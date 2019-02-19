PS Vita dönemi sona eriyor: Sony üretimi durdurma kararı aldı

Sony Interactive Entartainment, el konsolu PlayStation Vita'nın Japonya'daki üretimine son veriyor. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan teknoloji devi, konsolun üretiminin yakın bir zamanda tamamıyla duracağını ve dağıtımına da son verileceğini açıkladı.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PS_Vita_Uretimi_Yakinda_Japonyada_Sona_Erecek-93568.htm

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PS Vita'nın şu anda Black ve Aqua Blue olmak üzere iki farklı modeli aktif bir şekilde satılıyor. Bu iki modelin dağıtımının durmasıyla birlikte Japonya'da artık PS Vita satışı yapılmayacak. Sony üretimin duracağı tarih için kesin konuşmadı ancak tahminler 2-3 ay sonrasına işaret ediyor. PlayStation 3 üretimi Mayıs 2017'de Japonya'da sona ermişti ve iki ay öncesinden buna benzer bir bildiride bulunulmuştu.Tabi Sony'nin dağıtımı durdurması konsolun hemen raflardan kalkacağı anlamına gelmiyor. Mağazalar bir süre daha ellerindeki PS Vita'ları satmaya devam edecek. Ancak elbette belli bir süre sonra artık Japonya'da PS Vita konsolu raflardan kaldırılacak. Ayrıca dünyanın geri kalan bölgelerinde de satışların yavaş yavaş durması bekleniyor.Sony, PlayStation Vita'yı hatırlayacağınız üzere 2011 yılında piyasaya sürmüştü. Çok büyük bir heyecan ve beklentiyle satışa sunulan konsol maalesef adeta ölü doğarak Sony'nin son yıllardaki en büyük hayal kırıklarından birisi oldu.Resmi satış rakamları açıklanmasa da konsolun dünya genelindearasında sattığı tahmin ediliyor. PS Vita'nın en büyük rakibisattı. Ayrıca Sony'nin bir önceki el konsolusatmıştı.