PSA Gurubu, TravelCar yatırımı ile ABD’ye geri dönüyor

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Citroen, Peugeot ve DS markalarından oluşan PSA Grubu, Fransız sigorta şirketi MAIF ile birlikte araç kiralama hizmeti TravelCar'a yaklaşık 16 milyon dolar yatırım yapmak için bir araya geldi. Tabi otomobil endüstrisini düşündüğümüz zaman bu miktar pek dikkat çekici değil ancak bu ortaklığı önemli kılan nokta bu hamleyle birlikte PSA Grubunun yıllarca uzaktan seyrettiği ABD pazarına yönelik ilk adımını atıyor oluşu.

Yirmi yılı aşkın bir süredir ABD’de herhangi bir resmi faaliyette bulunmayan PSA Grubu, TravelCar ortaklığı ile tekrardan bu büyük pazara dönüş sinyalleri veriyor. Her ne kadar 10 Avrupa ülkesinde 300.000 civarında kullanıcıya sahip olan TravelCar henüz ABD’de faaliyet göstermeye başlamasa da nisan ayından itibaren Los Angeles ve San Francisco başta olmak üzere ABD’de kullanıma sunulacak.

Rakiplerinden Daha Avantajlı

TravelCar ABD’deki diğer araç kiralama ve paylaşım hizmetlerinden farklı olarak sürücülerin araçlarına yolcu alarak yolculuğu ve masrafları paylaşmalarını sağlıyor. Bu durumun da diğer TravelCar’ı şirketlerin önüne geçirerek ABD’de tutunmasını kolaylaştırması bekleniyor. Fransız sigorta şirketi MAIF'i bu ortaklığa katan şey de arabasının kapısını yabancı insanlara açan sürücünün TravelCar kapsamında sigorta altına alınıyor oluşu.

PSA bu ortaklıkla birlikte doğrudan ABD’de araba satışına başlamayacak, şimdilik sadece pazarda ısınma turları atma ve potansiyel hamleleri görme imkanı elde edecek. Kuzey Amerika’dan başlayacak olan bu girişimin PSA’nın 10 yıl boyunca sürecek olan ABD’ye yönelik adımlarından ilki olduğu söyleniyor ancak şirket yetkilileri henüz bu konuda bir açıklama yapmış değil. Uzun yıllar sonra PSA Grubu’nun tekrar ABD’de araba satışına başlayıp başlamayacağını TravelCar’ın faaliyetleriyle birlikte önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

https://cleantechnica.com/2017/02/28/psa-group-investing-16-million-carsharing-service-travelcar/