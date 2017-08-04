Pakistan’ın resmi web sitesi hacklendi, Hindistan ulusal marşı çalındı

Zaman zaman ülkeler arasındaki gerilimin internete de yansıdığına şahit oluyoruz. Bunun son örneği Asya’da yaşandı. Yıllardır aralarında gerilim olan Hindistan ve Pakistan bu gerilimi internet sitelerine de taşıyor.

Kutlama yapıldı

Son gelen bilgilere göre Pakistan hükümetinin resmi web sitesi hacklendi. Kimliği belirsiz saldırgan siteye Hindistan bayrağını yerleştirdi ve bir süre Hindistan ulusal marşını çaldı. Sitenin güvensiz bir HTTP sunucusu üzerinden yayın yaptığı ve saldırı sonrasında yeniden onarıldığı ifade ediliyor.

Olayın kurtuluş günü haftasına yakın olması başka bir dikkat çekici konu. Bilindiği üzere İngiltere sömürgesi altındaki Hindistan 15 Ağustos 1947 tarihinde, Pakistan ise 14 Ağustos 1947 tarihinde bağımsızlığına kavuştu. Ülkeler bu tarihlerin olduğu haftayı görkemli törenlerle kutluyor. Hacker bir nevi Hindistan’ın bağımsızlığını Pakistan üzerinde kutlamış oldu.

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Saldırılar ilk kez olmuyor. Haziran ayında Pakistan mahkemelerinin Hintli deniz subayı Kulbhushan Jadhav’ı casusluktan idama mahkum etmesinin ardından 30’a yakın hükümete ait web sitesi hacklenmişti. Yine geçen yıl Taliban’ın Bacha Khan Üniversitesi’nde onlarca sivili katletmesinin ardından yine Pakistan Sağlık Bakanlığı’nın web sitesi hacklenmişti. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.