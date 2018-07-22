PES 2019 demo çıkış tarihi açıklandı

Şampiyonlar Ligi'ni EA Sports'a kaptıran KONAMI, bu sene PES hayranlarını tatmin etmekte zorlanacak. Oyundaki değişikliklerin önceden denenebileceği demo sürümü, 8 Ağustos'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC platformundaki oyunseverlerin beğenisine sunulacak.

Toplam 12 takımın yer alacağı demoda Online hızlı maç ve çevrimdışı hazırlık maçı modu bulunacak. Oyuncular herhangi bir para vermeden multiplayer maç yapabilecek. Demoda bulunacak takımlar şöyle:

Barcelona

Schalke 04

Liverpool

Inter

Milan

Monaco

São Paulo

Flamengo

Palmeiras

Colo-Colo

Arjantin

Fransa Pro Evolution Soccer 2019, 30 Ağustos'ta yani FIFA 19'dan yaklaşık 1 ay önce çıkışını gerçekleştirecek. Demo için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz: