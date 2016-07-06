PSA Grubu, gerçek dünya yakıt tüketimi için simülatör oluşturdu

Özellikle geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yaşanan emisyon skandalıyla birlikte, üreticilerin yayınladıkları tüketim değerleri ve araçların test edilme koşulları oldukça ağır eleştiriler almaya başlamıştı. Yakıt tüketimi üzerinde bireysel kullanımın önemini vurgulamak isteyen ve VW Grubu'nun aksine yakıt tüketiminde olabildiğince şeffaf olmak isteyen PSA Grubu ise bu yılın sonlarına doğru başlatacağı programla birlikte, çevrim içi yakıt tüketimi simülatörünü hizmete sunacak.

PSA Grubu Peugeot, Citroen ve DS markalarından meydana geliyor. Grubun simülatörle amaçladığı asıl şey ise kullanıcıların gerçek kullanım senaryolarında araçlarıyla nasıl bir yakıt tüketimi elde edebileceklerini gösterebilmek. Simülatör yayınlanmadan önce bünyesinde bulunan 30 modelin gerçek dünya yakıt testlerini de paylaşan PSA Grubu, böylece test kurumlarının ve endüstri “standartlarının” da gerçeklikten ne kadar uzak değerler sunabileceğini kanıtlıyor.

Örnek vermek gerekirse, 1,2 litrelik PureTech benzinli motordan gücünü alan Peugeot 3008’in test değerleri 100 km’de 4,9 litrelik bir ortalama tüketim öngörürken, gerçek koşullarda bu tüketim 7,6 litre/100 km olarak gerçekleşmiş.

Benzer şekilde Citroen C4 Picasso’nun BlueHDi motordan gücünü alan ve otomatik şanzımanlı versiyonu da testte ulaşılan 3,9 litre/100 km değerini tutturamayıp gerçek dünyada 6,5 litre/100 km’lik bir tüketime imza atmış. Bu değerse gerçek dünyada yapılan tüketimin, testlerde öngörülenden %67 daha fazla gerçekleştiğini kanıtlıyor.

Otomobil kullanıcılarının da bildiği üzere endüstrinin standart yakıt tüketimi testlerinin gerçeklikten ne denli uzakta olduğu, bir otomobil üreticisinin kendi verdiği rakamlarla da kanıtlanmış ve kabul edilmiş oluyor.

PSA Grubu’nun yayınladığı test sonuçları ise uygulanmakta olan standart testlerin aksine laboratuvarlarda değil, Avrupa Birliği’nin Gerçek Sürüş Emisyonları (Real Driving Emissions - RDE) projesi kapsamında halka açık yollarda, taşınabilir ölçüm araçlarıyla elde ediliyor.

Bahsi geçen test rotası toplamda 95 km uzunluğunda ve bu rotanın 25 km’si şehir içi yollardan, 39 km’si taşra yollarından, 31 km’si ise otoyoldan oluşuyor. Halka açık yollarda seyreden araçlarda bir yolcu, çeşitli bagaj yükleri bulunuyor ve klima açık tutuluyor.

Bağımsız ve uluslararası güvenilirliğe sahip test kuruluşu olan Bureau Veritas da testlerin ve sonuçların doğruluğunu onaylamış bulunuyor.

PSA Grubu bununla da yetinmeyip testlerin doğruluğunu güvene almak amacıyla bağımsız kullanıcı anketlerinden gelen verileri de işin içine katıyor ve şirketin açıklamalarına göre şimdiye kadar paylaşılan rakamlar, bu anketlerden gelen sonuçlarla örtüşüyor.

PSA Grubu’nun 2016 sonuna kadar 20 modelin daha test sonuçlarını yayınlaması bekleniyor. Şirketin ayrıca 2017 yılında azot oksit (NOx) salınımlarını da yayınlaması bekleniyor.

http://www.autocar.co.uk/car-news/industry/peugeot-citroën-and-ds-create-online-simulator-test-real-world-economy