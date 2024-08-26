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    Anlık Bildirim

    Sony gaza bastı: PSP geri mi dönüyor?

    Yeni bir iddiaya göre Sony, takın tarihte tanıtılan PlayStation Portal'ın başarısının ardından odağını el konsolu pazarına çevirdi. Yakında yeni bir PSP modeli görebiliriz. İşte detaylar...
    Sony gaza bastı: PSP geri mi dönüyor? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi oyun dünyasında taşınabilir cihazlara olan ilgi giderek artıyor. Sony ise, yakın tarihte duyurduğu Playstation Portal ile beklenmedik bir başarı elde etti. Üstelik PS5'e ihtiyaç duyması, yani tam bağımsız bir cihaz olmamasına rağmen. Şimdi bu başarı, tam bağımsız bir konsola işaret ediyor olabilir. 

    PSP geri mi dönüyor?

    Oyun endüstrisinin güvenilir isimlerinden Tom Henderson, Sony’nin PlayStation Portal’ın başarısının farkında olduğunu ve taşınabilir konsol pazarını yakından izlediğini belirtti. Bu da Nintendo Switch'in inanılmaz başarısı ve Steam Deck'in popülaritesi göz önüne alındığında, Sony'den tam teşekküllü bir taşınabilir konsol görebileceğimiz anlamına geliyor.

    Tabii ki bu iddia henüz resmi bir açıklamayla doğrulanmadı. Ancak Tom Henderson, mevcut taşınabilir cihaz pazarına "yakında çok daha fazla seçenek ve iyileştirme geleceğine" dikkat çekti. Kısaca PlayStation Portal’ın beklenmedik başarısı, Sony'nin taşınabilirlik stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir. Ancak, az önce de söylediğimiz gibi cihazın çıkışı için henüz kesin bir zaman dilimi vermek zor

    Sony’nin bu alanda uzun bir geçmişi olduğunu hatırlatalım. Daha önce PSP ve PS Vita ile taşınabilir konsol pazarında boy gösteren şirket, Nintendo Switch’in yükselişi ve cihazların kısıtlı oyun kütüphanesi nedeniyle pazardan çekilmişti. PlayStation Portal ise bu önceki cihazlardan farklı olarak bağımsız bir oyun konsolu değil, PS5’e bağlı bir uzaktan oynatma aracı olarak konumlandı.

    Hepimiz biliyoruz ki taşınabilir el konsolları günümüzde iyice popülerleşti. Bu alanda Nintendo Switch’in liderliği sürerken, Xbox’ın rekabete girmeyi planladığına dair söylentiler dolaşıyor. PC tarafında ise, Steam Deck'in ardından MSI Claw, ROG Ally ve yeni taşınabilir cihazları ile karşılaştık. Sony'nin bu rekabete katılıp katılmayacağını görmek içinse bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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