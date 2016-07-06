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PSA Grubu, gerçek dünya yakıt tüketimi için simülatör oluşturdu

PSA Grubu’nun oluşturduğu çevrim içi simülatörde gerçek dünya yakıt tüketimlerinin ölçülmesi amaçlanıyor. Grup aynı zamanda 30 modelin gerçek dünya test sonuçlarını da yayınladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Özellikle geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yaşanan emisyon skandalıyla birlikte, üreticilerin yayınladıkları tüketim değerleri ve araçların test edilme koşulları oldukça ağır eleştiriler almaya başlamıştı. Yakıt tüketimi üzerinde bireysel kullanımın önemini vurgulamak isteyen ve VW Grubu'nun aksine yakıt tüketiminde olabildiğince şeffaf olmak isteyen PSA Grubu ise bu yılın sonlarına doğru başlatacağı programla birlikte, çevrim içi yakıt tüketimi simülatörünü hizmete sunacak.
PSA Grubu Peugeot, Citroen ve DS markalarından meydana geliyor. Grubun simülatörle amaçladığı asıl şey ise kullanıcıların gerçek kullanım senaryolarında araçlarıyla nasıl bir yakıt tüketimi elde edebileceklerini gösterebilmek. Simülatör yayınlanmadan önce bünyesinde bulunan 30 modelin gerçek dünya yakıt testlerini de paylaşan PSA Grubu, böylece test kurumlarının ve endüstri “standartlarının” da gerçeklikten ne kadar uzak değerler sunabileceğini kanıtlıyor.
Örnek vermek gerekirse, 1,2 litrelik PureTech benzinli motordan gücünü alan Peugeot 3008’in test değerleri 100 km’de 4,9 litrelik bir ortalama tüketim öngörürken, gerçek koşullarda bu tüketim 7,6 litre/100 km olarak gerçekleşmiş.
Benzer şekilde Citroen C4 Picasso’nun BlueHDi motordan gücünü alan ve otomatik şanzımanlı versiyonu da testte ulaşılan 3,9 litre/100 km değerini tutturamayıp gerçek dünyada 6,5 litre/100 km’lik bir tüketime imza atmış. Bu değerse gerçek dünyada yapılan tüketimin, testlerde öngörülenden %67 daha fazla gerçekleştiğini kanıtlıyor.
Otomobil kullanıcılarının da bildiği üzere endüstrinin standart yakıt tüketimi testlerinin gerçeklikten ne denli uzakta olduğu, bir otomobil üreticisinin kendi verdiği rakamlarla da kanıtlanmış ve kabul edilmiş oluyor.
PSA Grubu’nun yayınladığı test sonuçları ise uygulanmakta olan standart testlerin aksine laboratuvarlarda değil, Avrupa Birliği’nin Gerçek Sürüş Emisyonları (Real Driving Emissions - RDE) projesi kapsamında halka açık yollarda, taşınabilir ölçüm araçlarıyla elde ediliyor.
Bahsi geçen test rotası toplamda 95 km uzunluğunda ve bu rotanın 25 km’si şehir içi yollardan, 39 km’si taşra yollarından, 31 km’si ise otoyoldan oluşuyor. Halka açık yollarda seyreden araçlarda bir yolcu, çeşitli bagaj yükleri bulunuyor ve klima açık tutuluyor.
Bağımsız ve uluslararası güvenilirliğe sahip test kuruluşu olan Bureau Veritas da testlerin ve sonuçların doğruluğunu onaylamış bulunuyor.
PSA Grubu bununla da yetinmeyip testlerin doğruluğunu güvene almak amacıyla bağımsız kullanıcı anketlerinden gelen verileri de işin içine katıyor ve şirketin açıklamalarına göre şimdiye kadar paylaşılan rakamlar, bu anketlerden gelen sonuçlarla örtüşüyor.
PSA Grubu’nun 2016 sonuna kadar 20 modelin daha test sonuçlarını yayınlaması bekleniyor. Şirketin ayrıca 2017 yılında azot oksit (NOx) salınımlarını da yayınlaması bekleniyor.

http://www.autocar.co.uk/car-news/industry/peugeot-citroën-and-ds-create-online-simulator-test-real-world-economy Yorum Yaz
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BekirTemel 3 yıl en beğenilen
gerçekçi sonuçlar..
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fantomasds 3 yıl
Ne deniyordu, "İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi yeğlerim." R. Bosch Emisyon skandalının baş aktörü BOSCH. Japon ahlakı, güvenilirliği bıdı bıdı, Toshiba mali verilerini saklayıp dünyayı kandırdı. Japon araçları hakeza emisyon verileriyle skandala karıştı.
Demek ki işin içinde para varsa ticaret varsa insanlar dürüst olmakta zorlanıyor. Ezbere kimseye güvenmeyin, kontrol edin testleri okuyun, marka fanatiği olmayın. Artık her firma yeni ürün satmak istediğinden ürünlerini sağlam yapmıyor. Alman otolarının bile kokpitteki düğmelerinin üzerindeki yazılar siliniyor, kokpitteki boyalar, deri "vinleks-eskiden deri kaplıydı şimdi suni deri vinleks kaplı" kaplı yüzeyler daha 100 000 km geçmeden aşınıyor.
İşinizi görecek araç-cihaz alın. Beni 10 yıl idare eder demeyin. 3 bilemediniz 5 yıl dayanacak şekilde imal ediliyor ürünler.
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Halilowich 3 yıl
1.2 82 beygir atmosferik benzinli Peugeot 208 aracina ait Konya sehir ici verisidir. Yakittan cok memnunum. Fransizlara karsi ön yargım vardi onceden.
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V4LKyR 3 yıl
Bu fabrika verilerini nasıl belirliyorlar ki zaten? Öngörülenmiş de bilmem ne. Saçma sapan şeyler.
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bayÇINAR 3 yıl
eskı kasa c3 ler 1.4 dızel motoru en az yakan arac katogorısındeydı...fransızlar gercekten bu işi biliyor dıcem ama arabalarının ağırlığı da dıger aynı sekment araclardan 150-200 kg daha hafıf...bunuda nerelerden calıyorlar malum...yakıtmı guvenlık mı ?buda onemlı etken...
daha oncekı megane 2 15dci 100bg aracımda klıma acık 1000 km yolda 3.8 yakıt ort almıstım.sedan araba için inanılmaz rakam...aynı yolu fluence 1.5 105 bg ile aldıgımda ise 4.2 deger aldım...
yakıtı dusunenler ıcın gercekten fransız arabalarının elıne su doken yok...
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atilasat 3 yıl
kim zaten fabrika verilerinde kullanım sağlanacağını düşünüyor ki zaten
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TheLastNinja 3 yıl
4,7 lt/km gibi değerler nasıl oluyor ? Hem de 1,6 lt hacimli motor ?
Şaşırdım doğrusu
1,4 lt 2012 kia rio 7,0 lt gösteriyor, aradaki fark gerçekten fazla, şüphe içindeyim,
308 kullanan ve gerçek değerini yazabilecek var mı ?
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A.F.Y.D 3 yıl
şaşırdım açıkçası
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berkayjan 3 yıl
Citroenin gidişatı güzel.
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CVenturas 3 yıl
Dunya ne garip yillardir guvendigimiz japonlar dokuluyor begenmedigimiz fransizlar motorlariyla ozverili çalışmalariyla alkis topluyor.
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BekirTemel 3 yıl en beğenilen
gerçekçi sonuçlar..
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tavernac1 3 yıl
Klima açık değerler oldukça iyi.
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