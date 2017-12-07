PUBG Çöl Haritası yeni bir silahla buluşuyor: R45 Revolver!

Steam üzerinde anlık oyuncu sayısı olsun 24 milyon üzerinde satış rakamları olsun rekorlara imza atan PUBG, dünyanın en popüler bilgisayar oyunu olmaya devam ediyor. Şimdi yeni harita için önemli bir gelişme yaşandı.

R45 Revolver ne sunuyor?

PUBG için gelecek yeni çöl haritasında özel bir silah da olacak. Henüz yeni güncelleme ile ilgili detaylar bilinmiyor ancak Nvidia, GeForce.com üzerinden özel bir duyuru yaparak yeni silahın müjdesini verdi.

Yeni R45 silah altı atışlı bir revolver ve 45 ACP cephaneli yapıya uygun olarak bir hızlandırıcı ile birlikte geliyor. Red dot sight eklentisini de destekliyor. Yeni R45, bir world spawn silahı olarak yalnızca yeni çöl haritasında yer alacak ve eski R1895 revolver'in yerini alacak.

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Bildiğiniz üzere PUBG, NVIDIA ShadowPlay Highlights özelliğini destekleyen bir oyun ve bunun sayesinde R45 ile de yaptığınız tüm önemli anları, kill’leri, head-shot’ları otomatik olarak bilgisayarınıza kaydetmeye devam edebiliyor olacaksınız. Bunun yanısıra, bir diğer NVIDIA’ya özel durum ise: 4K'da PUBG oynamak için bir GeForce GTX 1080 Ti GPU'ya ihtiyacın olunması.

Gün içerisinde tanıtılması beklenen büyük güncellemede yeni çöl haritası ise daha düz bir zemin, sayısı arttırılmış binalar ile kentleşmeye doğru giden bir konsept sunacak. Ayrıca yeni yapılar ve eklentilerin de olması bekleniyor.