Büyük Minecraft grafik güncellemesi gelecek yıla kaldı

Microsoft ve Mojang stüdyolarının Haziran ayında müjdesini verdiği Super Duper Graphics Pack adındaki büyük grafik güncellemesi ertelendi. Kullanıcıların gelecek yıla kadar beklemeleri gerekiyor.

Super Duper Graphics Pack neler sunuyor?

Minecraft’ın en önemli güncellemelerinden birisi olarak gösterilen Super Duper Graphics Pack grafik güncellemesi; grafikeri genel anlamda iyileştirirken bulutlardan ışığın süzülmesi, su üzerinde dalgalanma, dinamik gölgeler, zeminde renklendirmeler gibi pek çok gerçekçi efekti oyuna ekliyor. Ayrıca 4K HDR desteği de geliyor. Normalde güncellemenin yıl sonunda yayınlanması bekleniyordu.

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Diğer taraftan Nintendo Switch kullanıcılarının da merakla beklediği çapraz platform çoklu oyuncu desteği de gelecek yıla kaldı. Yetkililer henüz güncellemelerin istenilen kıvama gelmediğini ifade ediyor. Güncellemenin net olarak ne zaman geleceği ise belirsiz. Önümüzdeki haftalarda daha detaylı bilgiler verilecek.

Bunların yerine The Update Acquatic adındaki su fiziklerine odaklanan güncelleme ilk olarak sunulacak. Su altı maceralarını biraz daha iyileştiren güncelleme kaldırma kuvveti gibi fizikler yanında yunus balıkları, mercanlar ve The Trident adında özel bir silah da getiriyor. Yine güncellemenin ne zaman sunulacağı açıklanmadı.