PS Classic'in fiyatı düşmeye devam ediyor: 25 dolar oldu

Sony'nin geçtiğimiz aralık ayında piyasaya sürdüğü retro oyun konsolu PlayStation Classic'in fiyatı hızla düşmeye devam ediyor. İlk olarak 100 dolarlık fiyat etiketiyle çıkışını yapan konsol, satışların çok kötü bir durumda olması nedeniyle kısa sürede 40 dolar seviyesine kadar düşmüştü. Şimdiyse birçok ABD'li firma PS Classic'i sadece 25 dolara satmaya başladı.
PlayStation Classic şu anda Amazon ve Bestbuy üzerinden yalnızca 25 dolara satın alınabiliyor. Türkiye'de ise konsolu bugünlerde 350 TL civarına bulmak mümkün. Amazon'dan satın almak isterseniz vergi ve kargo ücretiyle birlikte toplam fiyat yaklaşık 43 dolara (240 TL) denk geliyor. Gümrük vergi sınırı eskisi gibi 25 dolar olsaydı ekstra vergi ödemeden sadece 170 TL'ye satın alabilecektik.
3 Aralık'ta piyasaya sürülen PlayStation Classic; oyun seçimleri, emülasyon problemleri, kalitesiz oyun kolları gibi birçok nedenden dolayı oyunseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Satış rakamları ve sonrasında yapılan indirimler de bir anlamda bu durumun piyasaya yansıması oldu. Bakalım 25 dolara kadar düşen fiyat konsolun satışlarını olumlu yönde etkileyebilecek mi.
PlayStation Classic şu anda Amazon ve Bestbuy üzerinden yalnızca 25 dolara satın alınabiliyor. Türkiye'de ise konsolu bugünlerde 350 TL civarına bulmak mümkün. Amazon'dan satın almak isterseniz vergi ve kargo ücretiyle birlikte toplam fiyat yaklaşık 43 dolara (240 TL) denk geliyor. Gümrük vergi sınırı eskisi gibi 25 dolar olsaydı ekstra vergi ödemeden sadece 170 TL'ye satın alabilecektik.
3 Aralık'ta piyasaya sürülen PlayStation Classic; oyun seçimleri, emülasyon problemleri, kalitesiz oyun kolları gibi birçok nedenden dolayı oyunseverler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Satış rakamları ve sonrasında yapılan indirimler de bir anlamda bu durumun piyasaya yansıması oldu. Bakalım 25 dolara kadar düşen fiyat konsolun satışlarını olumlu yönde etkileyebilecek mi.
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