Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Pakistan’ın resmi web sitesi hacklendi, Hindistan ulusal marşı çalındı

Aralarında uzun yıllardır gerilim olan Hindistan ve Pakistan zaman zaman internet sitelerinde de bu gerilimi sürdürüyor. Son olayda Pakistan hükümetinin resmi web sitesi hacklendi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,2b
1
8
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zaman zaman ülkeler arasındaki gerilimin internete de yansıdığına şahit oluyoruz. Bunun son örneği Asya’da yaşandı. Yıllardır aralarında gerilim olan Hindistan ve Pakistan bu gerilimi internet sitelerine de taşıyor.

Kutlama yapıldı

Son gelen bilgilere göre Pakistan hükümetinin resmi web sitesi hacklendi. Kimliği belirsiz saldırgan siteye Hindistan bayrağını yerleştirdi ve bir süre Hindistan ulusal marşını çaldı. Sitenin güvensiz bir HTTP sunucusu üzerinden yayın yaptığı ve saldırı sonrasında yeniden onarıldığı ifade ediliyor.

Olayın kurtuluş günü haftasına yakın olması başka bir dikkat çekici konu. Bilindiği üzere İngiltere sömürgesi altındaki Hindistan 15 Ağustos 1947 tarihinde, Pakistan ise 14 Ağustos 1947 tarihinde bağımsızlığına kavuştu. Ülkeler bu tarihlerin olduğu haftayı görkemli törenlerle kutluyor. Hacker bir nevi Hindistan’ın bağımsızlığını Pakistan üzerinde kutlamış oldu.

Ayrıca Bkz. "Sahte Forex uygulamalarına engel"

Saldırılar ilk kez olmuyor. Haziran ayında Pakistan mahkemelerinin Hintli deniz subayı Kulbhushan Jadhav’ı casusluktan idama mahkum etmesinin ardından 30’a yakın hükümete ait web sitesi hacklenmişti. Yine geçen yıl Taliban’ın Bacha Khan Üniversitesi’nde onlarca sivili katletmesinin ardından yine Pakistan Sağlık Bakanlığı’nın web sitesi hacklenmişti. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

 

http://www.ibtimes.co.uk/cyberwar-pakistans-government-website-hacked-play-indian-national-anthem-1633467 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IceRulez 2 yıl en beğenilen
al birini vur ötekini
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 2 yıl
Bizimkilerde hindistanın resmi web sitesini hackleyip versin mehteri. Ne olursa olsun pakistan bizim dostumuz bu olay karşısında onlara bir jest yapmak lazım.
3 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
Ay yıldız tim göster gücümüzü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 2 yıl
Bizimkilerde hindistanın resmi web sitesini hackleyip versin mehteri. Ne olursa olsun pakistan bizim dostumuz bu olay karşısında onlara bir jest yapmak lazım.
3 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reshthesucker 2 yıl dr20mouse
En iyi yaptigimiz sey dusman edinmek zaten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl dr20mouse
dr20mouse
Bizimkilerde hindistanın resmi web sitesini hackleyip versin mehteri. Ne olursa olsun pakistan bizim dostumuz bu olay karşısında onlara bir jest yapmak lazım.

hint kıtası halkları özünde kardeştir. dilini anladığın bir ülkeyle düşman olduğunu bir düşünsene?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl dr20mouse
dr20mouse
Bizimkilerde hindistanın resmi web sitesini hackleyip versin mehteri. Ne olursa olsun pakistan bizim dostumuz bu olay karşısında onlara bir jest yapmak lazım.

hint kıtası halkları özünde kardeştir. dilini anladığın konuştuğun bir ülkeyle düşman olduğunu bir düşünsene?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 2 yıl
Marşlar çalınmak içindir zaten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 2 yıl en beğenilen
al birini vur ötekini
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Katalikitci 2 yıl IceRulez
IceRulez
al birini vur ötekini

*ötekine
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl WannaCry saldırısını durduran hacker tutuklandı 2 yıl Bitcoin yeniden zirvede: 3000$'ı geride bıraktı 2 yıl Yeni nesil Apple Watch dahili LTE modemle geliyor 2 yıl Tesla Model S P100D ile 1000 km üzeri menzil rekoru kırıldı 2 yıl iPhone 8'in renk seçenekleri ortaya çıktı: Bakır, Parlak Siyah ve İnci 2 yıl Philips 276E7 monitör incelemesi "MHL'li dizi-film ustası" 2 yıl Sony ve IBM 330TB kapasiteli depolama teybi geliştiriyor 2 yıl Toshiba dünyanın en ince NVMe SSD’sini duyurdu 2 yıl Kara Kule vizyona girdi; ilk yorumlar paylaşıldı 2 yıl Akıllı telefonlarla depresyon tedavisi yapılabilir 2 yıl ABD ordusu DJI drone'ları artık kullanamayacak 2 yıl Google Pixel 2 sızdı: Çift kamera yok kalın çerçeveler var 2 yıl Sharp yeni bir çerçevesiz ekranlı akıllı telefon hazırlıyor 2 yıl Lenovo, akıllı telefonlarında stok Android arayüzüne geçiyor 2 yıl Volkswagen CEO'sundan Tesla itirafı 2 yıl Elon Musk, kendi hyperloop girişimini kuruyor 2 yıl iPhone 8'in kamerası "SmartCam" ile daha akıllı olacak 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 çıkış tarihi 15 Eylül olabilir 2 yıl 2si1 Yeni Nesil "Teknoloji" Programı 2 yıl 2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Pakistan’ın resmi web sitesi hacklendi, Hindistan ulusal marşı çalındı Sonraki LinkedIn'e Tinder benzeri eşleşme özelliğini geliyor 2 yıl Diyabet deri nakli ile tedavi edilebilir 2 yıl Google Play Store artık çökmeyen uygulamalara öncelik verecek 2 yıl Dolu hasarına kaskoyu bozmayacak kararı! 2 yıl Google mobil arama sonuçlarındaki URL'leri kaldırabilir 2 yıl DNA’nın düzenlemesi artık mümkün 2 yıl Tesla Model 3'ün dokunmatik ekranını kurcalayabileceğiniz sayfa hazırlandı 2 yıl Ve beklenen oldu: Game of Thrones'un 4. bölümü sızdırıldı 2 yıl Google, Snapchat'e 30 milyar dolarlık teklif sunmuş 2 yıl Hyperloop'tan yeni rekor: Saatte 309 kilometre hıza ulaştı 2 yıl Xiaomi giyilebilir cihaz pazarının yeni lideri 2 yıl Toyota ve Mazda, ABD'de ortak fabrika kuruyor 2 yıl Facebook, sinirsel makine çevirisini kullanacak 2 yıl Chevy Bolt menzil testinde Tesla Model S'i geçti 2 yıl Microsoft, iPad için bir kılıf hazırlıyor olabilir 2 yıl 15 Temmuz'u konu alan Kurtlar Vadisi Vatan filminin fragmanı yayınlandı! 2 yıl Nokia 2 görselleri ortaya çıktı 2 yıl Xiaomi yeniden akıllı telefon pazarında ilk beşte 2 yıl Apple Watch, 2015'ten bu yana 30 milyondan fazla sattı 2 yıl Araştırmacılar en iyi selfie için algoritma geliştirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim