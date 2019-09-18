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    PS Store'da Ubisoft oyunlarına özel indirimler

    Ubisoft oyunları PlayStation Store'da indirime girdi. Popüler birçok yapımda %65'e varan indirimler var.
    1 sa.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony Avrupa, PlayStation Store'da Ubisoft oyunlarına özel yeni bir kampanya başlattı. Ubisoft'un son çıkan popüler oyunları da dahil olmak üzere birçok yüksek kalite yapımda %65'e varan indirimler dikkat çekiyor.

    The Division 2 şu anda 469 TL yerine 159 TL'ye satın alınabiliyor. Şubat ayında piyasaya sürülen Far Cry New Dawn ise 188 TL'ye inmiş. Ayrıca Assassin's Creed serisi, Crew 2, Watch Dogs 2 gibi oyunlarda da yine önemli indirimler var.

    Ubisoft indirimleri 3 Ekim'e kadar devam edecek. PlayStation Blog'taki sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:

    Assassin’s Creed The Ezio Collection -- 79,00 TL
    Assassin's Creed III Remastered -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 indirim)
    Assassin's Creed IV Black Flag - Standard Edition -- 27,00 TL
    Assassin's Creed Odyssey -- 211,05 TL
    Assassin's Creed Origins -- 84,00 TL
    Assassin's Creed Rogue Remastered -- 64,00 TL
    Assassin's Creed Syndicate -- 44,00 TL
    Assassin's Creed Unity -- 44,00 TL
    Child of Light -- 34,00 TL
    Far Cry 4 -- 44,00 TL
    FAR CRY PRIMAL - APEX EDITION -- 44,00 TL
    Far Cry New Dawn -- 188,30 TL (PS Plus ile ekstra %5 indirim)
    Far Cry 5 -- 84,00 TL
    For Honor Complete Edition -- 159,00 TL
    South Park: The Stick of Truth -- 64,00 TL
    South Park: The Fractured but Whole -- 64,00 TL
    The Crew 2 Standard Edition -- 79,00 TL
    The Division 2 - Standard Edition -- 159,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 indirim)
    Trials Rising -- 56,00 TL
    Watch Dogs 2 -- 69,00 TL 


    https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Ubisoft_Oyunlarina_indirim-96242.htm Yorum Yaz
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    keremec 1 sa.
    Assassin's Creed® Odyssey - GOLD EDITION 219,00 TL
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