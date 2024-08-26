Sony gaza bastı: PSP geri mi dönüyor?

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi oyun dünyasında taşınabilir cihazlara olan ilgi giderek artıyor. Sony ise, yakın tarihte duyurduğu Playstation Portal ile beklenmedik bir başarı elde etti. Üstelik PS5'e ihtiyaç duyması, yani tam bağımsız bir cihaz olmamasına rağmen. Şimdi bu başarı, tam bağımsız bir konsola işaret ediyor olabilir.

PSP geri mi dönüyor?

Oyun endüstrisinin güvenilir isimlerinden Tom Henderson, Sony’nin PlayStation Portal’ın başarısının farkında olduğunu ve taşınabilir konsol pazarını yakından izlediğini belirtti. Bu da Nintendo Switch'in inanılmaz başarısı ve Steam Deck'in popülaritesi göz önüne alındığında, Sony'den tam teşekküllü bir taşınabilir konsol görebileceğimiz anlamına geliyor.

Tabii ki bu iddia henüz resmi bir açıklamayla doğrulanmadı. Ancak Tom Henderson, mevcut taşınabilir cihaz pazarına "yakında çok daha fazla seçenek ve iyileştirme geleceğine" dikkat çekti. Kısaca PlayStation Portal’ın beklenmedik başarısı, Sony'nin taşınabilirlik stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir. Ancak, az önce de söylediğimiz gibi cihazın çıkışı için henüz kesin bir zaman dilimi vermek zor

Sony’nin bu alanda uzun bir geçmişi olduğunu hatırlatalım. Daha önce PSP ve PS Vita ile taşınabilir konsol pazarında boy gösteren şirket, Nintendo Switch’in yükselişi ve cihazların kısıtlı oyun kütüphanesi nedeniyle pazardan çekilmişti. PlayStation Portal ise bu önceki cihazlardan farklı olarak bağımsız bir oyun konsolu değil, PS5’e bağlı bir uzaktan oynatma aracı olarak konumlandı.

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Hepimiz biliyoruz ki taşınabilir el konsolları günümüzde iyice popülerleşti. Bu alanda Nintendo Switch’in liderliği sürerken, Xbox’ın rekabete girmeyi planladığına dair söylentiler dolaşıyor. PC tarafında ise, Steam Deck'in ardından MSI Claw, ROG Ally ve yeni taşınabilir cihazları ile karşılaştık. Sony'nin bu rekabete katılıp katılmayacağını görmek içinse bir süre daha beklememiz gerekecek.

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