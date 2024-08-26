Sony gaza bastı: PSP geri mi dönüyor?

PSP geri mi dönüyor?
Oyun endüstrisinin güvenilir isimlerinden Tom Henderson, Sony’nin PlayStation Portal’ın başarısının farkında olduğunu ve taşınabilir konsol pazarını yakından izlediğini belirtti. Bu da Nintendo Switch'in inanılmaz başarısı ve Steam Deck'in popülaritesi göz önüne alındığında, Sony'den tam teşekküllü bir taşınabilir konsol görebileceğimiz anlamına geliyor.
Tabii ki bu iddia henüz resmi bir açıklamayla doğrulanmadı. Ancak Tom Henderson, mevcut taşınabilir cihaz pazarına "yakında çok daha fazla seçenek ve iyileştirme geleceğine" dikkat çekti. Kısaca PlayStation Portal’ın beklenmedik başarısı, Sony'nin taşınabilirlik stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir. Ancak, az önce de söylediğimiz gibi cihazın çıkışı için henüz kesin bir zaman dilimi vermek zor
Sony’nin bu alanda uzun bir geçmişi olduğunu hatırlatalım. Daha önce PSP ve PS Vita ile taşınabilir konsol pazarında boy gösteren şirket, Nintendo Switch’in yükselişi ve cihazların kısıtlı oyun kütüphanesi nedeniyle pazardan çekilmişti. PlayStation Portal ise bu önceki cihazlardan farklı olarak bağımsız bir oyun konsolu değil, PS5’e bağlı bir uzaktan oynatma aracı olarak konumlandı.
Hepimiz biliyoruz ki taşınabilir el konsolları günümüzde iyice popülerleşti. Bu alanda Nintendo Switch’in liderliği sürerken, Xbox’ın rekabete girmeyi planladığına dair söylentiler dolaşıyor. PC tarafında ise, Steam Deck'in ardından MSI Claw, ROG Ally ve yeni taşınabilir cihazları ile karşılaştık. Sony'nin bu rekabete katılıp katılmayacağını görmek içinse bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.