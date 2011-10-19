PS Vita 22 Şubat'ta Avrupa pazarında

Haber Editörü
Sony'nin taşınabilir konsol pazarında liderliği ele geçirmek amacıyla hazırladığı yeni nesil oyun konsolu PS Vita modelinin çıkış tarihleri netleşmeye başlıyor.
5 inçlik dokunmatik OLED ekran, ön ve arka dokunmatik paneller, WiFi, 3G, dual analog kol, çift kamera, 4 çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, 512 MB RAM özelliklerine sahip PS Vita ile oyuncular birbirleri arasında sohbet ederken, Facebook, Foursquare, Skype ve Twitter gibi sosyal ağlarda skorlarını paylaşabiliyor, iletişim kurabiliyor.
PS Vita modelini ilk olarak Japon oyunseverler satın alacak. Aralık ayında Japonya'da piyasaya sürülecek model isteğe bağlı 3G/WiFi versiyonuyla satılacak. 22 Şubat'ta ise ABD, Kanada, Latin Amerika ve Avrupa pazarında boy gösterecek.
ABD pazarı için 3G versiyonunu AT&T operatörü 249$'dan satarken WiFi versiyonu ise 299$'dan alıcı bulacak.
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299$ 3G&WiFi
249$ WiFi
haberde hata var evet ama sizin yazdığınızda da hata var. 3g versiyonunda sadece 3g bulunurken wifi versiyonunda hem 3g hemde wifi bağlantı var. bu yüzden wifi versiyonunun fiyatı fazla
hayır hata sende
tek 3g li model yok
wifi-3g ve sadece wifi'li versiyonu var.
PS3'de 256MB RAM olduğunu bilmiyorsun sanırsam? Şu oyun konsollarını telefonlarla kıyaslamayı ne zaman bırakacaksınız çok merak ediyorum.
Aynı anda 1 oyun oynayacağına göre 512Mb ram yeterli. Android değil ki bu 2 misli ram tüketsin!
Kontrat ile satılan daha ucuz olması lazım değil mi?
Haberde hata var. 3g olan 299 wifi 249 dolar.