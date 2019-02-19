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PS Vita dönemi sona eriyor: Sony üretimi durdurma kararı aldı

Sony'nin konsol sektöründeki en büyük hayal kırıklığı olan PlayStation Vita, artık son dönemlerini yaşıyor. Konsolun Japonya'daki üretim ve dağıtımı yakında resmen sona erecek.
3 ay
5,2b
1
21
Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony Interactive Entartainment, el konsolu PlayStation Vita'nın Japonya'daki üretimine son veriyor. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan teknoloji devi, konsolun üretiminin yakın bir zamanda tamamıyla duracağını ve dağıtımına da son verileceğini açıkladı.

PS Vita'nın şu anda Black ve Aqua Blue olmak üzere iki farklı modeli aktif bir şekilde satılıyor. Bu iki modelin dağıtımının durmasıyla birlikte Japonya'da artık PS Vita satışı yapılmayacak. Sony üretimin duracağı tarih için kesin konuşmadı ancak tahminler 2-3 ay sonrasına işaret ediyor. PlayStation 3 üretimi Mayıs 2017'de Japonya'da sona ermişti ve iki ay öncesinden buna benzer bir bildiride bulunulmuştu.

Tabi Sony'nin dağıtımı durdurması konsolun hemen raflardan kalkacağı anlamına gelmiyor. Mağazalar bir süre daha ellerindeki PS Vita'ları satmaya devam edecek. Ancak elbette belli bir süre sonra artık Japonya'da PS Vita konsolu raflardan kaldırılacak. Ayrıca dünyanın geri kalan bölgelerinde de satışların yavaş yavaş durması bekleniyor.

Sony, PlayStation Vita'yı hatırlayacağınız üzere 2011 yılında piyasaya sürmüştü. Çok büyük bir heyecan ve beklentiyle satışa sunulan konsol maalesef adeta ölü doğarak Sony'nin son yıllardaki en büyük hayal kırıklarından birisi oldu.

Resmi satış rakamları açıklanmasa da konsolun dünya genelinde sadece 10-15 milyon adet arasında sattığı tahmin ediliyor. PS Vita'nın en büyük rakibi Nintendo 3DS ise tam 75 milyon adet sattı. Ayrıca Sony'nin bir önceki el konsolu PSP de 82 milyon adet satmıştı.
https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PS_Vita_Uretimi_Yakinda_Japonyada_Sona_Erecek-93568.htm Yorum Yaz
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nedensiz07 3 ay en beğenilen
Çıktığı dönem için beni deli gibi heyecanlandıran ve benim için son 7-8 yılın en güzel teknolojik cihazı idi.. Sony öyle bir cihaz yapmıştı ki, hani insan "ya şununla birde telefon edebilsek" diyordu.. Dokunmatik ekran, dokunmatik arka yüzey, ön kamera, hafıza kartı girişi, amoled ekran, tetik tuşları, Analoglar, wifi vs vs.. O kadar dolu bir cihazdı ki dönemi için insan oyuncu olmasa bile alıp birtane kullanmak istiyordu.. Ama işte bir firma düşünün ki; dönemi için böylesi bir cihazı ancak bu kadar kötü yönetip berbat edebilirdi..Kimin aklına gelir ki böylesi bir cihaz yapan firma ile bunu batıran firma aynı olsun
Çıktığı dönem için beni deli gibi heyecanlandıran ve benim için son 7-8 yılın en güzel teknolojik cihazı idi.. Sony öyle bir cihaz yapmıştı ki, hani insan "ya ş...
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eric13 3 ay
Mobil cihazlarla alakasi yok bknz nintendo. Sony adam akilli destek vermedi kesinlikle
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MHEC 3 ay
Telefonların gelişimi arasında söndü gitti alet. Güzel bir cihazdı aslında.
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cceviz 3 ay
İstikrarlı bir şekilde oyun çıkartmaya başlasınlar, şuanda bile deli gibi tutar. Potansiyeli çok yüksek.
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ramis78 3 ay
gelir yoksa üretimde yok maalesef.
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ymhaslaman 3 ay
Sony, PS oyunlarını destekli en az 512 gb'lık 6.2" bir cihaz çıkarsa ve o cihaza Dualshock bağlansa adınıda örneğin PSPhone koysa. Ortalığı tozu dumana katar.
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DH Misafiri 3 ay
Yahu bu cihazı az inceltip güncelleseler ve telefon özelliği ekleseler birde o salak kart sistemini sd karta çevirseler bugün hala satar hatta sadece telefon özelliği olsa yinede satar mesaj alıp veriyor cihaz ama sesli görüşme yapamıyor var mı bundan salak özellik gösterip vermemek gibi... Beter ol sony... hatta kullanıcısına kulak vermeyen bütün firmalar beter olsun.
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matraxzalim 3 ay DH Misafiri
Chat uygulamasiyla wifi uzerinen sesli görüşme yapilabiliyor hocam, gayet guzel aletti, sony destek vermediği için satmadı.
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Seyrim 3 ay
El konsolu şart.. Nintendo bunu gösterdi..
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frostburn 3 ay
sony'nin beceriksizliğidir net.
remote play bile cezbedici bir unsurdu ama telefonda da gayet hızlı çalışıyor remote play.
demek ki ps3 oyunlarını entegre etme fikri üzerinde durulsaymış başarılı olunabilirmiş ama nerde o kafa japonlarda.
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CWaRRioR 3 ay
Şu aleti Sony'nin vizyonsuzluğu bitirdi resmen. Potansiyeli vardı halbuki.
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K E N 3 ay
Klasik Sony hareketi olmuş.
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kymelria 3 ay
Sony nin el konsollarının yetersiz satış adetleri üzerine satılan ürünlere de kolayca cfw atılması İçerik üreticilerin mobil oyunlara kaymasına neden oldu. Desteklenmeyen platform da çöküşe geçti tabii.
Psp den aldığım keyfi mobilden alamadım hiç bir zaman.
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mahsur kalan adam 2 ay kymelria
Psp neyse de psvita daha yeni kırıldı sayılır
Hiç olmazsa mobil oyunlar çıksa cihaza hala satar
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darkhair 3 ay
vitayı biraz daha güncelleyip ps3 oyunlarını çalıştıracak bir düzeye getirseler nintendonun adı unutulur piyasada
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