da geliyor 10 ay Derin deniz yumuşakçalarını yakalaması için robot kol geliştirildi 10 ay Çevrim içi platformlar arasında veri transferi kolaylaşıyor 10 ay Galaxy Tab S4'ün iris tarayıcısına sahip olacağı onaylandı 10 ay Shyamalan’ın Glass filmi için ilk fragman geldi 10 ay Meizu 16 piyasayı sallamaya geliyor 10 ay Yeni S-Pen özellikleri detaylanıyor 10 ay Sirke sineği beyninin, 21 milyon fotoğraftan oluşan 3 boyutlu resmi çekildi 10 ay Yeni MacBook Pro kötü bir ısı yönetimine sahip 10 ay Boston Dynamics, yılda tam 1000 adet 'robot köpek' üretecek 10 ay Bilgisayarlı tomografi beyin kanseri riskini arttırabilir 10 ay GÖRÜNTÜLENEN PES 2019 demo çıkış tarihi açıklandı Sonraki Star Trek: Discovery'nin 2. sezonundan ilk fragman yayımlandı 10 ay Gorilla Glass 6 geliyor l Mobilite 10 ay Google, Avrupa Komisyonu'ndan aldığı 5 milyar dolarlık cezayı hakediyor mu? [Anket#17] 10 ay Rusya'nın 'terminatör' robotu FEDOR, uzaya çıkmaya hazırlanıyor 10 ay Samsung'un yeni kablosuz şarj standı Wireless Charger Duo sızdırıldı 10 ay Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen elektrikli bisikletlere ek vergi getirdi 10 ay Fanatikler dikkat! Futbol sizi mutsuz yapıyor 10 ay Bitcoin Diamond, %60'lık büyüme oranıyla uçuşa geçti 10 ay Fareler üzerinde denenen yöntem yaşlanmaya bağlı kırışıklığı ve saç dökülmesini tersine çevirdi 10 ay Stardew Valley'in çoklu oyuncu modu 1 Ağustosta kullanıcıyla buluşuyor 10 ay Godzilla: King of the Monsters filminden ilk fragman geldi 10 ay Balın gerçek olup olmadığını anlayan ''elektronik dil'' 10 ay Steve Ballmer, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın performansını övdü 10 ay Yaranın enfeksiyon kaptığını tespit edip tedavi eden akıllı bandaj geliştirildi 10 ay Corsair Vengeance RGB PRO RAM incelemesi "Hızlı ve Güzel" 10 ay John Wick 3 filminden at üstünde set fotoğrafları 10 ay Canlılığın evrimini şekillendiren faktörler 10 ay Facebook uzak bölgelere internet sağlamak için uydu geliştirdiğini onayladı 10 ay Guardians of the Galaxy yönetmeni James Gunn kovuldu 10 ay Samsung 3 ülkede kripto para ile ödeme almaya başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim