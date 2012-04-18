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PS Vita satışları en düşük seviyeye geriledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,7b
1
73
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin önce Japonya ardından ABD ve Avrupa'da piyasaya sürdüğü iddialı taşınabilir oyun PS Vita, ilk haftalardaki başarılı satışlarının ardından deyim yerindeyse dibe vurmuş durumda. 

Vgchartz sitesinin analizine göre PS Vita bugüne kadar ki en düşük seviyeyi 7 Nisan'da biten son hafta itibariyle görmüş durumda. Son haftada global olarak 72 994 adet satış yapan PS Vita, önceki hafta 83 469 seviyesinde bir rakam yakalamıştı. Satışa sunulmasının üzerinden geçen yaklaşık 5 aylık süre zarfında PS Vita toplamda 1 milyon 863 binlik bir rakama ulaştı.

Son hafta Nintendo 3DS modeli ise 193 000 adet global satış ile PS Vita modelini ikiye katladı. Önceki haftaya göre düşüş gösterse de toplamda 17 milyon civarında bir seviyeye ulaşmış durumda.

Kendi ülkesinde de PS Vita en düşük satış rakamını gördü. Genelde Japonya'da ortalama olarak 9000 adedin altına inmeyen Vita, son hafta 8695 adetlik satış elde etti. 3DS modelinin ise 72 771 gibi bir rakamla yaklaşık 6 kat fark attığı görülüyor.

Yazılım satışlarında da tablo değişmiyor. Son hafta 113 800 adet yazılım ürünü satan PS Vita toplamda 2 milyon 400 bin sayısına ulaşmışken, 537 000 adet yazılım ürünü satan 3DS ise toplamda 35 milyon rakamını yakaladı.

Tablolara bakıldığında PS Vita konsolunun inişli çıkışlı bir grafik izlediği anlaşılıyor. Ancak son haftalarda aşağı doğru bir seyir var ve Sony firmasının mali problemler nedeniyle yaşadığı yeniden yapılanma burada da etkisini gösteriyor.

http://www.vgchartz.com/ Yorum Yaz
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bozok_53_45 7 yıl en beğenilen
jibe
Demekki millete telefonlarındaki Angry Birds tarzı oyunlar yetiyormuş daha iyilerine gerek duymuyorlar.

hayır millet buna 1000 tl vermek istemiyor...
jibeDemekki millete telefonlarındaki Angry Birds tarzı oyunlar yetiyormuş daha iyilerine gerek duymuyorlar.hayır millet buna 1000 tl ...
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xxxx1 7 yıl
bozcan61
adamlar süper cihaz yaptılar ama bu kadar parayı verdikten sonra ps3 tercih ederim :)

ben bunu aynısını forumda yine bir vita haberine yamıştım...fakat muhalif fındık beyinler linç etmişlerdi mesajımı...
çokmu umrumdaydı değildi tabiki,yok bu el konsoluymuş mobilmiş arasında çok fark varmış zart zurt liseli gençler Babalarının paralarına yaslandıkları için 1000 lira nedir nasıl kazanılır şuğursuzca fiyatını savunuyorlardı...fiyatta bir kriterdir ve fiyatı aşırı pahalı 750 tl ye ps3 rahatlıkla var gb düşük vb...
hayır bunu almaklada bitmiyor,gideceksin birse Sony bellek kartı alacaksın onlarda bir mağaşa yakın,oyunları demedim daha...
bildiğim Sony ise fabrikada bekletir yine fiyat kırmaz...
bozcan61adamlar süper cihaz yaptılar ama bu kadar parayı verdikten sonra ps3 tercih ederim :)ben bunu aynısını forumda yine bir vita ...
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Virtual Reality 7 yıl
Sony ps vitanın kutusundan 32GB hafıza kartı, kılıf, ekran koruma filmi, yedek batarya + 1 oyun çıkmadığı sürece bu para verilmez.
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pudinkk 7 yıl
hiç acımadım,kullanıcılarını dava eden,sırf açıklarını kapatmak için oyunları storedan kaldıran ,oyunlara parasını verıp de tekrar ındırmelerını engelleyerek kullanıcılarına resmen eziyet eden onların paralarını çalan ,yani kısacası yediği kaba pisleyen bir firma için acıma duygusu geliştirmek çok mantık dışı olurdu.

