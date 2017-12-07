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PUBG Çöl Haritası yeni bir silahla buluşuyor: R45 Revolver!

Bugün itibariyle resmen duyurulması beklenen Playerunknown’s Battlegrounds oyununun güncelleme paketi ile yeni bir çöl haritası ve R45 revolver silahı geliyor.
1 yıl
4,2b
1
17
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Steam üzerinde anlık oyuncu sayısı olsun 24 milyon üzerinde satış rakamları olsun rekorlara imza atan PUBG, dünyanın en popüler bilgisayar oyunu olmaya devam ediyor. Şimdi yeni harita için önemli bir gelişme yaşandı.

R45 Revolver ne sunuyor?

PUBG için gelecek yeni çöl haritasında özel bir silah da olacak. Henüz yeni güncelleme ile ilgili detaylar bilinmiyor ancak Nvidia, GeForce.com üzerinden özel bir duyuru yaparak yeni silahın müjdesini verdi.

Yeni R45 silah altı atışlı bir revolver ve 45 ACP cephaneli yapıya uygun olarak bir hızlandırıcı ile birlikte geliyor. Red dot sight eklentisini de destekliyor. Yeni R45, bir world spawn silahı olarak yalnızca yeni çöl haritasında yer alacak ve eski  R1895 revolver'in yerini alacak.

Ayrıca Bkz. "Black Mirror dördüncü sezonu 29 Aralık tarihinde geliyor"

Bildiğiniz üzere PUBG, NVIDIA ShadowPlay Highlights özelliğini destekleyen bir oyun ve bunun sayesinde R45 ile de yaptığınız tüm önemli anları, kill’leri, head-shot’ları otomatik olarak bilgisayarınıza kaydetmeye devam edebiliyor olacaksınız.  Bunun yanısıra, bir diğer NVIDIA’ya özel durum ise: 4K'da PUBG oynamak için bir GeForce GTX 1080 Ti GPU'ya ihtiyacın olunması.

Gün içerisinde tanıtılması beklenen büyük güncellemede yeni çöl haritası ise daha düz bir zemin, sayısı arttırılmış binalar ile kentleşmeye doğru giden bir konsept sunacak. Ayrıca yeni yapılar ve eklentilerin de olması bekleniyor.

 

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wolferto 1 yıl en beğenilen
haberi okuyordum iyi güzel hoş ilk paragraf 2 3 derken shadow play gtx1080 bu silahla vurdunu kaydedecek falan filan dedim bu haber bu kişinindir alta bi baktım ekrem ne şaşırdım bilemezsiniz. istersen yaşın nekadar büyük olursa olsun sana saygım sıfır iğrenç bir habercisin iğrenç bir reklamcısında haber niteliğinde reklam yapmak bana göre çok büyük saygısızlıktır.
haberi okuyordum iyi güzel hoş ilk paragraf 2 3 derken shadow play gtx1080 bu silahla vurdunu kaydedecek falan filan dedim bu haber bu kişinindir alta bi baktım...
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Uzun süredir piyasada ismi geçen, rekorlar kıran oyunun bu kadar optimizasyon özürlüsü olması çok garip.
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Umutcan 1 yıl
Grafik kartının işlem gücünü adam akıllı kullanmayan oyunlar üzerinden grafik kartı satmaya çalışmak niye ki.
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DH Misafiri 1 yıl
Alternatif olarak Epic'in Fortnite'ı var hem ücretsiz hemde cross-platform, ha PUBG kadar sürükleyicimi tartışılır ama tavsiye ederim
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Ferucci 1 yıl
Önce optimizaayonu düzeltsin daha çok bina yapacaklarına.
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kubilayyy 1 yıl
almayın arkadaşlar fps olayı rezalet..optimazyon rezalet..durmaplayden dün oyunu aldım bf1 oynadığım sistemde pubg oynanmıyor..giti 54 tl
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Biyturs_OnSr 1 yıl kubilayyy
kubilayyy
almayın arkadaşlar fps olayı rezalet..optimazyon rezalet..****den dün oyunu aldım bf1 oynadığım sistemde pubg oynanmıyor..giti 54 tl

Ekran kartınız nedir ? Ben HD7850 ile 720p'de 60FPS alıyordum. Şimdiyse RX580 ile FullHD Ultra'da 60FPS alıyorum. Oyun ayarlarıyla uğraşın, hepsini very low'a alın, olmazsa çözünürlüğü biraz azaltın, oynanacak duruma gelecektir. Ben HD7850 ile oynayabildiysem bir yolu var demektir.
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Nikomer 1 yıl
nays nividya piyar
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wolferto 1 yıl en beğenilen
haberi okuyordum iyi güzel hoş ilk paragraf 2 3 derken shadow play gtx1080 bu silahla vurdunu kaydedecek falan filan dedim bu haber bu kişinindir alta bi baktım ekrem ne şaşırdım bilemezsiniz. istersen yaşın nekadar büyük olursa olsun sana saygım sıfır iğrenç bir habercisin iğrenç bir reklamcısında haber niteliğinde reklam yapmak bana göre çok büyük saygısızlıktır.
Yanıtla +18
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Xagdas 1 yıl
1080 Ti ne alaka? 2 x 1080 olmuyor mu? AMD crossfire olmuyor mu?
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ARTHUR. 1 yıl
Map güzelde gelen silahtan bi cacık olmaz, zaten ona benzer bir bir silah var . elinze gelmesin kanser sebebidir 2 dakikada dolum yapar 2 saniyede biter, adam öldürmez . Boş silahları doldurup duruyorlar oyuna .
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Baxa 1 yıl ARTHUR.
ARTHUR.
Map güzelde gelen silahtan bi cacık olmaz, zaten ona benzer bir bir silah var . elinze gelmesin kanser sebebidir 2 dakikada dolum yapar 2 saniyede biter, adam öldürmez . Boş silahları doldurup duruyorlar oyuna .

Bunda hizlandirici var, butun mermileri tek hamlede takacaktir.
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Promets 1 yıl
bu oyun için win 10 kurdum steam yükleyip oyunu satın aldım. pc deki tüm driverleri güncelledim gel gelelim bir türlü oyunu açamıyorum kafayı yiyeceğim.
Şöyle bir hata veriyor:
A playerunknow's battlegrounds process has crash
we are very sorry that this crash occurred. Please help us truck down and fix this crash by providing detailed information about this.
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