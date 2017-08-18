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PS4 sistem yazılımının 5.0 Beta sürümü yayınlandı

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4 için sistem yazılımı güncellemesi 5.00 sürümünün Beta versyionu yayınlandı. İşte PS4 5.00 Beta sürümü ile gelen yenilikler:
1 yıl
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2
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4 sistem yazılımı güncellemesi 5.00'ın beta programının yayınlandığını duyurdu.
Kod adı Nobunaga olan PlayStation 4 sistem yazılımı güncellemesi 5.00 ile Bildirimler sekmesi Hızlı Menü'ye ekleniyor.
Böylelikle PlayStation tuşuna basılı tutarak erişilen Hızlı Menü'de yükleme/indirme durumu, mesajlar ve parti davetleri görüntülenebilecek. Hızlı Menü'ye ‘Partiden Ayrıl’ seçeneği de eklendi. Böylelikle partiden kolaylıkla çıkabilecek ve oyuna geri dönülebilecek. Ek olarak, Hızlı Menü açıldığında ekranın sağ üst köşesinde sistem saati de görüntülenebilecek
Bildirimler kısmında da değişiklikler var. PS4'te bir film veya TV şovu izlerken pop-up bildirimlerini devre dışı bırakmaya olanak tanıyan yeni bir ayar eklendi. Ayrıca pop-up bildirimlerinde mesaj ön izlemelerini kapatma seçeneği ve siyah, beyaz olmak üzere renk değiştirme seçeneği eklendi.
Arkadaş listesi yönetimi kısmında yapılan güncellemede ise ‘Favori Gruplar’ sekmesinin yerine 'Özel Listeler' sekmesi ekleniyor. Arkadaş listesini oluşturmaya ve düzenlemeye yarayacak bu yeni sekme belirli gruplara kolaylıkla erişmeyi sağlayacak. Örneğin, Destiny takım arkadaşlarınızın özel bir listesini oluşturabilir ve onlara kolayca istek gönderebilirsiniz.
Ayrıca sistemin ana ve alt hesap sistemleri de elden geçirildi. Bu özellikle ile ebeveynlerin çocuklarının PSN'de neye erişebileceklerini yönetmeleri için yeni araçlar sağlanacak. Bunların bir kısmı veya tümüne PC'den veya akıllı telefondan ulaşılabilecek.

Twitch'te 1080p 60fps Yayın Yapılabilecek

Bunların dışında mesajlar kısmında iyileştirmeler, yeni yayın özellikleri (örneğin PlayStation 4 Pro için Twitch aracılığıyla 1080p 60fps yayın yapabilme imkanı), PlayStation VR için 5.1 ve 7.1 sanal çevresel ses desteği ve yeni sistem dili seçenekleri bu güncellemenin getirdiği diğer özellikler.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PS4_Sistem_Guncellemesi_50_Betasi_Bugun_Basliyor-87716.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dante 1 yıl
Ana konu var oradan devam ediniz
mobile.donanimhaber.com/...
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DjarumBlack- 1 yıl
Psn id değiştirme imkanı vermeleri lazım artık
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