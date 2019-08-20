Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Paint ve WordPad, Windows 10'da isteğe bağlı özellik haline geliyor

Microsoft, önümüzdeki yıl yayınlanacak bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi ile Paint ve WordPad'i isteğe bağlı özellik olarak sunacak. Böylece bu uygulamalar sistemden kaldırılabilecek.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
249
12
1
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, 2020’de çıkacak bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesiyle hem Paint hem de WordPad'i “İsteğe Bağlı” bir özellik olarak sunmayı planlıyor. Önümüzdeki yılın ilk yarısında yayınlanacak olan 20H1 kod adlı güncellemenin 18963 numaralı önizleme sürümünde Microsoft Paint ve WordPad isteğe bağlı özellik haline geldi.
Ayrıca Bkz. "GTA VI yakında duyurulabilir"
Yazılım devi her iki uygulamayı da sessizce Ayarlar menüsü altındaki "İsteğe Bağlı Özellikler" listesine ekledi. Bildiğiniz üzere bu menü sayesinde Internet Explorer ve Windows Media Player gibi bileşenler işletim sisteminden kolayca kaldırılabiliyor. İstenildiği taktirde yeniden etkinleştirilebildiklerini de belirtelim.

Paint ve WordPad kaldırılabilecek

Microsoft'un bu hamlesi aynı zamanda Paint ve WordPad'in Windows 10'dan kaldırılabileceği anlamına geliyor. Bu listedeki Paint veya WordPad'e tıkladığınızda size kaldırma seçeneği sunulacak. Kaldırma tuşuna tıkladıktan sonra, cihazı yeniden başlatmanız gerekecek. Ardından Paint veya WordPad'i sisteminizden kaldırmış olacaksınız.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Moving On 2 sa.
En baştan böyle olması gerekiyordu zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Paint ve WordPad, Windows 10'da isteğe bağlı özellik haline geliyor Sonraki Cyberpunk 2077 ve daha fazlası Google Stadia'ya geliyor 3 sa. Facebook kafelerde hem kahve için hem gizlilik ayarlarını yapın 4 sa. Kalabalık WiFi ağlarında video yüklenmesini hızlandıracak bir yöntem keşfedildi 4 sa. Sonos'un ilk taşınabilir Bluetooth hoparlörünün görüntüleri ortaya çıktı 4 sa. HyperX, RAM ailesini FURY DDR4 RGB ile genişletti 5 sa. Yandex, 2021 yılına kadar otonom araç sayısını 1.000'e çıkaracak 6 sa. Chrome'un şifre güvenliği eklentisine göre kullanıcı şifrelerinin yüzde 1.5'i güvensiz 6 sa. Huawei krizinde son durum | Trump istemiyor 6 sa. Huawei Kirin 990 yonga seti, 4K 60 fps video kaydını destekleyecek 7 sa. GTA VI yakında duyurulabilir 7 sa. Ferrari Başkanı şirketin yeni süper otomobili hakkında konuştu 8 sa. Minecraft’a Ray Tracing desteği geliyor 8 sa. AMD, RX 570’in yerini alacak bir model üzerinde çalışıyor olabilir 9 sa. Galaxy Note 10 ve 10+ için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı 9 sa. Redmi 8'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı 10 sa. 70 inçlik Redmi TV'nin tanıtım tarihi açıklandı 10 sa. Hibrit motorlu Mercedes A250 e ve B250 e tanıtıldı 11 sa. Netflix, yeni bir Resident Evil filmi üzerinde çalışıyor 11 sa. Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Roadster'ı Güneş etrafındaki ilk turunu tamamladı 12 sa. Xiaomi, Oppo ve Vivo ortak kablosuz transfer sistemi geliştiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
hdpli 3 belediyeye kayyum atandı
DH Forum
Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Abonelik Fiyatları 15 Eylül İ...
Bölüm Sonu Canavarı
FATİH TERİM İSTİFA TAKTİK SIFIR BOMBOŞ HOCASIN
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim