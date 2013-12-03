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PS4 15 günde 2.1 milyon adet sattı

5 yıl
1,2b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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PS4 15 günde 2.1 milyon adet sattı

PlayStation 4 ve Xbox One cihazlarının satışa çıkması ile resmen başlayan yeni nesil konsol savaşlarında son satış rakamları da yavaş yavaş gelmeye başladı. 

PS4 konsolunun piyasaya çıkışının üzerinden yaklaşık 18 gün geçti ve firmanın ilk 15 gündeki konsol satışı 2.1 milyon olarak gerçekleşti. 15 Kasım'da Amerika ve Kanada'da satışa çıkan PS4 ilk 24 saatte 1 milyon adet satış yapmıştı. Daha sonra Avrupa ve Latin Amerika'da 30 ülkeye daha yayılan PS4 biraz yavaşladı ve 1 Aralık itibariyle 2.1 milyon rakamına ulaştı.

Sony grubu başkanı Andrew House, PlayStation blogundan bir mektup yayınlayarak elde edilen başarı için çalışanlarını kutladı ve tüketicilere de teşekkür etti. 

Rakibi Xbox One ise 22 Kasım itibariyle 13 ülkede satışa sunulmuştu ve o da 24 saatten az bir sürede bir milyon adet satış rakamına ulaşmıştı. Ancak sonraki günlerde erişilen satış rakamlarının rekabette daha belirleyici olduğu belirtiliyor. Microsoft tarafında ise ne tür ilerlemeler kaydedildi şimdilik bilinmiyor. 

http://blog.us.playstation.com/2013/12/03/ps4-global-sales-update/ Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen DALLAMAX
DALLAMAX

Ps3 ün kasasını değiştirmişler ps4 diye millete satıyorlar. Kerizlerde mağazada satın alabilmek için birbirlerini eziyorlar. Bu insanoğlunu anlamak zor : )

Aynen PS3'ün kasasını değiştirdiler PS4 diye satıyorlar. 2 milyon insan mal zaten sen akıllısın.
DALLAMAXPs3 ün kasasını değiştirmişler ps4 diye millete satıyorlar. Kerizlerde mağazada satın alabilmek için birbirlerini eziyorlar. Bu ...
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panelci 5 yıl DALLAMAX
DALLAMAX

Ps3 ün kasasını değiştirmişler ps4 diye millete satıyorlar. Kerizlerde mağazada satın alabilmek için birbirlerini eziyorlar. Bu insanoğlunu anlamak zor : )

Tam sana birşey söyleyecektim ama nickin sus dedi. .
DALLAMAXPs3 ün kasasını değiştirmişler ps4 diye millete satıyorlar. Kerizlerde mağazada satın alabilmek için birbirlerini eziyorlar. Bu...
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3 Yanıt Yanıtla +51
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bluelabel 5 yıl
Microsoft'un da yardımlarını unutmamak lazım, bu kadar fazla satması için en az Sony kadar çalıştılar...


3 Yanıt Yanıtla +25
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rcelik21 5 yıl
Türkiye'de resmi olarak satışa sunuldu mu arkadaşlar nerden alabiliriz?
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RedLabel 5 yıl
Komedi, alt seviye oyun bilgisayari, Amd direk kendi adiyla cikartsa nasil olurdu merak konusu. 1 senedir ucuza topladigim amd x4 islemcili hd 7850 ekran kartli 8gb ramli makinami kullaniyorum, bazi oyunlarda kasmaya basladi, bunlar ayni donanimi ustelik xbox ve ps4 diye iki farli isimle giydiriyorlar. Kimse kandirmasin kendini bugun icin bile epey yasli bir donanim 1 2 sene icinde iyice surunecek.
Guzel tarafi ise ikisi de bildigin x86 islemciler oldugundan konsol oyunlari artik kolayca pcye aktarilacak.
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Fear of the Dark 5 yıl
Şaşırmadım.
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abdulmusavvir 5 yıl
Adamların kendi verdikleri fiyatlar bile doğru değilki, amazon xbox one'ı 499 dolara satıyo, şu an almak imkansız. amazon.com/...
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omerfa 5 yıl
sonuçları oyunlar belirleyecek bence
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omerfa 5 yıl
sonuçları oyunlar belirleyecek bence
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senersongur 5 yıl
Artik bu konsolu kazik fiyattan alan aldi. Bundan sonra 700-800TL bandına gelince almak lazim. 3-4 ay sonra alinir yani.
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Beholder 5 yıl
İsviçre'de oturuyorum, almanya hemen dibimde, iki ülkede de PS4 yok. Ölümüne x360 taraftarıyım ama bu nesilde Ps4 alacağım bekliyorum.
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PsychicPower 5 yıl senersongur
senersongur
Artik bu konsolu kazik fiyattan alan aldi. Bundan sonra 700-800TL bandına gelince almak lazim. 3-4 ay sonra alinir yani.

Çok beklersin 3-4 ay sonra 700-800'lere inmesini
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Jül Sezar 5 yıl
Sonra sony niye fakir
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DH Misafiri 5 yıl
Suanda ps4 avrupada karaborsada. 650€ dan 2000€ ya kadar internette satiliyor. Alamayanlar ise en az 2 Ay beklemek zorunda :)
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phantom_coal 5 yıl
Xbox bitecek ,windows phone bitecek, windows bitecek,microsoft bitecek.
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