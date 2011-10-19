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PS Vita 22 Şubat'ta Avrupa pazarında

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,5b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin taşınabilir konsol pazarında liderliği ele geçirmek amacıyla hazırladığı yeni nesil oyun konsolu PS Vita modelinin çıkış tarihleri netleşmeye başlıyor.

5 inçlik dokunmatik OLED ekran, ön ve arka dokunmatik paneller, WiFi, 3G, dual analog kol, çift kamera, 4 çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemci, 512 MB RAM özelliklerine sahip PS Vita ile oyuncular birbirleri arasında sohbet ederken, Facebook, Foursquare, Skype ve Twitter gibi sosyal ağlarda skorlarını paylaşabiliyor, iletişim kurabiliyor.

PS Vita modelini ilk olarak Japon oyunseverler satın alacak. Aralık ayında Japonya'da piyasaya sürülecek model isteğe bağlı 3G/WiFi versiyonuyla satılacak. 22 Şubat'ta ise ABD, Kanada, Latin Amerika ve Avrupa pazarında boy gösterecek. 

ABD pazarı için 3G versiyonunu AT&T operatörü 249$'dan satarken WiFi versiyonu ise 299$'dan alıcı bulacak. 

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XGNUX 7 yıl
Şu konsollarla bilgisayar ve akıllı telefonları kıyaslayanlara sesleniyorum, ps3 ve xbox'a bakın onlarında ram'ları düşüktür ve gayette güzel bir şekilde çalışıyor demekki yetiyor boşuna yazıp çizmeyin.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşım akıl var mantık var
299$ 3G&WiFi
249$ WiFi
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mrbilgisayar 8 yıl
can_66
muratremix
merich3G versiyonu, wifi olandan daha mı ucuz olacak? İlginç!
Haberde hata var. 3g olan 299 wifi 249 dolar.
Kontrat ile satılan daha ucuz olması lazım değil mi?

haberde hata var evet ama sizin yazdığınızda da hata var. 3g versiyonunda sadece 3g bulunurken wifi versiyonunda hem 3g hemde wifi bağlantı var. bu yüzden wifi versiyonunun fiyatı fazla
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KKochaKK 8 yıl
wifi daha önemli.
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Axener 7 yıl mrbilgisayar
mrbilgisayar

can_66

muratremix
merich3G versiyonu, wifi olandan daha mı ucuz olacak? İlginç!
Haberde hata var. 3g olan 299 wifi 249 dolar.
Kontrat ile satılan daha ucuz olması lazım değil mi?


haberde hata var evet ama sizin yazdığınızda da hata var. 3g versiyonunda sadece 3g bulunurken wifi versiyonunda hem 3g hemde wifi bağlantı var. bu yüzden wifi versiyonunun fiyatı fazla

hayır hata sende

tek 3g li model yok
wifi-3g ve sadece wifi'li versiyonu var.
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teddybear01 8 yıl
komedi 4 çekirdekli işlemci kulan 512MB RAM KOY
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sleepnir 8 yıl
teddybear01

komedi 4 çekirdekli işlemci kulan 512MB RAM KOY

PS3'de 256MB RAM olduğunu bilmiyorsun sanırsam? Şu oyun konsollarını telefonlarla kıyaslamayı ne zaman bırakacaksınız çok merak ediyorum.
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TikaMasala 8 yıl teddybear01
teddybear01

komedi 4 çekirdekli işlemci kulan 512MB RAM KOY

Aynı anda 1 oyun oynayacağına göre 512Mb ram yeterli. Android değil ki bu 2 misli ram tüketsin!
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janparey 8 yıl
muratremix
Orijinalden alıntı: merich3G versiyonu, wifi olandan daha mı ucuz olacak? İlginç!
Haberde hata var. 3g olan 299 wifi 249 dolar.

Kontrat ile satılan daha ucuz olması lazım değil mi?
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merich 8 yıl
3G versiyonu, wifi olandan daha mı ucuz olacak? İlginç!
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TikaMasala 8 yıl merich
merich
3G versiyonu, wifi olandan daha mı ucuz olacak? İlginç!

Haberde hata var. 3g olan 299 wifi 249 dolar.
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escapethelife 8 yıl
Fiyatlar gayet iyi aslında ama burada ne olur kdv ötv falan hiç bi fikrim yok heralde baya bi tuzlu girecektir diye düşünüyorum. Birde böyle bir cihaz için 512mb ram sanki biraz kısa ömürlü olmuş gibi. çıktığında 2 sene sonra ne yapıcaklar onu merak ediyorum zaten baya bi zaman aralıklarında bir çıkıyor. şuan akıllı telefonlarda bile 1 gb ram var geçen gün 2gb görmüştüm yeni çıkacak bir modelde. bu cihaza 512 biraz az gözüküyor.
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