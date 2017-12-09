PS4 satışları 70 milyonu geride bıraktı

Konsol dünyasında Xbox One X fırtınası esmeye devam ederken Sony de pazardaki hakimiyetini pekiştirmeye devam ediyor. Firma önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

PS4 konsolu ne kadar sattı?

Firmadan yapılan açıklamaya göre PS4 konsolu, 2013 sonlarında piyasaya çıktığından bu yana toplamda 70 milyon satış rakamını geride bıraktı. Haziran ayında konsol 60.4 milyon adet satmıştı. Aradan geçen 6 ayda 10.2 milyon daha konsol satılmış oldu. Ayrıca toplam oyun sayısı da 617 milyon civarına ulaştı.

Bu önemli rakamın yanında oyuncuların oyun satın alma oranlarında da rekor elde edildi. PS4 konsolunun oyun benimsetme oranı yüzde 8.7 seviyesine çıkmış durumda. Yani bir kullanıcı bugüne kadar ortalama 9 civarında konsol oyunu satın almış durumda.

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Herkesin bildiği gibi üreticiler konsol satışlarından kar elde edecek bir strateji benimsemiyor. Sıfır kar veya zarar ile satılan konsolların asıl amacı oyunculara oyunları benimsetmek. Elde edilen rakamlar da bunu gösterir nitelikte.

Sony aslında zincire bir halka daha eklemeyi başardı diyebiliriz. PS4 kitlesinin artması PS VR sanal gerçeklik kaskına da büyük katkı yaptı. Bugüne kadar toplamda 2 milyon PS VR satışı gerçekleşti.

Kask satışları ise sanal gerçeklik oyunlarını tetikledi. Geliştiriciler kask için 150 civarında oyun piyasaya sürdü. Bu oyunlar da toplamda 12.2 milyon adet sattı. Yani konsol ve konsol oyunları ile kask ve kask oyunları birbirini tetikler vaziyette.