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PES 2019'un sistem gereksinimleri açıklandı

Konami, Pro Evolution Soccer 2019'un sistem gereksinimlerini açıkladı. İşte 30 Ağustos'ta oyuncularla buluşacak olan PES 2019'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:
10 ay
8,5b
1
1
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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PES 2019'un sistem gereksinimleri açıklandı
Serinin hayranlarının büyük bir merakla beklediği PES 2019, artık yavaş yavaş oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. 8 Ağustos'ta oyunun demosunu yayınlamayı planlayan Konami, bunun hemen öncesinde resmi sistem gereksinimlerini de açıkladı.

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
  • CPU: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
  • RAM: 4 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
  • Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
  • DirectX: 11.0
  • Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB
  • Çözünürlük: 1280x720

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
  • CPU: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
  • RAM: 8 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
  • Ekran Kartı Hafızası: 4 GB
  • DirectX: 11.0
  • Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB
  • Çözünürlük: 1920x1080

Tüm platformlarda aynı gün yayınlanacak olan demoda 12 farklı takım yer alacak. Oyuncular herhangi bir ücret ödemeden çevrimiçi maçlar yapabilecek. Ayrıca elbette offline hazırlık maçı modu da bulunacak.

Pro Evolution Soccer 2019, 8 Ağustos'taki demosundan kısa bir süre sonra resmi çıkışını da gerçekleştirecek. Yeni PES oyunu; 30 Ağustos'ta PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oyunseverlerle buluşacak.


https://www.konami.com/wepes/2019/us/en-us/topic/requirements_pc Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 10 ay
Minimum ile önerilen ekran kartlarını performansları aşağı yukarı aynı. Minimum sistem ya şişirilmiş yada oyun optimizasyon özürlü.
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