Bilmeyenler varsa diye söylüyorum ps vitada homebrew kullanmak için kullanılan birkaç oyunu sony storedan kaldırdı ,sonra bu oyuna para veren onceden alan ancak homebrew bıle yapmaya nıyetı olmayan kullanıcılar makinelerini factory reset yapıp tekrar store a gıdıp parasını verdıklerı oyunu ındırmek ıstedıklerınde ındıremedıler.
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mentese44 7 yıl
Bilen bilmeyen kullanan kullanmayan sallamış :) hey maşallah..
15 dakikada oyun yükletenler, oyun yok diyenler..
En çok oyunla çıkış yapan konsol ünvanı var vitanın ama tabiki oyunlar pahalı, alınabilse uzun süre idare ettirecek iyi oyunlar var ama tabi yeterli değil e3 bekliyoruz..
Bu ülkede zaten herkes ya göklere çıkarır ya yerlere gömer.
Bundan dolayı hem başımızın üstü hemde ayağımızın altı müsaiittir, ama bir türlü eksisini artısını adam gibi söylemeyiz.
15 dakikada millet işletim sistemi kuruyor.
Psvita kullanıyorum ve eleştirecek birçok seçeneği var.
Pahalı evet, yazılımda gereken ilgiyi göstermiyor
Hala Türkçe menü yok, oyun hiç yok.(Pardon var pes 2012 indirdim vitaya o Türkçe arada psp oyunları psvitada güzel oluyor.)
Android oyunlarını ps oyunlarıyla karşılaştıranlar bi zahmet mario ile prensesin peşinden koşturmaya devam etsinler (Mario efsanedir küçümsemiyorum hatta arada oynarım :))
Erkanı parmaklayarak slay slay nereye kadar, o oyunlar eğlencelik oyunlar(birkaçı hariç)
oyun kültürü alan gerçek oyuncular ne dediğimi anlarlar.
Tüm android oyunlarını kratosun tırnağına kurban ederim.
Son olarak bunlar benim fikirlerim herkesin bakışı farklı, senin için uçak ulaşım aracı ama yamyamlar için konserve..
Onlar konserve hayali kursun, siz oyun oynayın ama gerçek oyun..
Uzattım, özet geçeyim: Pahalı alet ya bekle ya para biriktir, tabi hayatı oynayacaksan..
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phantom_coal 7 yıl
Cihaz pahali diyenlere sasiyorum , ps3 ile kiyaslayanin kafasina sasiyorum . Biri dev gibi , gidin ayni fiyata iphone alin anfry birds oynayin , kimse zorlamiyor. Ps3 icinde aynisini diyorlardi sony nin amirali.
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wustti 7 yıl
GT_55
wustti
GT_55
wustti ben çıktığında söyledim zaten millet kağıt üzerindeki özelliklere bakıp salya akıtıyor. uncharted a bakın millet kıyabeti koparttı grafik şöyle grafik böyle incelemelere baktım alakası yok ekranın küçük olmasına rağmen grafikler kötü (mobil olarak günümüze göre tamam iyi grafikler ama sony nin kastettiği ev konsolları seviyesinde grafik bu anlamda ev konsollarının yanına bile yaklaşamaz haa wii yi kastettiyse o başka)çıkış oyunu uncharted sonraki popiler oyuna bakın baloncuktan adamlar var patlıyorlar filan yahu bu ne kardeşim yapımcılar istese o oyunu şıp diye uyarlar cep telefonlarına tabletlere... zaten herkes yazmış hafıza kartı olaylarını filan. 