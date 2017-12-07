PUBG Çöl Haritası yeni bir silahla buluşuyor: R45 Revolver!

Steam üzerinde anlık oyuncu sayısı olsun 24 milyon üzerinde satış rakamları olsun rekorlara imza atan PUBG, dünyanın en popüler bilgisayar oyunu olmaya devam ediyor. Şimdi yeni harita için önemli bir gelişme yaşandı.
R45 Revolver ne sunuyor?
PUBG için gelecek yeni çöl haritasında özel bir silah da olacak. Henüz yeni güncelleme ile ilgili detaylar bilinmiyor ancak Nvidia, GeForce.com üzerinden özel bir duyuru yaparak yeni silahın müjdesini verdi.
Yeni R45 silah altı atışlı bir revolver ve 45 ACP cephaneli yapıya uygun olarak bir hızlandırıcı ile birlikte geliyor. Red dot sight eklentisini de destekliyor. Yeni R45, bir world spawn silahı olarak yalnızca yeni çöl haritasında yer alacak ve eski R1895 revolver'in yerini alacak.Ayrıca Bkz. "Black Mirror dördüncü sezonu 29 Aralık tarihinde geliyor"
Bildiğiniz üzere PUBG, NVIDIA ShadowPlay Highlights özelliğini destekleyen bir oyun ve bunun sayesinde R45 ile de yaptığınız tüm önemli anları, kill’leri, head-shot’ları otomatik olarak bilgisayarınıza kaydetmeye devam edebiliyor olacaksınız. Bunun yanısıra, bir diğer NVIDIA’ya özel durum ise: 4K'da PUBG oynamak için bir GeForce GTX 1080 Ti GPU'ya ihtiyacın olunması.
Gün içerisinde tanıtılması beklenen büyük güncellemede yeni çöl haritası ise daha düz bir zemin, sayısı arttırılmış binalar ile kentleşmeye doğru giden bir konsept sunacak. Ayrıca yeni yapılar ve eklentilerin de olması bekleniyor.
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Ekran kartınız nedir ? Ben HD7850 ile 720p'de 60FPS alıyordum. Şimdiyse RX580 ile FullHD Ultra'da 60FPS alıyorum. Oyun ayarlarıyla uğraşın, hepsini very low'a alın, olmazsa çözünürlüğü biraz azaltın, oynanacak duruma gelecektir. Ben HD7850 ile oynayabildiysem bir yolu var demektir.
Bunda hizlandirici var, butun mermileri tek hamlede takacaktir.
Şöyle bir hata veriyor:
A playerunknow's battlegrounds process has crash
we are very sorry that this crash occurred. Please help us truck down and fix this crash by providing detailed information about this.
1 Misafir
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