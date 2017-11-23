PUBG sevenlere müjde: PUBG heyecanı mobilde

Erken erişime açıldığı tarihten beri milyonlarca satış rakamına ulaşan ve Steam tarihinde kırılması zor rekorlara imza atan Playerunknown's Battlegrounds; şimdiye kadar farklı platformlarda birçok kez taklit edildi. Hal böyle olunca yapımcılar, PUBG'nin bir kopyasını da Android ve iOS platformu için hazırladı. PC platformundaki Playerunknown's Battlegrounds'ın neredeyse bire bir kopyası olan Rules Of Survival'a ilgi oldukça yüksek.

Mobil PUBG: Rules Of Survival

Rules Of Survival'ın hikayesi PUBG ile hemen hemen aynı. Uçaktan, ıssız bir adaya düşen 120 silahsız oyuncu arasından birisi olacağınız oyunda, tek başınıza veya 4 kişiye kadar küçük bir takım kurarak hayatta kalma mücadelesi vermeniz isteniyor.

120 kişiye kadar oynayabileceğiniz ve devasa bir haritada FPS deneyimi yaşatan Rules Of Survival, yaklaşık 550 MB boyutunda. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla indirilen oyun hem iOS hem de Android platformları için ücretsiz olarak listeleniyor.

Rules Of Survival, boş zamanlarınızda vakit geçirmek için güzel bir alternatif olabilir. Aşağıdaki linklere tıklayarak oyunu mobil cihazınıza yükleyebilirsiniz. İyi eğlenceler :)