3g desen adı var kendi yok o tarayıcının durumu nedir.. sözde online oyun oynanacak alet oyunlara girerken tüm online ayarları kapatıyor kapatmasa oyun açılmıyor e incelemede gördük 15-20 dk da bağlanamadı oyuna yükleme sürelerini gördük zaten dışarda ortalama bi otobüs-dolmuş-tramvay yolculuğu 30-45 dk dır 15 dk sı yüklemeyle geçiyor... yerim ben böyle cihazı... para verip kazığı yiyenlerde yok alamayanlar şöyle böyle bırakın bu ayakları görünen köy kılavuz istemez bu cihaz 600 tl bile etmez 32 lik kart + orijinal oyun + saklama kabı hepsi 450-500 tl ederi var 500 deseler 450 ye düşmesini beklerim ederi bu çünkü artık mobil olarak zaman geçirecek çok yol var uncharted ı evde adam gibi oynarım g.t kadar ekranda eciş bücüş oyanamak için 450 tl den 5 kuruş fazla vermem haa kutu içeriği de dediğim gibi olacak...
Bence 450 tl biraz pahalı olmuş.Bunun yanına bir tane de xperia s vermek lazım.Yoksa sony bu durumu kurtaramaz.
mantıklı eğer bu dediğini yapsaydı bu fiyatlara peynir ekmek gibi satardı oysa şu anda cihaz oyun çalıştırmaktan başka bişey yapmıyor yani online filan hak getire ama diğer mobil cahazlar tüm ihtayaçlara cevap veriyor ev konsolu değil ki bu oyunlara göre seçim yapayım mobil oyunlarda oynanablirlik ve eğlence önemli onuda diğer cihazlar yapıyor.. zaten mobil konsollar hakikaten önemli olsa adamlar ayrı olarak ciddi aaa oyun yaparlardı bakıyosunuz ya aynı oyun uyarlanmış ya da oyuna gereksiz bölümler ekleyap aynı oyunu kakalıyorlar yersen :) neyse vita ilk çıktığında yazmıştım fikrimi haklı çıktım şimdide yazıyorum bu cihazın gerçek değeri şu piyasada aynen dediğim gibidir :)
Orda farkındaysan ironi yaptım.Bir de mantıklı diyor hey Allahım ya...Sen harbi kafadan rahatsızsın sanırım.Hiçbir firma öyle donanımda ki cihazı o kadar aksesuar ile senin dediğin fiyatta satmaz.Şu hayal aleminden bir kurtul önce.Haklı çıkmış mış.Hadi be.Sen önce eline cihazı al bir iki oyun oyna ondan sonra konuş.Sanki alet çıkalı 2 yıl olmuşta, dediklerin bir bir çıkmış gibi konuşuyorsun.Tamam anladık çamurcusun ama o kadar da olmaz yav.Zaten çamur atmak için mesaj kastığın vitanın yükleme sürelerinin 15 dk. sürüyor demenden belli.Hiç bir şey bildiğin yok bari insanları yanlış yönlendirme.Vazgeç artık şu vita karalama kampanyandan..

