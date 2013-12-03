PS4 15 günde 2.1 milyon adet sattı





PlayStation 4 ve Xbox One cihazlarının satışa çıkması ile resmen başlayan yeni nesil konsol savaşlarında son satış rakamları da yavaş yavaş gelmeye başladı.





PS4 konsolunun piyasaya çıkışının üzerinden yaklaşık 18 gün geçti ve firmanın ilk 15 gündeki konsol satışı 2.1 milyon olarak gerçekleşti. 15 Kasım'da Amerika ve Kanada'da satışa çıkan PS4 ilk 24 saatte 1 milyon adet satış yapmıştı. Daha sonra Avrupa ve Latin Amerika'da 30 ülkeye daha yayılan PS4 biraz yavaşladı ve 1 Aralık itibariyle 2.1 milyon rakamına ulaştı.





Sony grubu başkanı Andrew House, PlayStation blogundan bir mektup yayınlayarak elde edilen başarı için çalışanlarını kutladı ve tüketicilere de teşekkür etti.





Rakibi Xbox One ise 22 Kasım itibariyle 13 ülkede satışa sunulmuştu ve o da 24 saatten az bir sürede bir milyon adet satış rakamına ulaşmıştı. Ancak sonraki günlerde erişilen satış rakamlarının rekabette daha belirleyici olduğu belirtiliyor. Microsoft tarafında ise ne tür ilerlemeler kaydedildi şimdilik bilinmiyor.

http://blog.us.playstation.com/2013/12/03/ps4-global-sales-update/