PS Store'da Ubisoft oyunlarına özel indirimler

Sony Avrupa, PlayStation Store'da Ubisoft oyunlarına özel yeni bir kampanya başlattı. Ubisoft'un son çıkan popüler oyunları da dahil olmak üzere birçok yüksek kalite yapımda %65'e varan indirimler dikkat çekiyor.şu anda 469 TL yerine 159 TL'ye satın alınabiliyor. Şubat ayında piyasaya sürülenise 188 TL'ye inmiş. Ayrıcaserisi, Crew 2,gibi oyunlarda da yine önemli indirimler var.Ubisoft indirimleri 3 Ekim'e kadar devam edecek. PlayStation Blog'taki sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:Assassin’s Creed The Ezio Collection -- 79,00 TLAssassin's Creed III Remastered -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 indirim)Assassin's Creed IV Black Flag - Standard Edition -- 27,00 TLAssassin's Creed Odyssey -- 211,05 TLAssassin's Creed Origins -- 84,00 TLAssassin's Creed Rogue Remastered -- 64,00 TLAssassin's Creed Syndicate -- 44,00 TLAssassin's Creed Unity -- 44,00 TLChild of Light -- 34,00 TLFar Cry 4 -- 44,00 TLFAR CRY PRIMAL - APEX EDITION -- 44,00 TLFar Cry New Dawn -- 188,30 TL (PS Plus ile ekstra %5 indirim)Far Cry 5 -- 84,00 TLFor Honor Complete Edition -- 159,00 TLSouth Park: The Stick of Truth -- 64,00 TLSouth Park: The Fractured but Whole -- 64,00 TLThe Crew 2 Standard Edition -- 79,00 TLThe Division 2 - Standard Edition -- 159,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 indirim)Trials Rising -- 56,00 TLWatch Dogs 2 -- 69,00 TL