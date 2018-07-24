PES 2019'un sistem gereksinimleri açıklandı

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

CPU: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

Ekran Kartı Hafızası: 2 GB

DirectX: 11.0

Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB

Çözünürlük: 1280x720

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

CPU: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X

Ekran Kartı Hafızası: 4 GB

DirectX: 11.0

Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB

Çözünürlük: 1920x1080

Serinin hayranlarının büyük bir merakla beklediği PES 2019, artık yavaş yavaş oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. 8 Ağustos'ta oyunun demosunu yayınlamayı planlayan Konami, bunun hemen öncesinde resmi sistem gereksinimlerini de açıkladı.Tüm platformlarda aynı gün yayınlanacak olan demoda 12 farklı takım yer alacak. Oyuncular herhangi bir ücret ödemeden çevrimiçi maçlar yapabilecek. Ayrıca elbette offline hazırlık maçı modu da bulunacak.Pro Evolution Soccer 2019, 8 Ağustos'taki demosundan kısa bir süre sonra resmi çıkışını da gerçekleştirecek. Yeni PES oyunu; 30 Ağustos'ta PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oyunseverlerle buluşacak.