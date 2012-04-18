PS Vita satışları en düşük seviyeye geriledi

Sony'nin önce Japonya ardından ABD ve Avrupa'da piyasaya sürdüğü iddialı taşınabilir oyun PS Vita, ilk haftalardaki başarılı satışlarının ardından deyim yerindeyse dibe vurmuş durumda.





Vgchartz sitesinin analizine göre PS Vita bugüne kadar ki en düşük seviyeyi 7 Nisan'da biten son hafta itibariyle görmüş durumda. Son haftada global olarak 72 994 adet satış yapan PS Vita, önceki hafta 83 469 seviyesinde bir rakam yakalamıştı. Satışa sunulmasının üzerinden geçen yaklaşık 5 aylık süre zarfında PS Vita toplamda 1 milyon 863 binlik bir rakama ulaştı.





Son hafta Nintendo 3DS modeli ise 193 000 adet global satış ile PS Vita modelini ikiye katladı. Önceki haftaya göre düşüş gösterse de toplamda 17 milyon civarında bir seviyeye ulaşmış durumda.





Kendi ülkesinde de PS Vita en düşük satış rakamını gördü. Genelde Japonya'da ortalama olarak 9000 adedin altına inmeyen Vita, son hafta 8695 adetlik satış elde etti. 3DS modelinin ise 72 771 gibi bir rakamla yaklaşık 6 kat fark attığı görülüyor.





Yazılım satışlarında da tablo değişmiyor. Son hafta 113 800 adet yazılım ürünü satan PS Vita toplamda 2 milyon 400 bin sayısına ulaşmışken, 537 000 adet yazılım ürünü satan 3DS ise toplamda 35 milyon rakamını yakaladı.





Tablolara bakıldığında PS Vita konsolunun inişli çıkışlı bir grafik izlediği anlaşılıyor. Ancak son haftalarda aşağı doğru bir seyir var ve Sony firmasının mali problemler nedeniyle yaşadığı yeniden yapılanma burada da etkisini gösteriyor.