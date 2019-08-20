Paint ve WordPad, Windows 10'da isteğe bağlı özellik haline geliyor

Microsoft, 2020’de çıkacak bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesiyle hem Paint hem de WordPad'i “İsteğe Bağlı” bir özellik olarak sunmayı planlıyor. Önümüzdeki yılın ilk yarısında yayınlanacak olan 20H1 kod adlı güncellemenin 18963 numaralı önizleme sürümünde Microsoft Paint ve WordPad isteğe bağlı özellik haline geldi.

Ayrıca Bkz.

"GTA VI yakında duyurulabilir"

Yazılım devi her iki uygulamayı da sessizce Ayarlar menüsü altındaki "İsteğe Bağlı Özellikler" listesine ekledi. Bildiğiniz üzere bu menü sayesinde Internet Explorer ve Windows Media Player gibi bileşenler işletim sisteminden kolayca kaldırılabiliyor. İstenildiği taktirde yeniden etkinleştirilebildiklerini de belirtelim.

Paint ve WordPad kaldırılabilecek

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Microsoft'un bu hamlesi aynı zamanda Paint ve WordPad'in'dan kaldırılabileceği anlamına geliyor. Bu listedeki Paint veya WordPad'e tıkladığınızda sizeseçeneği sunulacak. Kaldırma tuşuna tıkladıktan sonra, cihazıgerekecek. Ardından Paint veya WordPad'ikaldırmış olacaksınız.