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PS4 satışları 70 milyonu geride bıraktı

Artık PS4 Pro ile birlikte önceki nesil konsol haline gelen PS4 konsolu satış konusunda ise hız kesmiyor. Konsolun satış rakamları 70 milyon barajını geride bıraktı.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Konsol dünyasında Xbox One X fırtınası esmeye devam ederken Sony de pazardaki hakimiyetini pekiştirmeye devam ediyor. Firma önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

PS4 konsolu ne kadar sattı?

Firmadan yapılan açıklamaya göre PS4 konsolu, 2013 sonlarında piyasaya çıktığından bu yana toplamda 70 milyon satış rakamını geride bıraktı. Haziran ayında konsol 60.4 milyon adet satmıştı. Aradan geçen 6 ayda 10.2 milyon daha konsol satılmış oldu. Ayrıca toplam oyun sayısı da 617 milyon civarına ulaştı.

Bu önemli rakamın yanında oyuncuların oyun satın alma oranlarında da rekor elde edildi. PS4 konsolunun oyun benimsetme oranı yüzde 8.7 seviyesine çıkmış durumda. Yani bir kullanıcı bugüne kadar ortalama 9 civarında konsol oyunu satın almış durumda.

Ayrıca Bkz. "PUBG Çöl Haritası yeni bir silahla buluşuyor: R45 Revolver!"

Herkesin bildiği gibi üreticiler konsol satışlarından kar elde edecek bir strateji benimsemiyor. Sıfır kar veya zarar ile satılan konsolların asıl amacı oyunculara oyunları benimsetmek. Elde edilen rakamlar da bunu gösterir nitelikte.

Sony aslında zincire bir halka daha eklemeyi başardı diyebiliriz. PS4 kitlesinin artması PS VR sanal gerçeklik kaskına da büyük katkı yaptı. Bugüne kadar toplamda 2 milyon PS VR satışı gerçekleşti.

Kask satışları ise sanal gerçeklik oyunlarını tetikledi. Geliştiriciler kask için 150 civarında oyun piyasaya sürdü. Bu oyunlar da toplamda 12.2 milyon adet sattı. Yani konsol ve konsol oyunları ile kask ve kask oyunları birbirini tetikler vaziyette. 

 

https://www.tweaktown.com/news/60082/ps4-sales-surpass-70-million-units-massive-attach-rate/index.html Yorum Yaz
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tanreall 1 yıl en beğenilen
Microsoft, Türkiye'ye değer vermiyor. Sony, Türkçe'ye verdiği değer ile çok kıymetli ve saygıdeğer bir firma. Bütçe ayırıp oyunları Türkçe dublaj ile çıkartıyor, en kötü ihtimalle Türkçe altyazı seçeneği sunuyor. Türkiye'de alınması gereken konsol PlayStation.
Microsoft, Türkiye'ye değer vermiyor. Sony, Türkçe'ye verdiği değer ile çok kıymetli ve saygıdeğer bir firma. Bütçe ayırıp oyunları Türkçe dublaj ile çıkartıyor...
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3 Yanıt Yanıtla +26
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INumber1OneI 1 yıl
ps5 i sabırsızlıkla bekliyoruz ama oda 2021de gelicek diyorlar
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JoeyBane 1 yıl
2 milyon VR satışı ciddi manada yüksek bir sayı. VR'ın tadını alan ona uygun oyunlar da isteyecektir. Bu da bağlılık ve kazancı arttıracaktır. Playstation tarafında Sony için güzel günler görülüyor.
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FerdosParadise 1 yıl
Yaşasın..
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hacı.basat 1 yıl
Haber "Konsol dünyasında Xbox One X fırtınası esmeye devam ederken" diye başlamış, halbuki Xbox One X çıktıktan sonra xbox satış oranları diğer iki rakibine oranla düştü, an itibariyle rakiplerden PS4 iki katından daha fazla satışa sahip. PS4 70 milyon ve Xbox'un 35 milyonu kaç ay sonra yakalayacağı bilinmez, o sürede PS4 farkı daha fazla açacak gibi duruyor. Asıl sürpriz Nintendo Switch'de gerçekleşti, piyasaya sonradan girmesine rağmen bir çok haber bu satış hızıyla Xbox'u geçeceğini söylüyor.
İşin gerçeği Xbox konsolları satış rakamlarinda tüm nesillerde sonuncuydu, şimdi Nintendo Switch'de gelip geçerse bu lanetinden kurtulamamış olacak.
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esmerbuyucu 1 yıl hacı.basat
GameCube 21,74 milyon, orijinal Xbox 24,65 milyon. Sonuncuymuş cidden. PS3 zaten Xbox 360 satışlarını beşe katladı. Xbox lanetli, Microsoft çöp ne de olsa...
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tanreall 1 yıl en beğenilen
Microsoft, Türkiye'ye değer vermiyor. Sony, Türkçe'ye verdiği değer ile çok kıymetli ve saygıdeğer bir firma. Bütçe ayırıp oyunları Türkçe dublaj ile çıkartıyor, en kötü ihtimalle Türkçe altyazı seçeneği sunuyor. Türkiye'de alınması gereken konsol PlayStation.
3 Yanıt Yanıtla +26
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esmerbuyucu 1 yıl tanreall
tanreall
Microsoft, Türkiye'ye değer vermiyor. Sony, Türkçe'ye verdiği değer ile çok kıymetli ve saygıdeğer bir firma. Bütçe ayırıp oyunları Türkçe dublaj ile çıkartıyor, en kötü ihtimalle Türkçe altyazı seçeneği sunuyor. Türkiye'de alınması gereken konsol PlayStation.

Mesela Horizon Zero Dawn fena bir Türkçe'ye sahip.
1 Yanıt Yanıtla +1
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tobepeople 1 yıl tanreall
Orijinalden alıntı: tanreall

Microsoft, Türkiye'ye değer vermiyor. Sony, Türkçe'ye verdiği değer ile çok kıymetli ve saygıdeğer bir firma. Bütçe ayırıp oyunları Türkçe dublaj ile çıkartıyor, en kötü ihtimalle Türkçe altyazı seçeneği sunuyor. Türkiye'de alınması gereken konsol PlayStation.

Yapılması gerekeni yapıyor diye ödüllendirmenin mantığı yok ,diğerlerinin yapmaması sorun aslında ancak hükümet el atıp ''ülkemde oyun ya da konsol satacaksanız bunun için oyunları Türkçe yapmak zorundasınız'' desin bak gör, nasıl paşa paşa yapıyorlar! Japonlar da bize yakın nüfus olarak ancak onları neredeyse her oyunu çeviriliyor. Ayrıca içler acısı konsolların satışları ,eskiden 1983 de Nes 70 milyon satmıştı ki o zaman ki oyuncu kitlesi bunun yüzde biri idi.. PS2 2000 yılında 160 milyon satmıştı en basitinden. Bu yüzden olması gerekenin çok altında kalmış bence yarım milyar satış potansiyeli olan bir konsolu 70 milyon satıyorlar bunun övünülecek bir şeyi bence yani 18 yıl geride kalmış 160 milyon satmış şuan en az 250 milyon olması lazımdı
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TheNewAtilla 1 yıl tanreall
Eğer sadece konsoldan oyun oynayacak bir oyuncu olsam xbox alırım. Ea acces ve gamepass sayesinde çok daha ucuza oyun oynayabiliyorsun. Live gold da daha fazla oyun veriyor.
Ve kumandası çok ergonomik. Ps4 kolu ile 2 saat oynayınca elim ağrımaya başlıyor. Bu rahatsızlık önceki ps kollarında bile yoktu.
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