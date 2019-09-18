PS Store'da Ubisoft oyunlarına özel indirimler

Sony Avrupa, PlayStation Store'da Ubisoft oyunlarına özel yeni bir kampanya başlattı. Ubisoft'un son çıkan popüler oyunları da dahil olmak üzere birçok yüksek kalite yapımda %65'e varan indirimler dikkat çekiyor.
The Division 2 şu anda 469 TL yerine 159 TL'ye satın alınabiliyor. Şubat ayında piyasaya sürülen Far Cry New Dawn ise 188 TL'ye inmiş. Ayrıca Assassin's Creed serisi, Crew 2, Watch Dogs 2 gibi oyunlarda da yine önemli indirimler var.
Ubisoft indirimleri 3 Ekim'e kadar devam edecek. PlayStation Blog'taki sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:
Assassin’s Creed The Ezio Collection -- 79,00 TL
Assassin's Creed III Remastered -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 indirim)
Assassin's Creed IV Black Flag - Standard Edition -- 27,00 TL
Assassin's Creed Odyssey -- 211,05 TL
Assassin's Creed Origins -- 84,00 TL
Assassin's Creed Rogue Remastered -- 64,00 TL
Assassin's Creed Syndicate -- 44,00 TL
Assassin's Creed Unity -- 44,00 TL
Child of Light -- 34,00 TL
Far Cry 4 -- 44,00 TL
FAR CRY PRIMAL - APEX EDITION -- 44,00 TL
Far Cry New Dawn -- 188,30 TL (PS Plus ile ekstra %5 indirim)
Far Cry 5 -- 84,00 TL
For Honor Complete Edition -- 159,00 TL
South Park: The Stick of Truth -- 64,00 TL
South Park: The Fractured but Whole -- 64,00 TL
The Crew 2 Standard Edition -- 79,00 TL
The Division 2 - Standard Edition -- 159,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 indirim)
Trials Rising -- 56,00 TL
Watch Dogs 2 -- 69,00 TL
The Division 2 şu anda 469 TL yerine 159 TL'ye satın alınabiliyor. Şubat ayında piyasaya sürülen Far Cry New Dawn ise 188 TL'ye inmiş. Ayrıca Assassin's Creed serisi, Crew 2, Watch Dogs 2 gibi oyunlarda da yine önemli indirimler var.
Ubisoft indirimleri 3 Ekim'e kadar devam edecek. PlayStation Blog'taki sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:
Assassin’s Creed The Ezio Collection -- 79,00 TL
Assassin's Creed III Remastered -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 indirim)
Assassin's Creed IV Black Flag - Standard Edition -- 27,00 TL
Assassin's Creed Odyssey -- 211,05 TL
Assassin's Creed Origins -- 84,00 TL
Assassin's Creed Rogue Remastered -- 64,00 TL
Assassin's Creed Syndicate -- 44,00 TL
Assassin's Creed Unity -- 44,00 TL
Child of Light -- 34,00 TL
Far Cry 4 -- 44,00 TL
FAR CRY PRIMAL - APEX EDITION -- 44,00 TL
Far Cry New Dawn -- 188,30 TL (PS Plus ile ekstra %5 indirim)
Far Cry 5 -- 84,00 TL
For Honor Complete Edition -- 159,00 TL
South Park: The Stick of Truth -- 64,00 TL
South Park: The Fractured but Whole -- 64,00 TL
The Crew 2 Standard Edition -- 79,00 TL
The Division 2 - Standard Edition -- 159,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 indirim)
Trials Rising -- 56,00 TL
Watch Dogs 2 -- 69,00 TL
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Ubisoft_Oyunlarina_indirim-96242.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle