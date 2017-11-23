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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PUBG sevenlere müjde: PUBG heyecanı mobilde

PUBG sevenlere güzel bir haberimiz var! Rules Of Survival; neredeyse PUBG ile aynı deneyimi yaşatıyor. Sizde bu heyecanı mobil cihazınızda yaşamak istiyorsanız, haberimizi okumalısınız...
1 yıl
5,9b
1
18
Mobil Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Erken erişime açıldığı tarihten beri milyonlarca satış rakamına ulaşan ve Steam tarihinde kırılması zor rekorlara imza atan Playerunknown's Battlegrounds; şimdiye kadar farklı platformlarda birçok kez taklit edildi. Hal böyle olunca yapımcılar, PUBG'nin bir kopyasını da Android ve iOS platformu için hazırladı. PC platformundaki Playerunknown's Battlegrounds'ın neredeyse bire bir kopyası olan Rules Of Survival'a ilgi oldukça yüksek. 

Mobil PUBG: Rules Of Survival

Rules Of Survival'ın hikayesi PUBG ile hemen hemen aynı. Uçaktan, ıssız bir adaya düşen 120 silahsız oyuncu arasından birisi olacağınız oyunda, tek başınıza veya 4 kişiye kadar küçük bir takım kurarak hayatta kalma mücadelesi vermeniz isteniyor.  
120 kişiye kadar oynayabileceğiniz ve devasa bir haritada FPS deneyimi yaşatan Rules Of Survival, yaklaşık 550 MB boyutunda. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla indirilen oyun hem iOS hem de Android platformları için ücretsiz olarak listeleniyor.
Rules Of Survival, boş zamanlarınızda vakit geçirmek için güzel bir alternatif olabilir. Aşağıdaki linklere tıklayarak oyunu mobil cihazınıza yükleyebilirsiniz. İyi eğlenceler :)
 

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Kenan Memedov 1 yıl en beğenilen
Başlığa bakınca PUBG'nin yapımcısının yaptığı bir uygulama zannettim ama değilmiş.
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0netw0 1 yıl
Editör arkadaşlar yazmış, sonradan gördük düzelttik, bizde de arada oluyor öyle haberler. Yapıcı eleştiri yapın yapın diyorsunuz. Yapıyoruz da ne oluyor? 3 bin liralık 1070ti'a pahalı diyemediniz. Piyasada olmayan fiyattaki 1080 ile kıyasladınız. Şimdi de böyle haber çıkıyor. Eleştiriyi bile hak etmiyorsunuz artık. Kusura bakmayın. Böyle başlık mı olur?
Editör arkadaşlar yazmış, sonradan gördük düzelttik, bizde de arada oluyor öyle haberler. Yapıcı eleştiri yapın yapın diyorsunuz. Yapıyoruz da ne oluyor? 3 bin ...
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Tall Man 1 yıl
Editöre neden yükleniyorsunuz ki ? Burda görmesem haberim olmayacaktı. Oyunu 1 saate yakın oynadım oyun tek kelime ile harika olmuş . Belki kendi yapımcısı olsa bu kadar detaylı olmazdı . Gerçek oyunu bire bir kopyalamışlar. Bu kadar büyük harita 100 küsür oyuncuyu harika bir optimizasyonla yapmak gerçek bir başarıdır .
Editöre neden yükleniyorsunuz ki ? Burda görmesem haberim olmayacaktı. Oyunu 1 saate yakın oynadım oyun tek kelime ile harika olmuş . Belki kendi yapımcısı ols...
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1 Avatar
domate5 1 yıl
Yeni haritayla bir anda oyunun bütünün atmosferi değiştir efsane oldu efsane
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TostluSucuk 1 yıl
İphone 5s kasar mı?
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Paetzold 1 yıl
Oyun ne etki yaratti yalniz.
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System32Deleted 1 yıl
Pc'Den Oynamayı Çok İsterim Ancak Çok Pahalı
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sterig 1 yıl
Adamlar sadece oyunun değil Gameloft'un logosunu da kopyalamışlar.
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ArifBey38 1 yıl sterig
Nasıl yani ?
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Giresunlufuk 1 yıl
Mobil için gayet güzel bir oyun.
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coreytoddgray2 1 yıl
Iphone5 donma yapar mi?
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TeknoBus 1 yıl
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TostluSucuk 1 yıl
Ben bir şey soracağım. Oyuna başladım isim falan girdim ancak google play hesabıma bağlanmadım. Nickide sallamıştım bu hesabı sıfırlama işlemi oluyor mu? Ben ismimi drğiştirip gogle play e bağlanmak istiyorum. İnşallah anlatabilmişimdir. Bilen varsa yardım edebilir mi? Kısacası hesabı sıfırlayıp nicki yeniden girmek istiyorum.
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Zuhu 1 yıl TostluSucuk
Uygulama bilgilerine gir depolama bölümünden uygulamanın verilerini sil sonra oyuna gir olacaktır... veya oyunu silip tekrar yükle . verileri silmek daha mantıklı...
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Virinom 1 yıl
Satılmış klavyeli editör.
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