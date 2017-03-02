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PSA Gurubu, TravelCar yatırımı ile ABD’ye geri dönüyor

Citroen, Peugeot ve DS markalarını bünyesinde barındıran PSA Grubu, araç paylaşım hizmeti TravelCar ile ortaklık kurarak ABD’de resmi faaliyetlere yeniden başlama sinyali verdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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PSA Gurubu, TravelCar yatırımı ile ABD’ye geri dönüyor
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Citroen, Peugeot ve DS markalarından oluşan PSA Grubu, Fransız sigorta şirketi MAIF ile birlikte araç kiralama hizmeti TravelCar'a yaklaşık 16 milyon dolar yatırım yapmak için bir araya geldi. Tabi otomobil endüstrisini düşündüğümüz zaman bu miktar pek dikkat çekici değil ancak bu ortaklığı önemli kılan nokta bu hamleyle birlikte PSA Grubunun yıllarca uzaktan seyrettiği ABD pazarına yönelik ilk adımını atıyor oluşu.

Yirmi yılı aşkın bir süredir ABD’de herhangi bir resmi faaliyette bulunmayan PSA Grubu, TravelCar ortaklığı ile tekrardan bu büyük pazara dönüş sinyalleri veriyor. Her ne kadar 10 Avrupa ülkesinde 300.000 civarında kullanıcıya sahip olan TravelCar henüz ABD’de faaliyet göstermeye başlamasa da nisan ayından itibaren Los Angeles ve San Francisco başta olmak üzere ABD’de kullanıma sunulacak.

Rakiplerinden Daha Avantajlı 

TravelCar ABD’deki diğer araç kiralama ve paylaşım hizmetlerinden farklı olarak sürücülerin araçlarına yolcu alarak yolculuğu ve masrafları paylaşmalarını sağlıyor. Bu durumun da diğer TravelCar’ı şirketlerin önüne geçirerek ABD’de tutunmasını kolaylaştırması bekleniyor. Fransız sigorta şirketi MAIF'i bu ortaklığa katan şey de arabasının kapısını yabancı insanlara açan sürücünün TravelCar kapsamında sigorta altına alınıyor oluşu.

PSA bu ortaklıkla birlikte doğrudan ABD’de araba satışına başlamayacak,  şimdilik sadece pazarda ısınma turları atma ve potansiyel hamleleri görme imkanı elde edecek. Kuzey Amerika’dan başlayacak olan bu girişimin PSA’nın 10 yıl boyunca sürecek olan ABD’ye yönelik adımlarından ilki olduğu söyleniyor ancak şirket yetkilileri henüz bu konuda bir açıklama yapmış değil. Uzun yıllar sonra PSA Grubu’nun tekrar ABD’de araba satışına başlayıp başlamayacağını TravelCar’ın faaliyetleriyle birlikte önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.


https://cleantechnica.com/2017/02/28/psa-group-investing-16-million-carsharing-service-travelcar/ Yorum Yaz
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Mendieta58 2 yıl
Psa gömü buldu heralde önce bu işe girdiler sonra opeli satın aldılar
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Experimentation 2 yıl
zamanında yapacaktı bunları, trump döneminde zor olacak
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hidrojennn 2 yıl
fransızlar arabalarını anca Türkiye, İran v.b. ülkelerde satabiliyorlar. ilk iki arabam renault'tu çok sorun yaşıyordum ve bunu normal sanıyordum, taki toyota alıncaya kadar.
1 Yanıt Yanıtla
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shifisitert 2 yıl hidrojennn
hidrojennn
fransızlar arabalarını anca Türkiye, İran v.b. ülkelerde satabiliyorlar. ilk iki arabam renault'tu çok sorun yaşıyordum ve bunu normal sanıyordum, taki toyota alıncaya kadar.

Yanı abd standartlarını karsılamıyor fransız aracları. Ancak kıralama hızmeti verip arıza oldukca yerıne ıkame arac verıp bi şekilde amerıkadan para kazanmayı deneyecek olabılırler. Malum vw bıle emısyonlar yakalanınca otturdu amerıka. Nerdeyse vw kapanacaktı da bi şekilde cozduler ıttıre ıttıre
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sniper23 2 yıl
Los Angeles'taki taksiciler için yeni dava açılacak bir firma daha geldi.
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