evet kendi kafana göre ironi yapmışsın sözde ama dediklerin doğru şu cihazı telefonla birleştirse gerçektende çok satar. bu ironi filan değil gerçek. ha yok donanımı bu fiyata satmazmış bilmem ne evet satmaz nedenini de söyleyim senin gibiler yüzünden. oyun fiyatlarına ya da cep telefonu fiyatlarına bak 2000 küsürle geliyor 4-5 ayda 1700 e düşüyor daha da düşmeye devam ediyor 1 yıl içinde bu kadar fiyat düşürüp kar etmeye devam ediyorlar senin gibi insanlar olmasa fiyatlar daha uygun olur kraldan çok kralcılar var evet evet haklısın bu alet ps3 ten ve xbox tan daha iyi grafik veriyor evet evet hatta en az 2000 tl eder sadece cihaz donanıma baksana hangi telefonda var tabi ... elime alıp oyun oynayacakmışım hangi oyun yahu hangi oyun bi tek uncharted var adam gibi oda 30 kare anca çalışıyor... donanımhaberi takip ediyorsan aç bi vita incelemesini izli kendin bulabilirsin heralde videoyu bulamazsan bulup linkte koyarım vita incelemesinde özellikle mesut çevik in sözlerini iyi dinle yahi göz var nizam var görmesem inanacam o kadar iddialı konuşuyosunki tamam şu cihaza dünyanın parasını vermiş olabilirsin cihaz elindede patlamış olabilir ama el insaf kardeşim ha seni rahatlatacaksa cihazı pahalıya aldın ama ilk alanlardan biri oldun oyunlar çıkar ilerde seni anca öyle teselli edebilirim onun dışında yapacak bişey yok :)
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GT_55 7 yıl
Vitayı ister alır turşusunu kurarım, ister alır oyun oynamam,ister alır üstüne s.çarım.Sana soracak değilim ne alıp almayacağı mı?Şu an elimde patlayan bir cihaz yok.He sen alamadığın için hırs yapıp patlamış gibi düşünebilirsin.Benim gibiler bu cihazı beğenip aldıkları için kimse onların bu kararına karışamaz.Ya da onları keriz yerine koyamaz.2 aydır elimde olan cihazı mesut çeviğe soracak değilim.Hiç bir oyunun yükleme süresi 15 dk. değildir.İnceleme videosunda fifanın yükleme süreleri sırf net ile akalı bir sorun olduğu için o kadar uzun sürdü.Yoksa 10 sn. yi geçmez loading..İstersen sana şimdi fifanın yükleme sürelerini video çekip gösteririm ne kadar sürüp sürmüyeceğini.Sen bence artık yorum yapma.Çıpındıkça batıyorsun.Tamam telefon aşığı olabilirsin ama lütfen artık oyun konsolunun ne işe yaradığını bir öğren gel ondan sonra konuşalım.Üç yaşındaki çocuk bile anlar, senin vita konularına ne amaçla yazdığını..
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gfbekir 7 yıl
hak etti
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alpa07 7 yıl
Sen git vitaya özel hafıza kart çıkar.Millet sana çalısacaktı demi
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1ses1 7 yıl
Oyun yok. Bir makineyi oyun sattırır. Varmı oyun yok. Vita yı hack lesinler oyunlar bedava olsa ne olucak indirecek oyun yok. Tabiki buda mikinenin satmamasına neden.
Sony makinenin arkasında duracaz diyor satsın güven uyandırsın diye PAT 6.5 milyar doalr zarar açıklıyorlar. Kimse diyemezki yarın öbürkün destek veremiyoruz kapatıyoruz diye.
Gerçekten aldığım cihazddan öyle pişmanımki. Gerçi almasaydım diyorum. Aldık ne oyun var nede uğraşıcak farklı bir uygulama.
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GT_55 7 yıl
Söylemeden geçemeyeceğim.Haber editörümüzde vita ile ilgili her olumsuz haberi bir yerlerden bulup hemen paylaşıyor..Bundan önceki haberinde bundan bir farkı yoktu..Biraz daha dikkat lütfen..
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mceliker 7 yıl
bu aleti fiyat indirimi de kurtarmaz. oyunları ateş pahası. grafikleri de öyle aman aman değil. direct x 7 veya 8 oyunları ayarında. slim versiyonu çıkarsa, oyunlar çeşitlenirse en önemlisi korsan oyunun önü açılırsa o zaman iyi satışlar yapılabilir.
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wustti 7 yıl
GT_55
wustti ben çıktığında söyledim zaten millet kağıt üzerindeki özelliklere bakıp salya akıtıyor. uncharted a bakın millet kıyabeti koparttı grafik şöyle grafik böyle incelemelere baktım alakası yok ekranın küçük olmasına rağmen grafikler kötü (mobil olarak günümüze göre tamam iyi grafikler ama sony nin kastettiği ev konsolları seviyesinde grafik bu anlamda ev konsollarının yanına bile yaklaşamaz haa wii yi kastettiyse o başka)çıkış oyunu uncharted sonraki popiler oyuna bakın baloncuktan adamlar var patlıyorlar filan yahu bu ne kardeşim yapımcılar istese o oyunu şıp diye uyarlar cep telefonlarına tabletlere... zaten herkes yazmış hafıza kartı olaylarını filan. 3g desen adı var kendi yok o tarayıcının durumu nedir.. sözde online oyun oynanacak alet oyunlara girerken tüm online ayarları kapatıyor kapatmasa oyun açılmıyor e incelemede gördük 15-20 dk da bağlanamadı oyuna yükleme sürelerini gördük zaten dışarda ortalama bi otobüs-dolmuş-tramvay yolculuğu 30-45 dk dır 15 dk sı yüklemeyle geçiyor... yerim ben böyle cihazı... para verip kazığı yiyenlerde yok alamayanlar şöyle böyle bırakın bu ayakları görünen köy kılavuz istemez bu cihaz 600 tl bile etmez 32 lik kart + orijinal oyun + saklama kabı hepsi 450-500 tl ederi var 500 deseler 450 ye düşmesini beklerim ederi bu çünkü artık mobil olarak zaman geçirecek çok yol var uncharted ı evde adam gibi oynarım g.t kadar ekranda eciş bücüş oyanamak için 450 tl den 5 kuruş fazla vermem haa kutu içeriği de dediğim gibi olacak...
Bence 450 tl biraz pahalı olmuş.Bunun yanına bir tane de xperia s vermek lazım.Yoksa sony bu durumu kurtaramaz.

