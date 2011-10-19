PS Vita 22 Şubat'ta Avrupa pazarında

Sony'nin taşınabilir konsol pazarında liderliği ele geçirmek amacıyla hazırladığı yeni nesil oyun konsolu PS Vita modelinin çıkış tarihleri netleşmeye başlıyor.





5 inçlik dokunmatik OLED ekran, ön ve arka dokunmatik paneller, WiFi, 3G, dual analog kol, çift kamera, 4 çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, 512 MB RAM özelliklerine sahip PS Vita ile oyuncular birbirleri arasında sohbet ederken, Facebook, Foursquare, Skype ve Twitter gibi sosyal ağlarda skorlarını paylaşabiliyor, iletişim kurabiliyor.





PS Vita modelini ilk olarak Japon oyunseverler satın alacak. Aralık ayında Japonya'da piyasaya sürülecek model isteğe bağlı 3G/WiFi versiyonuyla satılacak. 22 Şubat'ta ise ABD, Kanada, Latin Amerika ve Avrupa pazarında boy gösterecek.





ABD pazarı için 3G versiyonunu AT&T operatörü 249$'dan satarken WiFi versiyonu ise 299$'dan alıcı bulacak.