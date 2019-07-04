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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PS Classic'in fiyatı düşmeye devam ediyor: 25 dolar oldu

Sony'nin aralık ayında büyük bir heyecanla piyasaya sürdüğü PlayStation Classic, büyük bir fiyasko oldu. Konsolun fiyatı şimdilerde 25 dolara kadar düşmüş durumda.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
12,1b
3
17
Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony'nin geçtiğimiz aralık ayında piyasaya sürdüğü retro oyun konsolu PlayStation Classic'in fiyatı hızla düşmeye devam ediyor. İlk olarak 100 dolarlık fiyat etiketiyle çıkışını yapan konsol, satışların çok kötü bir durumda olması nedeniyle kısa sürede 40 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Şimdiyse birçok ABD'li firma PS Classic'i sadece 25 dolara satmaya başladı.

PlayStation Classic şu anda Amazon ve Bestbuy üzerinden yalnızca 25 dolara satın alınabiliyor. Türkiye'de ise konsolu bugünlerde 350 TL civarına bulmak mümkün. Amazon'dan satın almak isterseniz vergi ve kargo ücretiyle birlikte toplam fiyat yaklaşık 43 dolara (240 TL) denk geliyor. Gümrük vergi sınırı eskisi gibi 25 dolar olsaydı ekstra vergi ödemeden sadece 170 TL'ye satın alabilecektik.

3 Aralık'ta piyasaya sürülen PlayStation Classic; oyun seçimleri, emülasyon problemleri, kalitesiz oyun kolları gibi birçok nedenden dolayı oyunseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Satış rakamları ve sonrasında yapılan indirimler de bir anlamda bu durumun piyasaya yansıması oldu. Bakalım 25 dolara kadar düşen fiyat konsolun satışlarını olumlu yönde etkileyebilecek mi. 

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Escapetolife 3 gün en beğenilen
3d oyunun retrosu çekilmiyor, teknik imkansızlıklar nedeniyle kırpılabildiği kadar kırpılmış olduğundan güzel bir deneyim sunamıyor. 2d pixel bazlı oyunlarda ise bir kareyi al t-shirte bastır giy o derece sanat eseri bunun yanında.
3d oyunun retrosu çekilmiyor, teknik imkansızlıklar nedeniyle kırpılabildiği kadar kırpılmış olduğundan güzel bir deneyim sunamıyor. 2d pixel bazlı oyunlarda is...
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0MG90 3 gün
50 liraya sıfır gibi normal olanı aldım. CD'ye oyun yazıp oynuyorum, daha iyi.
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Henkan 3 gün yeni yorumcu
Küçükken babam alamamıştı. Komşumuzun vardı. İçimde kalmıştı. Alabilirim.
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brk6152 1 gün
Buna para vermek aptallık
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MrCamli 2 gün
10₺ yapsalar bile alınmaz
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huseyincarnege 2 gün
gereksiz paliydı zati
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KaZAaRa 2 gün
İçinde hangi cihaz var acaba. Linux filan port edilir mi. Raspberry pi gibi birşey varsa benzer fiyata kollar dahil alınmış olur. Raspberry pi ye daha çok oyun kurulur.
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alemburda34 3 gün
Yahu şuraya gümrük fiyatlarını yazmayın ben artık ciddi ciddi damadın donanımhaber forumda dolaştığını düşünüyorum.
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napolyon94 3 gün
Olurda bana hediye gelse bile oynayacagim oyunlar 3D degil, 2D olur bu makinada. Gercekten ilk 3D oyunlar cekilmiyor pek
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ReflexAction 3 gün
çıkması gereken fiyata düşmüş
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emre1393 3 gün
bunun güzelliği tüplü tv'de oynanması, hd tv'lerde 25 yıllık grafikler göze batıyor.
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Oguz_Cole 3 gün
Düzgün donanımla gelmedi ki emülatör ile çalıştırıyor doğal olarak oyunlarda sorunlar oluyor gta, ridge racer gibi oyunlar da fps sabit değil ps3 te bile daha iyi çalışıyor kim ne yapsın bunu.
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Henkan 3 gün yeni yorumcu
Küçükken babam alamamıştı. Komşumuzun vardı. İçimde kalmıştı. Alabilirim.
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Mekhanik 19 sa. Henkan
25 dolarlık çöpe 350 kusur vereceksiniz .... İcimde sizi bi uyarma hissiyati belirdi , bosverin geçmiş geçmişte kaldı. Tatlı bir anı olarak kalsın sizde ))
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