mantıklı eğer bu dediğini yapsaydı bu fiyatlara peynir ekmek gibi satardı oysa şu anda cihaz oyun çalıştırmaktan başka bişey yapmıyor yani online filan hak getire ama diğer mobil cahazlar tüm ihtayaçlara cevap veriyor ev konsolu değil ki bu oyunlara göre seçim yapayım mobil oyunlarda oynanablirlik ve eğlence önemli onuda diğer cihazlar yapıyor.. zaten mobil konsollar hakikaten önemli olsa adamlar ayrı olarak ciddi aaa oyun yaparlardı bakıyosunuz ya aynı oyun uyarlanmış ya da oyuna gereksiz bölümler ekleyap aynı oyunu kakalıyorlar yersen :) neyse vita ilk çıktığında yazmıştım fikrimi haklı çıktım şimdide yazıyorum bu cihazın gerçek değeri şu piyasada aynen dediğim gibidir :)
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dievas 7 yıl
fiyatın düşmesi gerektiği gibi yeni oyunlarında gelmesi gerekli.
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GT_55 7 yıl wustti
wustti

GT_55

wustti ben çıktığında söyledim zaten millet kağıt üzerindeki özelliklere bakıp salya akıtıyor. uncharted a bakın millet kıyabeti koparttı grafik şöyle grafik böyle incelemelere baktım alakası yok ekranın küçük olmasına rağmen grafikler kötü (mobil olarak günümüze göre tamam iyi grafikler ama sony nin kastettiği ev konsolları seviyesinde grafik bu anlamda ev konsollarının yanına bile yaklaşamaz haa wii yi kastettiyse o başka)çıkış oyunu uncharted sonraki popiler oyuna bakın baloncuktan adamlar var patlıyorlar filan yahu bu ne kardeşim yapımcılar istese o oyunu şıp diye uyarlar cep telefonlarına tabletlere... zaten herkes yazmış hafıza kartı olaylarını filan. 3g desen adı var kendi yok o tarayıcının durumu nedir.. sözde online oyun oynanacak alet oyunlara girerken tüm online ayarları kapatıyor kapatmasa oyun açılmıyor e incelemede gördük 15-20 dk da bağlanamadı oyuna yükleme sürelerini gördük zaten dışarda ortalama bi otobüs-dolmuş-tramvay yolculuğu 30-45 dk dır 15 dk sı yüklemeyle geçiyor... yerim ben böyle cihazı... para verip kazığı yiyenlerde yok alamayanlar şöyle böyle bırakın bu ayakları görünen köy kılavuz istemez bu cihaz 600 tl bile etmez 32 lik kart + orijinal oyun + saklama kabı hepsi 450-500 tl ederi var 500 deseler 450 ye düşmesini beklerim ederi bu çünkü artık mobil olarak zaman geçirecek çok yol var uncharted ı evde adam gibi oynarım g.t kadar ekranda eciş bücüş oyanamak için 450 tl den 5 kuruş fazla vermem haa kutu içeriği de dediğim gibi olacak...
Bence 450 tl biraz pahalı olmuş.Bunun yanına bir tane de xperia s vermek lazım.Yoksa sony bu durumu kurtaramaz.


mantıklı eğer bu dediğini yapsaydı bu fiyatlara peynir ekmek gibi satardı oysa şu anda cihaz oyun çalıştırmaktan başka bişey yapmıyor yani online filan hak getire ama diğer mobil cahazlar tüm ihtayaçlara cevap veriyor ev konsolu değil ki bu oyunlara göre seçim yapayım mobil oyunlarda oynanablirlik ve eğlence önemli onuda diğer cihazlar yapıyor.. zaten mobil konsollar hakikaten önemli olsa adamlar ayrı olarak ciddi aaa oyun yaparlardı bakıyosunuz ya aynı oyun uyarlanmış ya da oyuna gereksiz bölümler ekleyap aynı oyunu kakalıyorlar yersen :) neyse vita ilk çıktığında yazmıştım fikrimi haklı çıktım şimdide yazıyorum bu cihazın gerçek değeri şu piyasada aynen dediğim gibidir :)



Orda farkındaysan ironi yaptım.Bir de mantıklı diyor hey Allahım ya...Sen harbi kafadan rahatsızsın sanırım.Hiçbir firma öyle donanımda ki cihazı o kadar aksesuar ile senin dediğin fiyatta satmaz.Şu hayal aleminden bir kurtul önce.Haklı çıkmış mış.Hadi be.Sen önce eline cihazı al bir iki oyun oyna ondan sonra konuş.Sanki alet çıkalı 2 yıl olmuşta, dediklerin bir bir çıkmış gibi konuşuyorsun.Tamam anladık çamurcusun ama o kadar da olmaz yav.Zaten çamur atmak için mesaj kastığın vitanın yükleme sürelerinin 15 dk. sürüyor demenden belli.Hiç bir şey bildiğin yok bari insanları yanlış yönlendirme.Vazgeç artık şu vita karalama kampanyandan..
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E_Aydin35 7 yıl
İyi olsun! illaki füşürüceksiniz o fiyatları, bizde alıcaz :)
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DH Misafiri 7 yıl
iyi bir cihaz, ancak bir yakın arkadaşım, telefonla görüşme özelliğini desteklemediği için almaktan vazgeçmişti bunu. artık insanlar isviçre çakısı misali herşeyi içinde olan cihazları tercih ediyor olabilir. pazarı iyi yoklamak gerekiyor mobixir.com/...
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